Do sauny pri problémoch s tlakom? Stačí dodržať zdravé pravidlá

Saunovania sa nemusíte vzdať, aj keď nemáte ideálny tlak a trápi vás srdce.

Pobyt v saune má nesporne veľa pozitív. Pri akýchkoľvek ťažkostiach so srdcovo-cievnym systémom, vrátane vysokého krvného tlaku, sa však o vhodnosti sauny musíte poradiť s vaším lekárom. Problémom nie je len vysoká teplota, ale i následné ochladenie.

Čítajte ► TOP znižovače tlaku. Vyjedzte si zdravé srdce s týmito dobrotami

A aj keď vám odborník vyhrievanie odklepne, dodržte základné pravidlá kurírovania:

1. Nechoďte do klasickej švédskej ani fínskej sauny

Kým v prvej je minimálna vlhkosť a teplota okolo 100 stupňov Celzia, v druhej je vlhkosť dostatočná, ale teplota sa šplhá od 75 do 80 stupňov Celzia. Na začiatok je to príliš veľa. Zvoľte parnú alebo infrasaunu. V prvej sa pri vysokej vlhkosti pohybuje teplota okolo 60 stupňov Celzia, v druhej klesá na asi 45 stupňov Celzia. Záverečné ochladenie nie je nutné.

2. Kým sa nezaradíte medzi pravidelných saunovačov, zdržte sa tu priemerne tri až päť minút

Ak cítite pálenie na ušiach, nose alebo na bradavkách, saunu opustite. Takto vám dáva organizmus na známosť, že je už prehriaty. V saune dýchajte nosom.

3. Ak si liečite vysoký krvný tlak, neochladzujte sa ľadovými vedrami, skokom do chladnej vody ani studenou sprchou

Teplotný šok môže spôsobiť náhle zúženie ciev a zvýšenie krvného tlaku. Ochladenie je riskantné aj pre ľudí s ischemickou chorobou srdca. Vhodnejšie je prirodzené vychladenie. Stačí sa prechádzať okolo bazéna.

4. Po každom saunovaní si doprajte polhodinovú oddychovú prestávku

Aby mala návšteva efekt, mali by ste ju opakovať minimálne jedenkrát do týždňa. Ľahnite si vždy na najnižšiu lavicu, tam je najchladnejšie.

5. Výskumy naznačili, že pri dodržaní všetkých zásad má saunovanie na vysoký krvný tlak pozitívny účinok

Pravidelné saunovanie zlepšuje funkciu vnútornej výstelky ciev, ktorá sa vo výraznej miere podieľa na správnom spriechodnení ciev. Saunovanie zároveň znižuje i hladinu stresových hormónov.

12 tipov pre zdravé srdce a cievy. Už polovica skrotí cholesterol

Vysoký krvný tlak