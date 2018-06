Seriálový otecko Braňo Deák schudol 6 kíl. Po 7 zlomeninách radšej šalát ako burger!

Herec Braňo Deák (35) vymenil mäso za zeleninu a posilňovňu za fyzioterapiu. Pracuje tak akurát a cíti sa výborne. Aj po operácii platničky.

Ľudia ho bežne zastavujú a oslovujú - chlapci, dievčatá, ženy, muži, dedkovia, babky, naozaj všetky vekové kategórie. „Prvýkrát si ma nestotožňujú so seriálovou postavou a neoslovujú ma jej menom, ako takmer vždy doteraz. Skôr mojím skutočným menom, prípadne: „Dobrý deň, otecko.“ Reakcie ľudí sú pozitívne, takže ma tá robota veľmi teší,“ pochvaľuje si postavu Alexa v dennom seriáli herec Braňo Deák.

Rád cestujete a pred herectvom ste študovali fotografiu. Fotíte na cestách?

Len amatérsky s mobilom. Doma u rodičov mám odložený veľký fotoaparát, ale zatiaľ tam na mňa čaká. Občas si hovorím – keby som tu mal poriadny fotoaparát! S mojou ženou sme pred pár rokmi „objavili“ Českú republiku. Ale aj slovenské malebné dedinky, ktorých je už len zopár. Ťahá nás to, samozrejme, aj ďalej. Boli sme v Amerike, pred vyše rokom v Thajsku. Do Ázie sa chcem určite vrátiť, pozrieť Kambodžu, Laos. Na svete je toho strašne veľa, čo sa oplatí vidieť.

Inšpirovali ste sa v zahraničí na ďalšiu kuchársku knihu?

Ak myslíte podivné jedlá ako škorpióny a inú chrobač, tak to som neochutnal. Mne sa jedlo musí aj páčiť, a toto sa mi nepáči! Žiadne koníky, larvy, tarantuly, to nie. Na to som pozrel a mal som dosť. Ale, samozrejme, miestne špeciality si v cudzine vždy rád dám.



Braňo je športovec amatér, rád hrá futbal, tenis, squash a v tanečnej šou Let´s Dance sa prebojoval do finále. Foto: Emil Vaško

Baví vás variť?

Dostal som sa k tomu, keď som sa odsťahoval od našich a išiel som bývať so svojou Laďkou. Začali sme kuchtiť spolu, je nám v kuchyni dobre. Keby som ostal nejaký čas sám, tak rozhodne nezomriem od hladu. Nie som z tých, čo vedia spraviť len čaj a párky. Recepty v mojej kuchárskej knihe sú práve na tie jedlá, ktoré mám rád a ktoré si spolu so ženou varíme. Sú veľmi jednoduché, lebo práve v jednoduchosti je krása – šaláty, steaky, grilovanie.

Deň bez mäsa sa vám vraj ani nepočíta.

Kdeže! Zvykol som si na stravu bez mäsa. Nie som vegetarián, ale už nejem mäso každý deň. Povedal som si, načo zaťažovať organizmus stále mäsom? Denne jem šaláty, je mi z nich dobre. Veľa si odšťavujeme. Snažíme sa žiť zdravo a chutne. Minule som bol s kamarátom na obede. On si dal burger a ja pohánku a šalát. „Ako to môžeš jesť?“ pýtal sa ma. Ale ja už burger nejem často, tak raz za mesiac. No nie preto, že by som sa obmedzoval. Jednoducho som sa tak prestavil a šalát mi chutí viac.

Naozaj? Veď v Amerike ste okúsili hamburger na každom mieste, kde ste sa zastavili.

Áno, vtedy som mäso jedol stále. S chalanmi som chodieval aj na grilované rebierka a podobne. A teraz? Rebierka som nejedol asi dva roky. A vôbec mi to nechýba! Čo sa aj sám čudujem, lebo tá chuť je úžasná.



Vlani súťažil v Pevnosti Boyard. Pri chôdzi po tyči mu pomohlo, že sa nebojí výšok. Foto: Emil Vaško

Pred časom ste na mesiac vynechali zo stravy múku. Prečo, mali ste z nej problémy?

To som si skôr sám na sebe vyskúšal, či to zvládnem. Teraz jem múku sporadicky, podobne ako mäso, nie každý deň. Snažím sa to regulovať, pretože takto sa cítim oveľa lepšie. V mojej strave prevláda zelenina – varená, pečená, surová. A tiež ovocie.

Neschudli ste?

Kedysi som mal vyše osemdesiat kíl a teraz mám asi sedemdesiatštyri. A je mi tak dobre.

Svaly vám však neubudli. Cvičíte veľa?

Práveže nie. Kedysi som cvičil naozaj veľa. Potom som tancoval v Let’s Dance, takže na iný ako tanečný pohyb som už nemal čas. No a keď sa začali zdravotné problémy s platničkami, na cvičenie som nemal chuť, energiu, ani mi to telo nedovoľovalo. Teraz cvičím pod dohľadom rehabilitačnej sestry – nie kvôli viditeľným svalom, ale vnútorným, okolo chrbtice, tiež brušným a bočným vnútorným svalom. Posilňujem svalový korzet, ktorý drží chrbticu. Bol som totiž nedávno na operácii vysunutej platničky. Na cvičenie vonkajších svalov čas príde...

Vy by ste možno uživili svojho súkromného chirurga. Máte za sebou päťnásobnú zlomeninu stehennej kosti, dvakrát zlomenú kľúčnu kosť, operáciu kolena, platničky. Zabudla som na niečo?

Vymenovali ste skoro všetko. A dúfam, že už som skončil a viac toho nebude. Pobehal som si po doktoroch už dosť. Vysunutá platnička trápi skôr ľudí so sedavým zamestnaním.

Ako ste k nej prišli vy?

Problémy s chrbticou sa ozvali počas súťaže Let’s Dance. Naložil som si toho na seba trochu veľa, lebo som musel stihnúť takmer denne tanečné tréningy, zároveň sa nakrúcal seriál Oteckovia, mal som aj predstavenia v divadle. Všetko som to síce zvládol, no bolo to náročné nielen fyzicky, ale aj dosť stresujúce. A sadlo mi to na chrbticu.

Ale tanečnú súťaž ste dokončili, bojovali ste dokonca o prvenstvo.

Intenzívne bolesti sa prihlásili až koncom vlaňajšieho roka. Bolesť mi išla do ľavej nohy, nemohol som ani šoférovať. Niektoré scény v Oteckoch, napríklad skákanie na trampolíne, mi museli upraviť, nezvládol by som ich. Bol som už v štádiu, že nakrúcať som mohol len po užití analgetík, tak som sa rozhodol pre endoskopickú operáciu. Okamžite sa mi uľavilo.

