Single Valentín: Takto si ho užijete viac než v páre, radí terapeut

Zmocňuje sa vás mierna agresia, keď na vás z výkladov mieria Amorkovia? Nemáte od koho dostať darček? Urobte si radosť sami!

Celý svet sa zrazu zmenil z emotívnych Vianoc na gýčové miesto plné srdiečok. Presladené songy v rádiu, v TV programe minimálne Duch alebo Osobný strážca, láskyplné vyznania, zamilované fotky, selfie s kyticami a slovami o šťastí. Plní sklamaní si poviete: „To vááááážne? A realita???"

Kým pred pár rokmi bol Valentín americkým sviatkom, dnes je všetko inak. „Vyrástla u nás generácia, ktorá tento deň vníma rovnako prirodzene ako tá staršia sviatok učiteľov alebo prvý máj,“ vysvetľuje súčasnú úspešnosť sviatku zamilovaných terapeut PhDr. Filip Kollár.

„Aj moja klientka niesla Valentín veľmi ťažko. Hoci ho nikdy s manželom neoslavovali, práve na Valentína si po rozvode uvedomovala svoju samotu. Keď si našla nového partnera, vrátil sa aj sviatok zamilovaných medzi jej obľúbené dni,“ opisuje odborník prípad z praxe.

Nájdite pozitíva

Ak ste bez partnera, prežite ho ako celkom bežný deň. „Oveľa jednoduchšie to ide mužom. Niekedy si ani nevšimnú, že sa v kalendári odohráva niečo nezvyčajné. Navyše ich môže tešiť fakt, že ušetria za predražené kvety,“ smeje sa terapeut.

Je to s vami horšie? „Ak neviete zvládať emócie, ste tesne po rozchode alebo máte tušenie, že vás zamilované páry zbytočne rozčúlia, určite neseďte doma sami. Zavolajte kamarátov, ktorí majú podobný zlý plán, a pustite si dobrú komédiu alebo horor,“ navrhuje terapeut program na ľahšie zvládnutie štrnásteho februára.



Dve muchy jednou ranou

Americkí psychológovia neodporúčajú ani kino a reštaurácie, kde na zamilované dvojice narazíte. Radšej sa vyberte na poriadne hlučný koncert, kde sa môžete vyskákať a vyblázniť. Ani sem však nechoďte sami! V dave sa môžete cítiť opustenejšie než medzi štyrmi stenami. „Tím partnerských poradcov z Austrálie pred pár rokmi zostavil rebríček miest, kam sa môžete vybrať aj bez garde. Na prvom mieste skončila posilňovňa. V nej večer nenájdete žiadnu zamilovanú dvojicu a môžete si byť istí, že všetci, ktorých tam stretnete, nemajú partnera. Rovnako ako vy. Možno sa na vás usmeje šťastie,“ dáva ďalší tip na večer Filip Kollár.

A prečo by ste mali byť bez darčekov?

Minulý rok sa v prieskume 27 % Američanov priznalo, že si na Valentína pošlú darček do práce, aby kolegovia videli, že majú tajného ctiteľa. Vy to nemusíte robiť práve takto, ale ak milujete čokoládu alebo kvety, jednoducho si ich kúpte. Najlepšie totiž trafíte do svojho v kusu vy sami. „Nemusíte prežúvať horkú čokoládu, keď milujete nugát. Valentín je predovšetkým o láske a keď nemáte niekoho, kto vám ju prejaví, urobte tak sami,“ odporúča terapeut.

