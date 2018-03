Príbeh: 10 týždňov bolestí ukončil po svojom. Lieky nepomáhali, zabral šok!

Mladý Angličan trpel po operácii veľkými bolesťami. Predtým sa venoval triatlonu, tak sa rozhodol skočiť do vody a plávať. Terapia šokom zabrala. Ale vy to radšej neskúšajte!

Niektorí ľudia sa červenajú viac ako ostatní. Líca sa im zafarbia nielen pri námahe, v teple či v zime, ale aj v iných situáciách, najmä v tých, ktoré sa spájajú s emóciami. Mladý muž z východného Anglicka (28) mal s rosaceou, diagnózou s takýmito prejavmi veľké trápenie. Návaly červene neodstránili krémy, lieky ani psychoterapia.

Napokon sa rozhodol pre poslednú možnosť, hrudnú operáciu - endoskopickú torakálnu sympatektómiu, zákrok, ktorým chirurgovia dokážu zablokovať telesnú príčinu červenania.

Neznesiteľné bolesti

Operácia bola úspešná, po nej však nastali komplikácie. Muž trpel bodavými bolesťami v hrudníku, ktoré sa pri pohybe ešte zhoršovali. Lieky ani fyzioterapia mu nepomáhali. Podľa odborníkov, ktorí uverejnili správu o jeho probléme v odbornom časopise BMJ Case Reports, trpel postoperatívnou neuropatiou.

Tajný plán

Po desiatich týždňoch zúfalstva dostal mladý muž trúfalý, ak nie priamo šialený nápad. „Nebol som si istý, či to pomôže, ale chcel som to skúsiť," tvrdí. Pred osudným zákrokom sa venoval triatlonu. Jednou z disciplín tohto náročného športu je plávanie. Muž dôverne poznal skalnaté pobrežie, na ktorom predtým často trénoval. Z jednej skaly mohol bezpečne skočiť do vody a po minúte vyplával na inom mieste. Lekárom svoj plán neprezradil.

Šoková terapia

More malo v tom čase asi 11 ° C. Mužovi v chladnej vode svaly takmer vypovedali službu. Pichalo ho v nich a tuhli mu. Musel plávať ako o život, aby sa neutopil. Na bolesť v hrudníku však úplne zabudol. Keď vyšiel z vody, bolo mu jasné, že šoková terapia pomohla. Vysadil všetky lieky a postupne sa vrátil k aktívnemu životu, aký viedol pred operáciou.

Odborníci majú svoju teóriu

Neuropsychiatri Tom Mole z Cambridgeskej univerzity a Pieter Mackeith z Univerzity East Anglia však pochybujú, že pacienta vyliečil z bolesti skok do vody. Skôr si myslia, že šok z chladu a obava o život mu pomohli prekonať strach z pohybu. Ľudia s chronickou bolesťou si totiž podvedome často vytvoria psychický blok, ktorý im bráni hýbať sa. Ak ho prekonajú, bolesti sa môžu zmierniť. Nezmiznú úplne, ale pacient sa vrátiť do normálneho života.

Každému zaberá niečo iné

Druhou možnosťou je, že pacient mal zablokovanú chrbticu, hoci v správe sa o tejto diagnóze nehovorí. Pri plávaní sa stavec alebo stavce mohli uvoľniť a prestali tlačiť na nervy. Dôležitú úlohu však mohol zohrať aj samotný chlad. Je známe, že kryoterapia, teda krátkodobý pobyt v priestore s extrémne nízkou teplotou účinne pomáha pri liečbe bolesti.

Isté je len jedno: tento prípad dokazuje, že pri liečbe bolesti musí lekár brať do úvahy individualitu každého pacienta. Mladému Angličanovi, ktorý bol zvyknutý športovať, sa klasická fyzioterapia zdala vyčerpávajúca a neefektívna. Naopak, šoková terapia, ktorú použil on, by pre iných pacientov bola neprijateľná a nebezpečná.

