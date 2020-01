Sliny, robot či inteligentná toaleta. Vážne choroby uvidia dávno pred prvými príznakmi

Čo oko nevidí, odhalí umelá inteligencia. Roky dopredu predpovie alzheimera, rakovinu prsníka či samovražedné myšlienky.

Futurológovia predpovedajú, že budúcnosť zdravotnej starostlivosti sa preorientuje zo zachraňovania chorých na prevenciu. V zahraničí sa už teraz vyvíjajú technológie na zistenie ochorenia či príhody dávno pred tým, ako skutočne ochoriete, alebo možno chorobu zachytiť súčasnými metódami. Vychádza zo zaujímavého faktu, že ochorenie sa v tele pripravuje dávno pred prvými zjavnými varovnými signálmi.

Diagnóza podľa očí. 11 podozrivých signálov vystríha aj pred rakovinou

Tvár napovie

Umelá inteligencia podrobným stálym mapovaním pulzu predpovie riziko infarktu. Výskumníkom v Googli sa na skenoch cievok na sietnici oka vyše dvestotisíc ľudí podarilo určiť pravdepodobnosť kardiovaskulárnych chorôb. Cez drobné rozdiely v črtách tváre ako tvar očí či dĺžka brady dokáže iná technológia na základe „deep“ fenotypingu identifikovať genetickú chorobu. Skeny mozgu poslúžia na predpovedanie Alzheimerovej choroby na základe zmien v metabolizme glukózy v určitých častiach mozgu, a to roky dopredu. Rovnako ako magnetická rezonancia už teraz poskytuje údaje o budúcej rakovine prsníka s určením šancí na prežitie.

Črty predpovedia chorobu. Aká tvár veští infarkt, vysoký tlak či cukrovku?

Virtuálny terapeut

A výskumy idú ešte ďalej. Uvažuje sa o inteligentnej toalete na sledovanie zmien v moči a stolici na predpovedanie chorôb. Výber slov, intonácia, gestá, prestávky v reči a 60 bodov na tvári zas virtuálnej terapeutke botovi Ellie vyvinutej na University of Southern California’s Institute for Creative Technologies poskytne dosť údajov na to, aby odhalila depresiu, úzkosť či posttraumatickú stresovú poruchu.

Sliny vedia

Špeciálny test CRT, ktorý zo vzorky slín rozpozná prítomnosť streptokoka zodpovedného za zubný kaz, vírusu HIV i rané štádium rakoviny prsníka, sa už používa. Vedcom z Texasu sa pomocou slín podarilo odhaliť nielen rané štádium, ale dokonca aj zvýšené riziko srdcovo-cievnych ochorení.

►Rakovina a 10 ďalších vecí, ktoré môžu predvídať vaše sliny

Už ste sa zapojili do našej veľkej adventnej súťaže na Facebooku? Každý deň až do 24. decembra môžete vyhrať v adventnom kalendári Zdravia zaujímavé ceny. Stačí sledovať našu webovú stránku a napísať nám na Facebooku, ktorý článok vás najviac zaujal.

Súťaž prebieha tu - https://www.facebook.com/casopis.zdravie/