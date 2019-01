Andy Kraus: Som vyliečený hypochonder

Herec a scenárista Andy Kraus (51) sa naučil zvládať strach o zdravie vďaka svojmu lekárovi. V kondícii sa udržiava pravidelným cvičením a s priateľkou je pripravený zvládnuť aj tretie dieťa.

Odkedy fungujete v šoubiznise?

Ako malé dieťa som sa objavil v niekoľkých divadelných predstaveniach. Tam si ma všimol režisér, ktorý robil televíznu adaptáciu divadelného predstavenia. A tak som v televízii hral rovno hlavnú postavu v inscenácii O Jakubovi a Kvete s pani Vierou Strniskovou.

Ako študent ste hrali v Diskopríbehu. Tam však ešte nemáte okuliare...

V tom čase som ich už nosil, ale moja postava mala pôsobiť drsne, tak som ich vo filme nemal. Lámať sa to začalo na gymnáziu. Doteraz si pamätám písomku z matematiky, keď sme sa všetci snažili sedieť v posledných laviciach a opisovať. A ja som sa na začiatku písomky prihlásil, či môžem ísť do prvej lavice. Prepukol rehot, ale ja som nevidel na zadanie na tabuli! Potom som ešte raz nastúpil na zlý autobus, tak som si povedal, že už je asi čas na okuliare. Dostal som rovno 2,5 dioptrie a dotiahol som to na dioptrie 5 a 6.

Nikdy ste nezvažovali operáciu na odstránenie dioptrií?

Práve teraz ju zvažujem. Myslím, že úspešnosť týchto zákrokov na očiach je dnes už vysoká, tak by som to azda riskol. Poznám pár ľudí, ktorí to absolvovali, aj moja mamina, a sú veľmi spokojní.

Nebudú vám po toľkých rokoch okuliare chýbať?

Budem ich aj tak nosiť, len bez dioptrií. Rozprával som sa o tom s dcérou a ona vraví: „Ukáž, ako vyzeráš bez okuliarov?“ Tak som si ich dal dole a ona: „Aaa, vyzeráš ako pako.“

Andy rád obsadzuje do seriálov svojich obľúbených hercov. Foto: archív

V štyridsiatke ste si dali do poriadku krivé zuby. Bolelo?

Predných šesť zubov mi obrúsili až na ostne a nasadili nové. Mám veľmi dobrú zubárku, ktorá všetko robí tak, že netrpím. Tento zákrok bol dosť náročný, ale najhorší bol týždeň po ňom, keď prestali účinkovať všetky anestetiká, ale pod novým zubom to bolo ešte citlivé. Všetko horúce aj studené bolo nesmierne nepríjemné. No malo to jeden výborný efekt. Škoda, že nevydržal dlhšie. V zuboch som nemal cit a nedokázal som si obhrýzať prsty.

Obhrýzate si nechty?

Strašne. Od malička sa neviem tohto zlozvyku zbaviť. Ale nie nechty, kožu okolo nich. A po tomto zákroku som ju nevedel zubami uchopiť, lebo som to necítil. Potešil som sa, že konečne budem mať pekné prsty. Ale prerazil som to a už som opäť vo švungu. Nejakej neuróze by som to ale nepripisoval. Robí mi to dobre, chutí mi to, aj to jem... Ja mám takú teóriu, že mi tam koža rýchlejšie dorastá, a tak je jej hryzenie vlastne zdraviu prospešné. Preto nemám výčitky, že robím niečo zlé.

Naozaj ste podobný hypochonder ako televízny László?

Bol som, ale môj lekár ma z toho vyliečil. Je presne taký, akého potrebujem. Žiadny panikár, ktorý by ma posielal na vyšetrenia s každou hlúposťou. Skôr ma upokojí. Má na pacienta čas. Okrem odberu krvi či EKG pri preventívnom vyšetrení sa so mnou aj pol hodiny rozpráva. Je to trochu, akoby som bol u psychológa. Mám k nemu obrovskú dôveru. Takže už nechodím na odber krvi každého štvrť roka, prípadne po ďalších vyšetreniach, ako kedysi. Povedal mi, že čím viac sa budem stresovať, tým skôr si chorobu privolám. Tak som sa na to vykašľal. Samozrejme, prevencia je dôležitá, ale stačí raz do roka.



V seriáli Susedia si autori uťahujú rovnocenne z Maďarov aj zo Slovákov. Foto: archív

Pri písaní scenára vraj dokážete zjesť aj dve celé čokolády. Ako to, že ste taký štíhly?

Pri písaní sa zároveň tak spotím, že prijatý cukor spálim a dostanem von. Snažím sa aj v tomto smere o zlepšenie, ale keď najnezdravšie sladkosti sú najlepšie. Jedna celá dobrá mliečna čokoláda zvykne „padnúť“. Alebo mám pripravené balenie polomáčaných keksíkov. V scenári je väčšinou deväť či desať obrazov a na každý padne jeden keksík. A k tomu riedku americkú kávu, to je môj pracovný rituál.

To potenie pre postavu asi nestačí. Cvičíte?

Dostal som sa už do štádia závislosti. Bez cvičenia nemám celý deň tú správnu disciplínu. Ak si zacvičím, je mi potom ľúto zjesť niečo nezdravé, ale ak som necvičil, tak si poviem – á čo, to už je jedno... Okrem toho mi cvičenie veľmi pomáha psychicky. Nakopne ma a som duševne sviežejší.

Pripustili ste, že sa s priateľkou nebránite bábätku. Budete mať po šesťdesiatke ešte energiu riešiť pubertiaka?

Myslím, že ak má chlap v mojom veku dieťa, pristupuje k tomu už inak. Je pokojnejší, vyrovnanejší. Už vie, že je zbytočná námaha snažiť sa zaradiť dieťa do tej „uličky“, kam chce on. Viem si teda predstaviť, že by som mnohé veci zvládal s väčšou ľahkosťou. Koniec koncov, syn Boris má šestnásť a je absolútne bezproblémový chlapec. Aj trinásťročná Zoja už začína byť pubertiačka. Ale ani s jedným neriešime nejaké vážne problémy, ktoré by mi brali energiu. Skôr naopak, oni mi strašne veľa energie dávajú. Takže v šesťdesiatke iste nejakú energiu budem potrebovať a ak sa podarí ďalšie dieťa, bude mi ju dávať.

