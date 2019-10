Soňa si nechala odstrániť žlčník, aby sa zbavila bolesti. Žlčník nemá a naďalej trpí

Soňa má len 26 rokov, ale za sebou problémy, o ktorých jej rovesníci ani nepočuli. Aj vám povedali vám, že si máte dať odstrániť žlčník alebo žijete so svojimi kamienkami v dokonalom súzvuku?

Žlčníku prekáža aj šupka z jablka, ale tomu Soninmu prekážalo snáď všetko. Nepríjemné žalúdočné ťažkosti jej strpčovali najmä posledný rok vysokoškolského štúdia. „Bývalo mi často zle. Keď boli bolesti naozaj veľké a nevedela som, čo so sebou, vyvolala som si vracanie a vtedy sa mi uľavilo. Netušila som, z čoho to mám. Myslela som, že možno zo stresov.“ Po štúdiách si Soňa chcela zlepšiť angličtinu a čosi zarobiť, preto si na rok vybavila prácu aupairky v USA.

Veľký kameň

Bolesti žalúdka sa mi tam prihlásili s ešte väčšou intenzitou. Občas som sa pri záchvate doslova škriabala po stene. Keď som bola na týždennej dovolenke doma na Slovensku, išla som pre istotu k lekárovi.“ Na endoskopii zistili, že Soni sa cez oslabený zvierač vracia do žalúdka žlč. Na sonografickom vyšetrení navyše objavili veľký žlčový kameň. „Doktor povedal, že keď prídem z Ameriky definitívne domov, ten kameň môžem riešiť, ale zatiaľ netreba.“ Po návrate do USA sa Soni hrozné bolesti hlásili dennodenne, preto zašla aj k americkému lekárovi. „Nepovedala som mu, že už ma vyšetrili na Slovensku. Moja zdravotná poistka platila len na akútne ošetrenie. Znovu mi dali hadicu, spravili sono a objavili v žlčníku ešte sedem menších kameňov. Ako akútny prípad ma rovno operovali a vybrali mi žlčník. O tri dni som už zase naplno fungovala.“ Žalúdok sa kde-tu hlásil, ale Soňa sa snažila nevšímať si to.

Bolesti ostali

Vlani sa vrátila domov a s ňou prišli aj bolesti. „Opäť som sa dostala do štádia, že keď bolo najhoršie, uľavilo mi až vyvracanie. Záchvaty sa objavovali raz-dvakrát mesačne. Nechcela som však behať po lekároch ako nejaký hypochonder. Dúfala som, že to prejde," prezradila Soňa

