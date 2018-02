Sorizzo zo Zem Spieva takmer prišiel o ruku. Experiment ho vyšiel draho

Bol máj, lásky čas a Dano Kis (28) alias Sorizzo takmer prišiel o ruku pri odpaľovaní silvestrovskej pyrotechniky.

V hudobnom svete ho všetci poznajú pod menom Sorizzo. „Keď som bol malý, videl som rozprávku, kde dobrá princezná mala okrem pekných bábik aj handrového panáčika, ktorého volala Sorizo. Vtedy som hľadal, čo to znamená, no nič som nenašiel. Oveľa neskôr som zistil, že ‚sorriso’ znamená v taliančine ‚úsmev’. To sa mi veľmi zapáčilo. Ale chcel som, aby Google po zadaní môjho mena vyhodil okamžite mňa, tak som to pozmenil na Sorizzo," hovorí spevák z kapely S hudbou vesmírnou a obľúbený moderátor z folklórnej šou Zem spieva.

Vystihuje vás to? Riešite všetko s úsmevom?

Myslím, že sa mi to celkom darí. Som len človek, viem sa aj naštvať, ale nestresujem sa.

Nestresovali ste sa, ani keď vám vybuchla silvestrovská petarda v rukách?

Vybuchla, no nebolo to na Silvestra, ale v máji. Mal som šestnásť rokov a len tak sme sa s kamarátmi bláznili. Som priam encyklopedický príklad pre mladých, ktorí by sa chceli zabávať s výbušninami. S kamarátmi sme si kupovali „piráty“ a podobne, zosypávali ich dohromady, aby bol účinok väčší... Dopadlo to zle, ale nie tak zle, ako mohlo. A to vďaka rodičom, ktorí zachovali pokoj, a chirurgovi z nemocnice v Púchove, ktorý mi zachránil ruku.

Až také zlé to vari nebolo, veď hráte na klavíri.

Odpaľovali sme výbušniny u nás na chate, ale jedna nevybuchla. Chcel som ju spomedzi ostatných vybrať a celé som to odniesol dovnútra. Ako som do toho zastrihol nožničkami, vybuchlo to. Na pravej ruke som mal len tržné rany. Ale na ľavej nemám posledný článok z troch prstov, z jedného prsta pol článku a len malíček je viac-menej celý. Otec mi vtedy duchaprítomne strčil ruku do mrazenej zeleniny, iba vďaka tomu mi neodumreli tkanivá, a utekali sme do nemocnice.



Verejnosť spoznala Sorizza a ostatných až ako moderátorov šou Zem spieva.Foto: Michal Smrčok.

Mohli ste prísť aj o oči!

Aj o uši. Dôsledky prípadného výbuchu som si viackrát predstavoval, ale realita je úplne iná. Napríklad že som vdýchol horúci vzduch, že mi doživotne bude pískať v ušiach, lebo mi prerazilo oba ušné bubienky. Ani neviem, ako mám poďakovať, že vôbec vidím. Do kože na tvári som mal povpichované kúsky tkaniny z obrusu, na ktorom tá výbušnina ležala. To sú veci, ktoré vám ani nenapadnú.

Neobmedzujú vás tie chýbajúce články na prstoch pri hre?

Na klavíri hrám odmalička. Vychodil som dva cykly a tretí som musel pre výbuch prerušiť. Najprv som si myslel, že na klavíri si už nezahrám. Keď som neskôr pozašívanou rukou ťukol do klávesu, myslel som, že umriem. To bola bolesť! Prsty som si musel doslova „obúchať“, aby znecitliveli. Trvalo asi rok, kým som sa znova rozohral. Navyše, kratšie prsty nedopadali na klávesy vo chvíli, keď som to očakával. To, čo som predtým hral oboma rukami rovnako, musím teraz robiť každou rukou inak. Musel som sa naučiť doslova inak hrať.

A pravú ruku máte úplne v poriadku?

Áno, len hánky mám trochu zle zrastené. Na základnej škole sme zo zábavy odpaľovali tenisovú loptičku položenú na učiteľovej katedre. A mne napadlo odpáliť ju rovno päsťou. Lenže ako som sa plnou silou rozohnal, hánkami som zachytil aj katedru a nad ukazovákom a prostredníkom som si ich zlomil.

Máte ešte nejaké zdravotné špecialitky?

V Karibiku som sa otrávil a vyliečil ma miestny Indián. V Kostarike.



Dano Kis alias Sorrizo hrá na klavíri napriek handicapu. Foto: Robo Hubač

Čím ste sa otrávili?

Chytil som nejakú pliagu, asi z vody. Tri dni som dokázal piť jedine kolu. Potom sme mali dohovorenú cestu k Indiánom, chcel som vidieť, ako pražia kakao. Hovoril som s jedným Indiánom a priznal sa mu, že mi je veľmi zle. Poťukal mi trikrát po čele aj inde po tele a že nech počkám. Odbehol a vrátil sa s plastovou fľaškou plnou akejsi kalnej vody, ešte z nej trčali listy, tráva, akoby ju nabral z potoka. „Tu máš,“ dal mi to vypiť. Tak som si povedal, že buď umriem na tú otravu vodou, buď z toho, čo mi dal Indián, alebo sa vyliečim. Mal som to dva k jednej, že tam ostanem. Vypil som to a asi o tri hodiny som bol fit.

Škoda, že ste nepriniesli recept na túto zázračnú medicínu.

Aj mne by sa zišiel. Neskôr som sa opäť otrávil, na Filipínach. Asi takisto z vody.

Vyliečil vás filipínsky domorodec?

Filipínsky lekár. Skončil som na infúziách. Prišiel som do nemocnice, ktorá vyzerala ako drevená šopa. Aj vnútri to bolo otrasné. Ale v miestnosti, kde ma vyšetrovali, mali moderné prístroje, aké som v živote nevidel. Všetko čistučké. Obrovský kontrast. Zdravotníctvo je tam naozaj na vysokej úrovni. Na druhý deň som bol v poriadku a pripravený na doštípanie medúzami...

Máte po týchto skúsenostiach ešte chuť jazdiť po svete?

Cestujem tak, že si vezmem ruksak a idem. Všetko si vybavím sám. Je to niekoľkonásobne lacnejšie. Teraz sa chystám na Kubu.

Jedna z pesničiek vašej kapely sa volá Čo chladnička dala. Je to aj váš spôsob stravovania?

Neriadim sa tým, že treba pravidelne jesť či spať, a nevyčítam si, ak to nerobím. Idem, ako to dá, a cítim sa výborne. Ale snažím sa jesť kvalitné veci. Dokážem totiž rozoznať naozajstné kura od múčnika s kuracím povlakom. Som odchovaný na ultradomácej strave od babky a viem, ako chutí skutočné domáce kura, ktoré behalo po lúke a má svaly, nie mäso ako koláč, čo len tak napučí...

Šamanský recept ste síce nepriniesli, ale máte nejaký fungujúci proti nachladnutiu?

Mám šialenú imunitu, chorý som veľmi zriedka. Ak priveľa pracujem, občas sa to prejaví na hrdle, prejde to na priedušky a trochu pokašlem. Väčšinou to prechodím. Niekedy si zalejem cibuľu horúcou vodou a dám si do toho maslo, s tým mám dobrú skúsenosť. A keď už potrebujem takú prechádzanú chorobu skončiť, deň si pospím.

Prečo má vaša hudobná skupina taký netradičný názov?

S hudbou vesmírnou je pomenovanie pre stav, ktorý v puberte prežívame asi všetci. Zavrieme sa do izby, počúvame obľúbenú hudbu, predstavujeme si svoju zidealizovanú ,druhú polovičku‘ a svoje nesplnené túžby a sny. Tú hudbu má každý z nás inú. A my sme ju nazvali ,s hudbou vesmírnou‘.

