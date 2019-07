Spálili ste sa natretí? 9 dôležitých zásad vás ochráni pred rakovinou kože

Orientujte sa v krémoch na opaľovanie a vyberte si ten správny. Viete, koľko prípravku si treba naniesť, aby účinkoval?

Pri výbere ochranného faktora treba v prvom rade zohľadniť fototyp kože. Riziko spálenia závisí aj od geografickej polohy, ročného obdobia, trvania pobytu na slnku a časti dňa. Zjednodušene možno povedať, čím južnejšia oblasť či väčšia nadmorská výška, tým vyšší ochranný faktor potrebujete. Nájdete ho najčastejšie pod označením SPF – Sun Protection Factor, alebo OF – ochranný faktor, ktorý vyjadruje stupeň ochrany pred UVB žiarením. Ak je na prípravku uvedený v krúžku symbol UVA, tak minimálny pomer filtrov UVA k UVB musí byť jedna ku trom. Mnohé výrobky však majú ich ochranu takmer rovnocennú. Ochranu pred UVA môžete nájsť aj pod označením PPD.

V tieni i pod hladinou

Aby ste dosiahli účinok krému garantovaný výrobcom, mali by ste na celé telo minúť asi tridsaťšesť gramov krému, čo sú tri plné polievkové lyžice. Nakrémovaní nemusíte byť len priamo na slnko, ale aj keď budete tráviť čas v tieni. „Ultrafialové žiarenie sa po dopade na zemský povrch odráža, preto nie sme pred ním dostatočne chránení ani pod slnečníkom či v tieni stromov. Dokonca aj počas miernej oblačnosti preniká na zemský povrch až osemdesiat percent žiarenia,“ upozorňuje dermatologička Petra Mečiarová. „Pri mori nezabúdajte, že približne dvadsať až tridsať percent lúčov sa odráža od piesku a morskej hladiny.“

Obnovujte

Väčšina kvalitných fotoprotektívnych krémov zaručuje vodo- a fotostabilitu. „Čo však neznamená, že stačí len jednorazová aplikácia,“ vysvetľuje odborníčka. „Po výdatnom spotení, dlhšom plávaní či osušení uterákom aplikáciu ochranného prípravku určite zopakujte. Rovnako to platí v prípade, keď sa deti hrajú v piesku.“ Vo všeobecnosti by ste mali ochrannú vrstvu obnovovať každé dve, tri hodiny. Ak vynásobíte výšku faktora a čas prirodzenej ochrany pred spálením, zistíte, ako dlho ste na slnku chránení. Aj keď sa dostatočne nakrémujete, vždy platí pravidlo, že medzi jedenástou a pätnástou hodinou si musíte dopriať siestu.

Buďte v predstihu

Aby sa rozvinul ochranný účinok naplno, natrite sa krémom asi dvadsať až tridsať minút pred tým, ako vyjdete na slnko. Okamžitý účinok dosiahnete len pri takzvaných minerálnych filtroch. Pri nanášaní ochranných prípravkov ľudia najčastejšie zabúdajú na ušnice, nos a pery. Bolestivé spálenie ohrozuje aj plešinu, prípadne cestičku vo vlasoch. V prípade hlavy radšej zvážte rozličné pokrývky.

Vyberte si filter

Pri výbere krému na opaľovanie sa môžete orientovať aj podľa druhu filtra. Vo všeobecnosti sa rozdeľujú na chemické a fyzikálne. Prvé pôsobia ako takzvané absorbéry. UV žiarenie prenikne do kože, tam ho však zastaví chemický filter. Prebehne reakcia. Žiarenie sa vstrebe a rozloží. Fyzikálne alebo minerálne filtre slnečné lúče odrazia. Tento typ filtra je vhodnejší pre deti i pre ľudí s citlivou pokožkou. V tomto prípade by mali byť aj bez parfumov a konzervantov.

Sledujte index

„Ak vystúpite v nadmorskej výške o tisíc metrov, je to presne to isté, akoby ste išli o tisíc kilometrov na juh,“ hovorí MUDr. Ján Lidaj. Pri výbere krémov vám pomôže aj takzvaný UV index, ktorý v letnom období zverejňuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Jeho hodnoty sa pohybujú od 0 po 11 plus. Po ochranných faktoroch treba siahnuť pri indexe vyššom ako tri. Najvyššie hodnoty sú v letných mesiacoch okolo poludnia. Pri hodnotách nad stupeň osem by ste mali obmedziť pohyb na slnku.

Koľko ste minuli?

Odborníci sa zhodujú na tom, že ľudia si väčšinou aplikujú na telo asi polovicu požadovaného množstva krému. Podľa niektorých výskumov to bola dokonca len štvrtina! Ochrana v takom prípade klesá – polovičné množstvo krému je to isté, akoby ste sa natreli o polovicu nižším faktorom.

