Spánok vylepší to, čo ste robili cez deň. Stačí k tomu banálna činnosť?

Ako sa dnes vyspíte? Odpoveď je možno medzi kuchyňou a obývačkou.

To, ako sa vám bude dnes večer spať, do veľkej miery ovplyvní, čo ste robili cez deň. Nemáme na mysli stres, či povinnosti, ktoré by vás oň okradli. Vedci odhalili, že kvalitu spánku ovplyvní úplne bežná činnosť. Začnite počítať!

Koľkokrát ste....?

Autori americkej štúdie, ktorú zverejnilo najnovšie číslo magazínu Sleep Health, počas celého mesiaca monitorovali pohybové aktivity, dĺžku a povahu spánku 59 obyvateľov Bostonu, mužov aj žien stredného veku. Ako píše americký denník The New York Times (NYT), pozitívny vzťah medzi fyzickou aktivitou počas dňa a následným dobrým spánkom sa môže zdať logický, no nie všetky doterajšie výskumy ho potvrdzovali. Viaceré staršie výskumy podľa NYT napríklad ukázali, že ak je fyzická aktivita počas dňa nad istou hranicou, následný spánok fyzicky nadmerne vyčerpaného človeka je, naopak, horší ako obvykle.

Dolámaní po spánku?

Mnohé predošlé štúdie tiež potvrdili známy fakt, že vzťah medzi fyzickou aktivitou a spánkom je obojstranný: Kto sa zle vyspí, nasledujúci deň zvláda fyzickú aktivitu ťažšie ako obvykle. V aktuálnej štúdii z Bostonu sa však vedci tentoraz nesústredili len na šport a cvičenie, ale na akýkoľvek pohyb skúmaných ľudí.

Všetkým dali náramky, ktoré počas celého mesiaca zaznamenávali každý ich krok, či už išlo o šport, chôdzu v prírode, alebo hoci aj pohyb medzi obývačkou a kuchyňou. Zároveň každý z účastníkov výskumu každý deň vypĺňal dotazník, v ktorom zhodnotil kvalitu svojho spánku, jeho dĺžku, to, ako dlho mu trvalo, kým zaspal, a tiež to, koľkokrát sa cez noc zobudil.

Vykráčajte si spánok

Pri spracovávaní výsledkov vedcov podľa NYT prekvapilo, ako veľmi pohyb a spánok súvisia. Tento vzťah je podľa autorov štúdie nesporný a veľmi silný. V zásade platí, že čím viac krokov človek denne prejde, o to pozitívnejšie je jeho vlastné hodnotenie následného spánku.

NYT však pripomína, že ak chceme byť vedecky presní, treba si uvedomiť, že bostonskí vedci zistili len spoločný výskyt týchto dvoch javov, ale nie ich kauzalitu. Zaručene teda neplatí, že kvalitnejší spánok bol v skúmaných prípadoch s určitosťou vyvolaný práve zvýšeným pohybom. Sedliacku logiku to ale dáva, nemyslíte?

