Spoliehate sa pri zápale mechúra na brusnice? CHYBA!

Augustové Zdravie vie, ako zápalu zjednodušujete cestu do uší aj do mechúra a hlavne, čím ho odtiaľ vyplavíte. Pre sto najrýchlejších predplatiteľov máme parádny darček a pre všetkých zľavu do kúpeľov.

V lete nie je nad chladivé osvieženie, hoci... „Vlažná voda ochladí organizmus. Pozor však na teplotný šok. Ak sa osprchujete v príliš studenej vode, bude teplotný rozdiel vody, okolitého prostredia a organizmu príliš veľký a vy sa budete viac potiť,“ hovorí dermatologička Martina Part. Koľko stupňov by mala mať voda v sprche a ako dlho by mala trvať? Aj to sa dočítate v augustovom Zdraví. Uši sú v ohrození „V lete je výskyt zápalov vonkajšieho zvukovodu častejší v súvislosti s kúpaním v bazénoch

a vo vodných nádržiach,“ konštatuje ORL lekárka Daniela Nechojdomová. Oslabená koža vonkajšieho zvukovodu je po kúpaní menej odolná proti mikroorganizmom a ľahko sa do nej zanesie infekcia. Ako to vírusom a kvasinkám ešte zjednodušujete? Dočítate sa v augustovom Zdraví. Čo platí na mechúr? Leto dáva zabrať aj močovým cestám. Koľkokrát ste zadržiavali po ceste na dovolenku moč alebo sa celý deň chladili v bazéne? „Podstatnú úlohu pri vzniku infekcií močových ciest zohráva najmä stav imunitného systému,“ vysvetľuje urológ Alexander Uličný. Prečo by ste sa nemali spoliehať len na brusnice a čo zaberá lepšie, prezradila v augustovom Zdraví Alexandra Frolkovičová, internistka so zameraním na celostnú medicínu. Minerálka proti kŕčom? Ak sa nechcete vzdať skokov do vody, ale ani riskovať zástavu srdca, najskôr sa aklimatizujte ponorením po prsia, až potom choďte do vody hlbšie. Neriskujte ani vyhadzovanie a ponáranie svojho dieťaťa. „Náraz na hladinu vody, ale aj iné prostredie môže vyústiť do kŕča dýchacích svalov,“ upozorňuje telovýchovná lekárka Alena Urvayová. Či vás pred kŕčmi zachráni popíjanie minerálky, odpovie odborníčka v augustovom Zdraví. O členkoch a piesku KLOP, KLOP! Zapamätajte si tieto štyri písmená. Ako sa vám zídu pri zranení členku? Prezradí v augustovom Zdraví záchranár docent Viliam Dobiáš. Alebo vás väčšmi zaujíma, prečo majú cukrovkári zákaz behať po piesočných plážach? Šokuje vás odhalenie, ako sa do melóna dostane salmonela a čo to znamená, keď pocítite v bruchu bolesť s tlkotom srdca. 100 najrýchlejších predplatiteľov V augustovom Zdraví máte navyše jedinečnú šancu získať darček – filtračnú kanvicu v hodnote 30 eur k ročnému predplatnému. Poponáhľajte sa, vyhráva 100 najrýchlejších. Pošlite SMS na 8877 v tvare ZDR (medzera) priezvisko, meno, ulica, číslo domu, mesto, PSČ. Cena ročného predplatného je 20,80 eura. Vyhrajte pobyt v kúpeľoch Poznáte citrín? Ide o kameň, ktorý pomáha bojovať s migrénami, bolesťami hlavy a chrbtice. V Turčianskych Tepliciach vám ho pridajú do kúpeľa! Stačí vystrihnúť kupón so zľavou 15% alebo kúpeľný pobyt jednoducho vyhrať!

Autor: Lenka Štefánková

