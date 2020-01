Studený obklad alebo horúci? Chlad pôsobí ako lieky proti bolesti. Kedy pomôže teplo?

Spálili ste si ruky na žehličke alebo ste nohu priložili k výfuku na motorke? Na popálené miesto nikdy nedávajte studený obklad! Čo vám pomôže?

Pri prvej pomoci sú studené obklady nenahraditeľné. „Chlad pôsobí ako lieky proti bolesti. Zmierni bolesť, opuch a krvácanie do podkožia. Studené obklady použite na udreté svaly i kĺby a po desiatich minútach ich vymeňte za čerstvé. V športovej medicíne sa používa aj chladiaci sprej, v lekárni kúpite rôzne gély,“ vymenúva docent MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., dlhoročný záchranár a prezident Slovenského Červeného kríža, a prízvukuje, že obklad nedávajte na poškodenú kožu! Opatrne aj s vreckom mrazenej zeleniny alebo s kockami ľadu. „Neprikladajte si ich priamo na kožu, ale zabaľte ich do uteráka alebo do utierky. Inak by vám mohli vzniknúť omrzliny,“ varuje odborník.

Na udreté svaly a kĺby môžete použiť aj suchý teplý obklad, ale až tri dni po úraze. Podporí prekrvenie a urýchli hojivé procesy. „Ohrievanie pomôže aj pri kolike a bolestivej menštruácii. Buďte však opatrní, nahrievajte, len keď viete, o akú bolesť ide. Pri zápale v brušnej dutine teplo môže situáciu ešte zhoršiť a laik väčšinou nevie posúdiť, či je príčinou bolesti podráždenie žalúdka alebo zápal pankreasu,“ nabáda na opatrnosť s teplými obkladmi docent Dobiáš.

Studený obklad pomôže i pri zápalových procesoch v koži a podkoží, ale nerieši príčinu. Preto vredy alebo hnisavé zápaly vyžadujú návštevu lekára. Pri horúčke sa však môžete na studené obklady naplno spoľahnúť. Prikladajte ich na hrudník a brucho, vymieňajte ich po desiatich až pätnástich minútach, kým teplota neklesne.

Zábal v plachte s vlažnou vodou má význam aj pri úpale. Vtedy však musíte byť aj v tieni! A to neznamená ukryť sa pod slnečník, ale ísť do chladnejšej miestnosti. Ak nevraciate, môžete popíjať minerálnu vodu zmiešanú na polovicu s vodou z vodovodu. Nevypite veľa naraz, ale často a po hltoch.

Spálili ste si ruky na žehličke alebo ste nohu priložili k výfuku na motorke? Na popálené miesto nikdy nedávajte studený obklad! Horúčavu tak totiž neodvediete, ale zatlačíte ešte hlbšie do tela. Popálené miesto ochladzujte zásadne prúdom vody.