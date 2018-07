SunGazing: Metóda čerpania energie zo slnka vás môže pripraviť o zrak

Počuli ste o metóde zvanej sungazing? Podľa jej vyznavačov vám dodá takú energiu, že časom takmer nebudete potrebovať ani jesť. O čo ide?

Údajne starobylá metóda, pri ktorej sa energia získava hľadením do slnka, vraj bola praktikovaná už v starom Egypte, Ríme, poznajú ju Indovia aj Indiáni. Približne po deviatich mesiacoch jej praktizovania sa podľa vyznavačov sungazingu zbavíte pocitu hladu. Ide o teóriu obľúbenú u brethariánov, ktorí tvrdia, že žiť sa dá aj bez jedla, len z energie získavanej z iných zdrojov ako sú napríklad prána či slnko. Reálne pramene dokazujúce, že by v minulosti niekde túto metódu naozaj praktikovali, ale neexistujú. Existuje naopak vážne varovanie očných lekárov, že už krátkym pohľadom do priameho slnka si môžete vážne a nenávratne poškodiť zrak.

44 minút pozerania na slnko

Je pravda, že napríklad aj joga má k slnku pozitívny vzťah a jeden z jej základných cvikov je „pozdrav slnku“. Mal by sa robiť ráno tak, že človek je pri cvičení otočený tvárou k slnku. Žiadne uprené pozeranie sa do slnka k nemu ale nepatrí. Vyznávači sungazingu síce netvrdia, že sa treba dívať do slnka na pravé poludnie, no ani dlhé ranné či podvečerné uprené sledovanie slnka nemusí byť bezpečné. Podľa nich treba sungazing praktikovať do hodiny po východe alebo hodinu pred západom slnka. Začnete 10 sekundami a denne si pridávate ďalších 10 sekúd až po celkový čas 44 minút, kedy s pridávaním skončíte. Oko si vraj na žiarenie takto postupne zvykne. Denne potom hľadíte celých 44 minút do slnka až do uplynutia 9 mesiacov. Na konci by ste mali byť živý a zdravý aj bez prijímania jedla...

Nepodľahnite ezoterickým výmyslom

Skoro ráno ani krátko pred západom nie je, samozrejme, žiarenie extrémne vysoké. No podľa odborníkov už pol hodinu po východe intenzita žiarenia prudko stúpa a v prípade nižšieho stavu ozónu, pri jasnej oblohe a v suchom vzduchu sa ešte zosilňuje. Horšie je, že pribúdajú mladí nadšenci, ktorí si o metóde sungazingu letmo prečítajú, že pozerať na slnko je zdravé, a potom to skúšajú v ktorúkoľvek dennú hodinu. Ak si oko definitívne nepoškodia, môžu počítať s opuchom sietnice a neskorším vytvorením tmavej škvrnky v zornom poli, v horšom prípade je škvrna väčšia. Poškodenie sa môže prejaviť aj pri čítaní a probléme zaostriť na blízku vzdialenosť, niektoré farby môžu vnímať menej sýto. Na každý pád je sungazing metóda, ktorá vás nezbaví chuti do jedla, ale môže vás poľahky zbaviť zraku.