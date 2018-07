Suveníry z dovolenky? Neprineste si domov aj nepríjemné choroby

Namiesto toho, aby ste spomínali na zážitky, beháte po vyšetreniach. Na čo si dať pozor, aby sa tak nestalo?

Leto je čas dovoleniek, z ktorých si chcete domov doniesť najmä príjemné zážitky. Všetko sa však zmení v momente, keď si okrem magnetiek a darčekov prinesiete so sebou aj nepríjemnú chorobu. Pritom ste sa nemuseli práve vrátiť zo vzdialenej exotickej krajiny, nakaziť sa môžete takpovediac už za hranicami. Na čo si dať počas prázdninovej sezóny pozor, aby sa „ suveníry” z dovolenky nestali nočnou morou? Na prvom mieste je hygiena a obozretnosť.

Hepatitída typu A

Známa aj ako žltačka, prenáša sa nedostatočnou hygienou. Pozor by ste si mali dať najmä na kvalitu jedál, ktoré si na dovolenke kúpite. Nakaziť sa môžete zle tepelne spracovaným mäsom, kontaminovanou vodou, ale aj znečisteným jedlom alebo zlou osobnou hygienou. Choroba sa však neprejaví ihneď, prvé príznaky na sebe spozorujete po 2 až 7 týždňoch. Prejavuje sa podobne ako chrípka. Dochádza k zvýšenej teplote, bolestiam svalov a kĺbov, zvracaniu a nevoľnostiam. Môže zanechať trvalé následky. Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie, pýtať si ho môžete od praktického lekára.

Plesne z vlhkosti

Nie je jedno, kde sa kúpete. Kým more pôsobí na našu pokožku liečivo, horšie je to už s kúpaliskami, bazénmi a spoločnými sprchami. Preto platí základné pravidlo - do vlhkého prostredia choďte zásadne v žabkách a vyhnite sa chodeniu na boso, dokonca aj v hotelovej sprche či saune. Plesňové ochorenia sú veľmi nepríjemné, preto na vhodnú obuv nikdy nezabudnite, poprípade použite protiplesňové krémy a roztoky.

Zdroj foto v texte: Shutterstock.com

Cestovateľská hnačka

Ak si nechcete pokaziť dovolenku, pozor by ste si mali dať aj na takzvanú cestovateľskú hnačku. Jej príčiny sú rôzne, no aj tu platí pozor na hygienu, problémom však môže byť aj zmena stravy, časový posun či únava. Najčastejšie zaň môžu bakteriálne ochorenia, napríklad baktériou E. coli. Dávajte si pozor na jedlá pouličných predajcov, u ktorých si nemôžete byť istý dostatočnými hygienickými podmienkami pri príprave jedla. Zeleninu a ovocie by ste mali vždy pred jedením poriadne umyť a pozor si dajte aj na vodu. V niektorých krajinách odporúčajú piť len kupovanú balenú vodu.

Malária

Nebezpečná choroba, ktorú si môžete doniesť z mimoeurópskych krajín, ale napríklad tiež z Egypta. Ochorenie môže mať fatálne následky. Prenášačom je komár, ktorý po uštipnutí infikuje človeka parazitom malárie. Tento parazit sa potom usadí v pečeni, ktorú postupne napáda. Neskôr aj červené krvinky a do krvi vylučuje toxíny. Prejaviť sa môže až po mesiaci, a to horúčkou, svalovou slabosťou, zimnicou a zvracaním. Proti malárii neexistuje očkovanie, preventívne sa môžete chrániť liekmi, samozrejmosťou by mali byť repelenty a vhodné oblečenie.

Nepríjemne prekvapiť vás môže aj salmonelóza. Pozor si dajte nielen na grilovačky, ale aj ovocie či čierne korenie.

