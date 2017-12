Sviatky v trópoch: Myslite na maláriu, postihla aj Georgea Clooneyho

Ročne je vo svete diagnostikovaných asi 400 miliónov nových prípadov malárie. Najviac ich je v regiónoch tropickej Afriky, východnej Ázie, v južnom Pacifiku a v Amazónii. Obľúbený herec ochorel v Sudáne.

George Clooney ochorel v Sudáne, kde svojou prítomnosťou pomáhal upozorniť na historické referendum o nezávislosti obyvateľov kresťanského juhu krajiny pred šiestimi rokmi. Takmer tri milióny ľudí na ochorenie zomierajú, sú to prevažne deti a ženy. Nemajú totiž dostupnú liečbu. Herec však okamžite po prvých príznakoch dostal lieky a celá liečba trvala necelých 10 dní.

Druhé ochorenie

Zaujímavé však je, že George Clooney prekonal maláriu dvakrát. Prvýkrát ochorel, keď po tsunami pôsobil ako dobrovoľník na Haiti. Potom ako sa pred šiestimi rokmi vystrábil z druhého ochorenia povedal: „Toto ochorenie by nebolo smrteľné, keby boli vhodné lieky dostupné pre všetkých.“

Foto:Instagram@george_clooney_1

Maláriu vyvolávajú prvoky z rodu Plasmodium. Prenášajú ich infikované samičky komára Anopheles. Zo 400 druhov Anophelov môže infekciu prenášať asi 80. Pre vývoj komára je potrebná voda a to akákoľvek: sladká, slaná, stojaca aj tečúca. Aktivita samičiek vrcholí po súmraku a okolo polnoci. V Ázii, Latinskej Amerike a v Afrike okolo 10 hodiny večer.

Chystáte sa do trópov?

Antimalariká sú lieky, ktoré sa používajú na jej prevenciu, ale aj na liečbu. Je ich viacero druhov, a preto je potrebné vždy sa poradiť so svojím lekárom, ktorý druh antimalarika je najvhodnejší do konkrétnej lokality s výskytom malárie. Neplatí, že čím drahší liek, tým lepšie. Antimalariká by ste mali začať užívať dva dni pred odchodom do inkriminovanej oblasti, potom počas celého pobytu a ešte minimálne týždeň po návrate domov. Je dôležité brať ich presne podľa návodu. Užívajte ich počas jedla alebo ich aspoň zapite mliečnym nápojom, vždy v rovnakom čase.

Čítajte leták

V príbalovom letáku každého antimalarika sa spomína viacero možných nežiaducich účinkov. Sú však len zriedkavo také výrazné, aby ste preventívne užívanie či liečbu museli prerušiť. Navyše, následky malárie môžu byť také vážne, že mierny diskomfort vám za to stojí. Konzumácia alkoholu nie je striktne zakázaná, ale nadmerné pitie pri liečbe antimalarikami zvyšuje výskyt nežiaducich účinkov.



