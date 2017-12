Biorytmus môžete ovplyvniť: Na ktorý deň v týždni naplánovať ťažké úlohy?

Prečo sme ráno o deviatej najaktívnejší, o tretej popoludní prichádza útlm a o ôsmej večer máme najvyšší tlak krvi?

Denný rytmus vplýva na psychické aj telesné funkcie a celkovú výkonnosť. „Prvý vzostup práceschopnosti je medzi 9. a 11. hodinou, potom od 12. do 15. hodiny nasleduje pokles a druhý nižší vzostup je od 15. do 17. hodiny. Ak by sa pracovný čas začínal o siedmej, aktivity, ktoré si vyžadujú maximálne sústredenie, by sa nemali zaraďovať na prvé a posledné hodiny v práci,“ tvrdí psychológ Ľuboš Ďurdiak.

Práceschopnosť je rôzna aj počas pracovného týždňa:

V pondelok je najnižšia najmä v skorších hodinách.

je najnižšia najmä v skorších hodinách. V utorok a stredu dosahujú pracovníci maximálny výkon.

dosahujú pracovníci maximálny výkon. Vo štvrtok vidno najhlbší pokles.

vidno najhlbší pokles. V piatok sa to zase zlepší vplyvom očakávania víkendu.

Aspoň 6 hodín

Nedostatočná kvalita a dĺžka spánku, ktorý by mal trvať aspoň šesť hodín, vedú k poklesu imunity a zvýšenému riziku ochorení. „Napriek tomu, že samotný hodinový mechanizmus je rovnako stavaný u všetkých ľudí, v jeho časovaní sú veľké posuny. Ranné chronotypy sú svojimi biologickými hodinami nútené vstávať zavčasu, kým nočné o niekoľko hodín neskôr. Zatiaľ nevieme, ako presne riadia biologické hodiny spánkové, metabolické či tráviace rytmy. Vieme však, že to nastavenie sa nedá zmeniť. Keď dlhodobo ‚bojujeme‘ so svojimi vnútornými hodinami, bude to mať negatívne dôsledky na naše zdravie,“ upozorňuje Michal Zeman.

Zlý spánok prispieva k vzniku rakoviny, cukrovky druhého typu, obezity, ale aj srdcovo-cievnych ochorení.

Zlé zmeny

Dĺžka spánku je jedna vec, ale bez ohľadu na ňu by sme mali zaľahnúť v určitý čas. „Poznám ľudí, ktorí už o deviatej večer tvrdo spia a do práce idú prvým ranným autobusom. A naopak, je veľa takých, čo začínajú myslieť a tvoriť až hlboko v noci,“ hovorí vedec, podľa ktorého by mala väčšina ľudí zaspávať najneskôr medzi pol jedenástou a pol dvanástou večer.

„Biorytmus je do veľkej miery daný geneticky, ale je ovplyvniteľný aj učením a samoregulačnými procesmi človeka. Ak zmeníte svoj spánkový rytmus, môžete byť dostatočne výkonní aj v noci.

Môžu za to gény?

Denný rytmus ovplyvňuje kľúčové funkcie ako spánok či správanie. Počas 24 hodín sa mení hladina hormónov, telesná teplota i metabolizmus. Vedcom pomohli v dokazovaní vínne mušky. Objavili u nich tri gény, ktoré riadia denný biologický rytmus. Objav amerických vedcov pomôže nielen v prevencii, ale aj v liečbe. Účinnosť niektorých liekov totiž závisí od toho, kedy ich pacient užije.