TEST: Únava, tiky a strach zlyhať? 9 dôkazov, že trpíte zákernou chorobou

Odborníci najnovšie klasifikovali novú podobu úzkosti. Ešte ste o nej nepočuli a už vám ničí život.

Nemusí to byť len bežná únava a prepracovanosť. Ak máte tieto prízanky, zvnútra vás vyhlodáva psychická choroba

Úzkosťami netrpia len introverti, ktorí namiesto spoločnosti a vzruchov často vyhľadajú skôr samotu a pokoj. Záchvaty paniky naopak prepadajú aj ľudí, ktorí vyhľadávajú nové skúsenosti a radi sú stredobodom pozornosti. Odborníci najnovšie klasifikovali ďalšiu podobu úzkosti, a to ešte zákernejšiu!

Skrytá úzkosť

Vedci zistili, že úzkosť sa nemusí vždy prejavovať stiahnutým hrdlom, ľadovým potom a akútnym návalom hrôzy nejasného pôvodu, ktorá človeka úplne paralyzuje. Existuje totiž aj jej oveľa nenápadnejšia podoba s pomalými príznakmi. Nie náhodou sa jej hovorí skrytá úzkosť.

Vyznačuje sa tým, že nezasahuje organizmus tak rýchlo ako panický atak, ale vyčerpáva a blokuje mentálne a fyzické schopnosti dlhodobo. Najmä, ak patríte k ľuďom so silnou vôľou, si roky nemusíte všimnúť, že ste ochromení a že každá činnosť vás stojí obrovské úsilie. Ani si neuvedomíte, že váš bežný život stojí niekoľkokrát viac energie ako ľudí bez úzkostí. Prikladáte to skôr svojej „slabosti“, hoci ste úspešní. No za úspech platíte často cenu totálneho vyčerpania.

