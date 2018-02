Tragédia pre speváka! Václava Neckář zabudol texty svojich piesní aj tri cudzie jazyky

Václav Neckář (73) nevedel poskladať jednu súvislú vetu. Jeho brat si dodnes vyčíta, že nedokázal identifikovať príznaky sám.

Pondelok pred pätnástimi rokmi sa nijako výnimočne nelíšil od iných. Ráno mal skúšku novej piesne v televízii, lebo na druhý deň išiel na obraz naživo. Režisér mu do ruky strčil papiere s vtipmi, ktoré mal povedať, ale keď si ich chcel spevák prečítať, nešlo to. „Nevedel som dať slová dohromady. Nebolela ma hlava, necítil som sa zle, len ma to ťahalo trochu doľava,“ prezradil Neckář v rozhovore pre český denník. Režisér Jiří Adamec, ktorý už mal s mozgovou mŕtvicou skúsenosti, okamžite vedel, o čo ide a povedal spevákovmu bratovi Janovi (68), aby ho ihneď zobral do nemocnice.

Prestal hovoriť

Príznaky sa objavili už cestou do televízie. „Jasné, že šoféroval Vašek. Po diaľnici šiel rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu, bez problémov, ale zrazu prestal rozprávať,“ opisuje brat Jan Neckář.

Čítal v aute noviny a občas Václavovi niečo z nich prečítal. Obyčajne to spevák komentoval a potom bratia o článku diskutovali. Teraz to tak nebolo. Václav mlčal. Keď spevákovi zazvonil telefón, podal ho bratovi. Vedel, že nebude schopný hovoriť. Napriek tomu pred televíziou bez problémov zaparkoval.

Porucha vnútornej reči

Lekár síce označil mŕtvicu za drobnú, ale zároveň dodal, že postihla veľmi dôležité centrum mozgu. Cievu upchatú krvnou zrazeninou odborníci spriechodnili, ale centrum reči ostalo poškodené. Václav Neckář prestal rozprávať.

Po porážke navštívilo speváka v nemocnici veľa priateľov, medzi nimi i Helena Vondráčková. Práve jej sa podarilo zistiť, že spevák síce nedokáže povedať súvislú vetu, ale vie ju prečítať. Logopedička mu potom vysvetlila, že má porušené riadenie vnútornej reči. „Pol roka som nebol schopný dať dohromady celú vetu. Plietli sa mi rody, zamieňal som spoluhlásky a, o, e. Nedokázal som zoradiť správne slová do vety, bolo to hrozné,“ spomína Vašek na ťažké časy.

Všetky piesne boli preč

Čím dlhšie sa snažil rozprávať, tým bol unavenejší a robil viac chýb. Keď však držal v ruke napísaný text, vedel ho prečítať aj zaspievať. Ak ho však chcel zopakovať z hlavy, nedokázal to. Pravidelné návštevy logopedičky mu výrazne pomohli. Tak ako kamaráti, ktorí ho nanovo učili jeho vlastné piesne. „Päťsto textov piesní bolo zrazu preč, nevedel som po nemecky, anglicky ani po rusky,“ hovorí o jazykoch, ktorými kedysi bez problémov hovoril aj v nich spieval. Hudbu a melódie si, našťastie, pamätal.

Učil sa jesť

Václav Neckář je presvedčený, že keby sa stravoval zdravšie, mohol sa mozgovej mŕtvici vyhnúť. Celé roky totiž cez deň na jedlo zabúdal a v noci po koncerte sa poriadne natlačil. Kým bol mladý, zvládal to, s vyšším vekom však začal poriadne priberať. Po cievnej príhode schudol dvadsaťpäť kilogramov. A musel sa naučiť pravidelne jesť! Chodil na rehabilitačné cvičenia a dlhé prechádzky v lese, aby si okysličoval cievy. Po roku zotavovania sa opäť postavil pred publikum. Pri speve mu s textom pomáhalo čítacie zariadenie. Po siedmich rokoch už zvládol zaspievať na koncerte dvadsať pesničiek z pamäti.

Zhoršuje sa stresom

Dôsledkom cievnej mozgovej príhody bola u Vaclava Neckáře afázia. Pod týmto odborným názvom sa skrýva stav, keď postihnutý nehovorí alebo má problémy s vyjadrovaním. Pri strese a únave sa tieto schopnosti výrazne zhoršujú. V zahraničí je bežný trend, že ľudia s afáziou nosia pri sebe kartičku s oznamom, že nevedia hovoriť.