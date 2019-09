Trápia vás problémy s chrbtom? Bolesti vás zbaví správny matrac

Bolesti chrbta patria medzi najčastejšie zdravotné komplikácie, ktoré trápia dospelú populáciu. Vstávate ráno rozlámaní? Robí vám problém zdvihnúť sa z postele? Pomôcť často môže výmena matraca. Prečítajte si, ktorý je vhodný práve pre vás.

Bolesť krčnej chrbtice

Bolesti krčnej chrbtice môžu byť spôsobené nedostatočnou podporou v tejto oblasti počas spánku. Niektoré matrace totiž zle rozkladajú váhu a smerujú ju priamo do stredu postavy. Vy sa potom budíte so zatuhnutou šijou. Hľadajte preto taký matrac, ktorý vašu váhu rovnomerne rozloží a správne podoprie krk aj ramená. U bolestí krčnej chrbtice viac než u iných veľmi záleží aj na vhodne zvolenom vankúši. Ten by mal krčnej chrbtici poskytovať maximálnu oporu a prispievať k relaxácii šijového svalstva. Ak je to možné, snažte sa zaspávať na chrbte. Táto poloha je pre vašu krčnú chrbticu najvhodnejšia.

Bolesť hrudnej chrbtice

Hrudná chrbtica spôsobuje bolesti menej často. Ak sa u vás ale objaví, býva veľmi nepríjemná a je zložitejšie sa jej zbaviť. Často je navyše spojená napríklad aj s plytkým dýchaním. Takéto problémy nepodceňujte a konzultujte ich s fyzioterapeutom alebo lekármi. Uľaví vám tvrdší matrac, ktorý zabezpečí, že sa doň vaše ramená príliš neprepadnú.

Bolesť bedier, bolesť v krížoch

Zaťaženie bedier skvele korigujú matrace z tzv. lenivej peny. Prispôsobia sa tlaku vášho tela, nejdú tvrdo proti nemu, ale vašu chrbticu zároveň udržia rovnú. Veľa ľudí spí aspoň časť noci na boku. Ak patríte medzi nich, nezaobstarávajte si extrémne tvrdý matrac, vhodná pre vás bude skôr stredná tvrdosť. Tvrdý matrac naopak zvoľte v prípade, že najčastejšie odpočívate na bruchu.

