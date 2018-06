Hodiny na toalete? Vyzerá to ako hlúposť, ale zoberte si stolček

Sedieť na toalete nie je prirodzené. Ľahšie zo seba vylúčite stolicu, keď si čupnete. V zahraničí sa predávajú špeciálne stolčeky, ktoré vám vyprázdňovanie uľahčia.

Ak máte zápchu, máte pravdepodobne aj tvrdú stolicu, ktorá sa problematicky vylučuje. Austrálčania prišli s nápadom, ktorý je vlastne len tým, čo naši predkovia robili bežne, keď toalety ešte neboli. Tvrdia, že si pri vylučovaní máte čupnúť.

Sedíte? Robíte zle!

Splachovací záchod vynašiel koncom 16. storočia Sir John Harington a trvalo takmer 300 rokov, kým sa začali využívať masovo. Odvtedy väčšina západného sveta sedí pri veľkej potrebe na toalete. A to je zle! Nielen podľa Austrálčanov, ktorí sa výskumu vylučovania stolice vážne venujú, ale s podobným výsledkom prišli i vedci v Izraeli, Japonsku a v Pakistane.

Ako to funguje?

Konečník je dlhý asi 12 centimetrov a väčšinou je prázdny. Zaplní sa len krátko pred vylúčením stolice a počas neho. Za konečníkom je asi 4 centimetre dlhý análny kanál. V jeho stenách sú uložené dve skupiny silných svalov – vnútorný a vonkajší análny zvierač. Drobné vlny – peristaltika posúvajú stolicu smerom dole a vtláčajú ju do konečníka, čo spustí defekačný reflex. Análne zvierače sa uvoľnia, aby mohla stolica vyjsť z tela cez análny otvor.

Stolček, prestri sa

Lenže na začiatku konečníka, v mieste, kde sa naň napája hrubé črevo, je špeciálny sval, ktorý sa zaťahuje, aby stolica neprešla do konečníka. Evolúcia to zariadila tak, že sa uvoľní iba, keď si čupnete. Ako sa však dá na toalete čupnúť? Ak máte klasickú toaletu, pôjde to ťažko. Preto v Austrálii vymysleli stolček, ktorý si pritiahnete k záchodu a nohy si naň vyložíte.

