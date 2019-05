Trpíte nedostatkom testosterónu? Drobnosť na ruke to prezradí

Bez neho by každý vyzeral rovnako. Či máte mužské, alebo ženské chromozómy. O stavbe tela rozhodne testosterón, mužský pohlavný hormón.

Testosterón je steroidný hormón, dominantný androgén u mužov. „Tvorí sa predovšetkým v semenníkoch. Ale aj u žien v podstatne nižšom množstve vo vaječníkoch,“ ozrejmuje endokrinologička Adriana Bednárová. „V organizme účinkuje po vstupe do buniek, kde sa premení na aktívnu formu dihydrotestosterón. U chlapcov sa začína produkovať už počas vnútromaternicového vývinu, keď zodpovedá za vývin mužského pohlavia. Vo významnom množstve v období puberty. Jeho tvorbu stimulujú hormóny hypofýzy. Zodpovedá za vývin mužských pohlavných znakov, typickej muskulatúry, rast semenníkov, hrubnutie hlasu, produkciu spermií a pohlavné funkcie. Okrem toho zvyšuje tvorbu bielkovín, najmä vo svaloch a v kostiach, i tvorbu červených krviniek v kostnej dreni,“ dodáva odborníčka, že okrem pohlavného systému ovplyvňuje psychiku a zdravie ciev. Rovnako u žien i mužov.

Expertka o autizme: Tajomstvo choroby možno vyzradí jediný hormón

Vec prestíže

S jedným rozdielom. „Denná produkcia testosterónu u žien je asi dvadsaťnásobne nižšia. Na zmeny jeho hladín sú však citlivejšie,“ približuje doktorka Bednárová. Prejaví sa to aj v hlave. „Zvyšuje libido, pozornosť, kognitívne schopnosti a priestorovú orientáciu. Spôsobuje súťaživosť a v nadmerných hladinách vyvoláva agresivitu,“ objasňuje odborníčka, že prírodu neporazíte. A nielen to. V štúdii Wharton School a Univerzity v Sorbonne vedci odhalili jednoduchú pomôcku, ako vytypovať muža so zdravou zásobou testosterónu. Pravdepodobne bude mať na ruke značkové hodinky, voziť sa v kabriolete a jesť v najlepších reštauráciách namiesto potenia v posilňovni. A ďalšia zaujímavosť. Sociálna prestíž zároveň tvorbu testosterónu stimuluje. Vo výskume uverejnenom v Journal of Personality and Social Psychology autori toto stúpanie dokonca vyhodnotili ako dlhodobé.

Posilnite v sebe mužnosť! Bude vám to klapať v sexe i zdraví

Lepší otec

Bohatý chlap je viac sexi. Podľa expertov z Michiganskej univerzity sa však na založenie rodiny viac zíde menej náročný náprotivok. Vedeli ste, že detský plač u mužov vyvolá nárazovo pokles testosterónu? Aj keď len u niektorých. Tí s menším množstvom pohlavného hormónu majú tendenciu byť k deťom empatickejší a menej agresívni. Sú teda vnímavejšími otcami. Aj vo všeobecnosti majú muži s deťmi nižšie hladiny testosterónu ako bezdetní. No tam sa výhody končia. „Nedostatok testosterónu u muža sa prejaví celkovým poklesom výkonnosti a priebojnosti. Môže viesť až k depresívnym stavom. Pri vážnom klesnutí vedie k strate libida, poruchám pohlavných funkcií a tvorby spermií,“ hovorí endokrinologička, že málo je takmer vždy problém.

Na infarkt

Najmä ak si kritickú zásobu tohto hormónu vysedíte kilami navyše. „Nedostatkom testosterónu u mužov a jeho nadbytkom u žien sa prejaví aj obezita. Pri nízkej hladine klesá svalová hmota, naopak, tuková stúpa. Obezita súvisiaca s nedostatkom testosterónu vedie k inzulínovej rezistencii a cukrovke druhého typu. Tá je závažný rizikový faktor srdcovo-cievnych ochorení. Vzťah nízkeho testosterónu a rizika infarktu myokardu sa potvrdil i nezávisle od obezity. Nejednoznačné výsledky však prinieslo nahrádzanie testosterónu umelým. Zdá sa, že samotné doplnenie testosterónu pred infarktom neochráni,“ pripomína doktorka Bednárová, že mužské hormóny pod normou nemusia byť len príčinou, ale aj následkom rôznych ochorení. „Takmer všetky vážnejšie chronické ochorenia vrátane srdcových a onkologických sprevádza pokles testosterónu. Je to zákon prírody. V chorobe sa reprodukcia zastavuje. Rovnako klesá s vekom.“

► Páni, chcete viac peňazí? Robte túto obľúbenú činnosť a k tomu i schudnete