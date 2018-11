Tu číha choroba! Najväčšie chyby, ktoré robíte a zaručene sa nakazíte

Bojujete každú jeseň a zimu s nachladnutím, nádchou a s virózami? Lepšie sa im ubránite, keď budete vedieť, kde a kedy na vás zákerné vírusy číhajú.

Prechladnutie, chrípka a iné virózy sa šíria kvapôčkovým alebo kontaktným spôsobom. V prvom prípade sa drobné kvapky slín rozprsknú pri kašľaní, kýchaní či pri rozprávaní do vzduchu a infikujú sa vírusmi. Cez nos a ústa preniknú do vášho tela. V druhom prípade sa nakazíte podaním ruky chorému človeku, alebo chytaním predmetov, na ktorých sa usídlili jeho vírusy. Ak s týmito predmetmi manipulujete a potom sa rukou dotknete svojej tváre, nosa či úst, mikróby sa cez dýchacie cesty ľahko dostanú do vášho organizmu.

Tieto bežné predmety a situácie prestavujú najväčšie riziko infekcie:

1. Kľučky na dverách

Na nich sa vírusy udržia vo forme približne 2 dni. Pravidelne si umývajte ruky alebo si ich dezinfikujte mokrými obrúskami či dezinfekčným gélom.

Ak nemusíte, kľučky vôbec nechytajte, alebo si dlaň chráňte natiahnutým rukávom. Znie to síce ako rada pre hypochondrov, ale pomáha to. Dajte si pozor najmä pri otváraní dvier v nemocniciach, v obchodoch, na letiskách a staniciach, na verejných toaletách.

