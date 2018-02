Účinnejší než kofeín: Voňavý zázrak proti stresu aj pre ranné prebúdzanie

Poznáte rána, keď sa vám ani za nič nechce vstať z vyhriatej postele? My poznáme esencie, ktoré vás z nej vytiahnu s úsmevom. A ešte vám aj dodajú sebavedomie. Neveríte? Nadýchnite sa!

Biba vždy závidela tým, ktorí vstanú na prvý budík a pred prácou si ešte stihnú zacvičiť. Ako nočná sova je ráno nepoužiteľná. Po pondelkovej porade, kde sa na všetkých zase len mračila, jej kolegyňa dala kvapky. „Ani mi nenapadlo, že mi uľahčia vstávanie,“ priznala už po týždni.

Energia v nádychu

Čuch je najsilnejší zmysel. Je priamo spojený s centrom emócií a jeho stimulovaním sa mení chémia v mozgu. „Správne esencie dokážu osviežiť, dobiť energiu a dobrú náladu. Poradia si aj so stresom a s trémou, ak sa napríklad pripravujete na skúšky či na pohovor a potrebujete dávku sebadôvery,“ hovorí Martina Valníčková o sile esenciálnych olejov.

„Ak patríte k ľuďom, ktorí sa veľmi dlho a ťažko prebúdzajú, pomarančová esencia je pre vás elixírom účinnejším než kofeín. Ešte intenzívnejšie pôsobí v kombinácii s mätou,“ radí arómoterapeutka. Esenciálne oleje sa nepridávajú iba do difuzérov na prevoňanie vzduchu. „Kvapnite si po kvapke oboch silíc na dlane, pošúchajte a so zatvorenými očami sa z nich zhlboka nadýchnite. Účinok znásobíte nanesením na čelo a zátylok. Prebudíte tak celý organizmus,“ pokračuje.

Čistá sviežosť

Aj ranná sprcha vás môže prebrať ešte účinnejšie. „Na dlažbu sprchovacieho kúta kvapnite silicu mäty a rozmarínu. Spoja sa s parou a vytvoria osviežujúcu saunu,“ radí arómoterapeutka. Pozornosť počas dňa udrží zmiešanie kvapky mäty, majoránu a rozmarínu. Natrite na spánky, zápästie a privoniavajte.

Časť oleja sa pri nanášaní na pokožku vyparí, časť sa vstrebe. Jeho účinky posilníte trením kože alebo zmiešaním silíc s kokosovým či s olivovým olejom, čo sa využíva najmä pri masážach. Alergie či podráždenie sú pri stopercentne prírodných olejoch od overeného výrobcu výnimočné. „No nekombinujte viac ako dve-tri silice. Mohla by sa zmeniť ich štruktúra a minuli by ste očakávaný účinok,“ zdôrazňuje Martina Valníčková.

Guráž v nohách

Podľa arómoterapeutky silice pôsobia najlepšie na chodidle. Presnejšie na tukovej časti pod prstami, odkiaľ sa do tela vstrebe až osemdesiat percent ich látok. Uvoľňujú sa postupne a pôsobia štyri až osem hodín. Práve na toto miesto sa aplikujú štipľavé oleje. Posilňujú zdravé sebavedomie. „Kým odídete do práce, natrite si na chodidlá kokosový olej a potom aplikujte cassiu, čínsku škoricu. Uvidíte, že vďaka nej budete priebojnejší,“ radí odborníčka.

Zvýraznite si pamäť

Keď zacítite známu vôňu, vybaví sa vám k nej spomienka. A zrazu ste mysľou presne tam. Človek nedokáže rozpoznať ani toľko farieb, ani zvukov ako vôní. Je škoda nevyužiť pri učení vplyv čuchu na pamäť. Namiesto farebných zvýrazňovačov si pred skúškami zaobstarajte mätu, rozmarín alebo citrón.

„S týmito esenciálnymi olejmi si zaručene spomeniete. Stačí priradiť jeden ku každému predmetu a vdychovať jeho arómu počas učenia. S rovnakou silicou na spánkoch, čele a chodidlách potom choďte na skúšku,“ pokračuje v tipoch arómoterapeutka. V januári sa budú študentom hodiť.

Arómolampa alebo difuzér?

Arómolampa je síce väčšia romantika, no prehrievaním prichádzajú silice o cenné látky. Po vyparení vody z lampy olej zhorí a vy vdychujete toxíny. „V difuzéri je voda stále studená,“ vysvetľuje Martina Valníčková a odporúča zapínať ho približne na dve hodiny.

Spoznajte kvalitu

„Prevažná časť syntetických olejov je zriedená so zvýrazňujúcou látkou. Vtedy v ňom cítite len jednu esenciu. Prírodné oleje majú aj dvesto zložiek. Výnimkou je grapefruit. Môže sa vám dostať do rúk aj silica spojená s iným olejovým základom. Na koži zanechá mastný film. Nie je škodlivá, no málo účinná. Ďalším ukazovateľom je nízka cena. Predstavte si, že na výrobu dvoch litrov mätového esenciálneho oleja potrebujete tonu mäty,“ hovorí Valníčková.