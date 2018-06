Urob to pre istotu. Môžeš kráčať slobodná

„Od hlavy k pätám, so zemou spätá, môžem kráčať slobodná. Od hlavy k pätám, so zemou spätá, aj ty si mi podobná,“spieva vo svojej novinke Mária Čírová.

Slová jej piesne ukrývajú mnoho významov, takže každý v nich môže nájsť ten vlastný. No jedno je jasné na prvé počutie. Chytľavý song dodáva ženám obrovskú dávku pozitívnej energie. A hádam aj inšpirácie starať sa o seba, svoje zdravie. Aspoň pre istotu.

Každej žene nesmierne dobre padne predstava, že je podobne krásna, dynamická a úspešná ako Mária Čírová. „Keď som dostala ponuku skladbou Slobodná podporiť kampaň na prevenciu a osvetu ohľadom cievnych ochorení, rada som súhlasila. Teraz moja nová skladba pomáha nielen mojim fanúšikom pozitívnou energiou, ale aj v takejto dobrej veci. Projekty tohto typu sú podľa mňa veľmi dôležité, lebo to, že sme zdraví, berieme niekedy ako samozrejmosť a tak to nie je. Zdravie nás a našich blízkych je to najcennejšie, čo máme, a musíme si to vážiť," prezradila Mária Čírová, ktorá okrem zdravého životného štýlu každého inšpiruje aj úsmevom a dobrou náladou, čo šíri okolo seba.

Krása a zdravie idú ruka v ruke

S názorom, že čo je zdravé, to je krásne, sa stotožňujú mnohí, ale nie všetci svojmu zdraviu venujú prvoradú pozornosť. Pritom slobodne kráčať alebo stáť na vlastných nohách sa dá najlepšie, ak sú nohy zdravé. A priznajme si, najmä ženy sa viac zaoberajú módou či účesom ako napríklad zdravím svojich nôh. Opuchnuté nohy nie sú ani estetické, ani zdravé. Koľko žien sa však pre ne

vyberie k lekárovi?

„Bolesti v nohách, opuchy, pocit ťažkých, nepokojných, unavených nôh, napätie, nočné kŕče, tzv. mravčenie v nohách... ľudia veľmi často považujú za nepríjemný, ale úplne normálny a bežný stav – následok celodennej únavy, náročnej práce alebo nevhodného denného režimu,“ vysvetľuje všeobecná lekárka MUDr. Diana Ganajová a pokračuje: „Nesťažujú sa na to, lebo nevedia, že môže ísť o prvé varovné signály chronického žilového ochorenia.“

Nepodceňujte príznaky a navštívte lekára

Tieto príznaky väčšina ľudí podceňuje a nevenuje im pozornosť. Pod kožou, v žilách zatiaľ môžu vznikať zmeny, ktoré spočiatku nevidíme, ale pri dlhodobom prehliadaní sa prejavia aj navonok. Metličky, kŕčové žily, opuchy, farebné zmeny kože sú už viditeľným objektívnym znakom chorobného stavu žilového systému. Chronické žilové ochorenie patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia v civilizovaných krajinách, na ktoré trpí 40 – 60 % žien a 15 – 30 % mužov. Prvotnou príčinou je oslabenie a strata pružnosti žilovej steny a následné rozšírenie žily. Spôsobuje to hromadenie krvi v povrchovom alebo hlbokom žilovom systéme dolných končatín, kde vzniká vysoký krvný tlak v žilách i malých cievach. Zhoršuje sa okysličenie cievnej steny, čo spôsobuje poškodenie cievnej výstelky a poruchy jej funkcií.

„Najpodstatnejšie je VČAS zachytiť varovné signály našich nôh – vnímať ich, tiché volanie o pomoc, teda nepodceňovať prvotné subjektívne ťažkosti a zájsť s nimi za svojím všeobecným lekárom. Alebo ho upozorniť na problém pri akejkoľvek návšteve ambulancie či pri preventívnej prehliadke. Dáte lekárovi šancu zavčasu diagnostikovať ochorenie, začať ho správne a komplexne liečiť a spomaliť vývoj chronického žilového ochorenia do závažnejších štádií. Čím skôr začneme pacienta adekvátne liečiť, tým je vyššia šanca udržať toto ochorenie v relatívne stabilizovanom stave a úplne predísť komplikáciám,“ apeluje MUDr. Ganajová.

Na čo nezabúdať

Pri vzniku chronického žilového ochorenia zohrávajú úlohu viaceré rizikové faktory. Niektoré, napríklad dedičnú predispozíciu, vek, hormonálne zmeny u žien – menštruácia, gravidita, menopauza, nevieme ovplyvniť. Naopak, rizikové faktory súvisiace so spôsobom života, akými sú nedostatok pohybu, nadváha a obezita, dlhodobé sedenie, typ povolania (sedavé zamestnanie, práca v stoji, dlhé cestovanie…) ovplyvniť vieme. Spolu s liečbou, ktorú pacientovi nasadí všeobecný lekár, sa úsilie sústreďuje aj na ovplyvnenie týchto rizikových faktorov.

„Žily majú veľmi rady pohyb, preto okrem redukcie hmotnosti odporúčame pravidelný a vhodný šport. Je ním bicyklovanie, plávanie, turistika, beh alebo rýchla chôdza. Naopak, niektoré druhy športu ako posilňovanie alebo zdvíhanie ťažkých záťaží pri nesprávnej technike môžu poškodiť citlivý chlopňový aparát v žilách. Pre pacientov s chronickým žilovým ochorením nie sú najvhodnejšie. Problémy môžu mať aj ľudia počas dlhého letu lietadlom či dlhej cesty autom. Aj keď je to všeobecne známy fakt, ľudia ho ignorujú a nezriedka prekazí radosť z očakávanej dovolenky žilová trombóza alebo zápal žily. Existujú však špeciálne cviky, ktoré u rizikových pacientov spolu s kompresívnymi pančuchami a venofarmakami pomáhajú predchádzať možným komplikáciám .A, samozrejme, vo všeobecnosti je potrebné obmedziť dlhé státie a sedenie,“ radí MUDr. Ganajová. V prípade ďalšej diagnostiky a liečby všeobecný lekár usmerní pacienta a odporučí ho k cievnemu chirurgovi, ktorý sa zaoberá liečbou kŕčových žíl.

Počiatočné štádiá úspešne zvládame venofarmakami, pri pokročilejších štádiách môže byť potrebná miniinvazívna chirurgická liečba alebo klasická chirurgická liečba. Renomovaný odborník z NÚSCH v Bratislave, cievny chirurg MUDr. František Žernovický tvrdí, že moderná cievna chirurgia ponúka účinné a esteticky prijateľné neinvazívne metódy. V roku 2018 disponujeme technikami, o ktorých sa nám pred pár rokmi ani nesnívalo. Ak by sa však ochorenie zachytilo včas, medikamentovou liečbou sa vie chirurgický zákrok u mnohých oddialiť. Celoročná medikamentová terapia taktiež dokáže zmierniť progres ochorenia.

Teda znova, alfou a omegou je nepodceňovať signály, ktoré nám boľavé nohy vysielajú. Treba na ne upozorniť lekára, pretože on je ten, ktorý nám dokáže pomôcť. Čím skôr, tým lepšie.

Tridsiatnici, tridsiatničky, zbystrite pozornosť

Netreba podľahnúť predstave, že chronické žilové ochorenie je záležitosť staršej vekovej kategórie. Nie je vôbec zriedkavosťou u tridsaťročných alebo aj mladších. „Tým, že moderná miniinvazívna chirurgia výrazne zlepšila estetický výsledok operácií, zvyšuje sa záujem mladších pacientok, ale aj pacientov. Takmer polovica našich pacientov sú ženy medzi 30. a 40. rokom života,“ dodáva MUDr. Žernovický. Metličky považujú len za chybu krásy a občasnú ťažobu v nohách hodnotia ako únavu. Mnohokrát sú však pri vyšetrení prekvapení stupňom závažnosti ochorenia. Všeobecní lekári sa stretávajú so študentmi, účtovníčkami, čašníkmi, bankovými úradníčkami, mladými manažérkami, ktoré trápia boľavé nohy. Práve u mladších ročníkov je šanca na včasné zachytenie ochorenia. Len netreba príznaky ignorovať. Dobre vyzerajúca tridsiatnička by sa so svojimi opuchnutými nohami v sandáloch rozhodne mala vybrať za všeobecným lekárom, aby prípadným problémom predišla.

Chronické žilové ochorenie je od objavenia sa prvých príznakov zápalovým ochorením žíl, ktoré treba od počiatku liečiť liekom – venofarmakom. Venofarmaká tlmia symptómy ale aj samotné príznaky ochorenia.

MUDr. Žernovický poukazuje okrem prioritného zdravotného rozmeru aj na rozmer estetický, na ktorý sa v modernej flebochirurgii kladie čoraz väčší dôraz: „Chcieť byť príťažlivý je normálna – prirodzená vec,“ vyjadruje svoj sympatický názor na symbiózu krásy a zdravia. Tak ako je už dnes úplne bežné starať sa o pekný úsmev pravidelnou návštevou zubného lekára či dať si skontrolovať materské znamienko, treba sa začať starať o pekné nohy návštevou všeobecného lekára. Veď zdravie a krása idú ruka v ruke.

PROFILY VYJADRUJÚCICH SA:

Mária ČÍROVÁ je stálica slovenského hudobného sveta už od roku 2008, keď vyhrala súťaž Coca-Cola Popstar. Vyštudovala hru na klavíri a hudobnú kompozíciu na konzervatóriu v Bratislave. Jej piesne ako Unikát, Búrka, Na dosah či Chýbaš sa pravidelne objavujú v rebríčkoch najpočúvanejších skladieb. Vydala 3 albumy a získala viacero ocenení, najnovšie ocenenie OTO Speváčka roka 2017.

Od roku 2011 je ambasádarkou UNICEFU.

Okrem toho, že je úspešná hudobníčka, je tiež mama 2 detí.

MUDr. Diana GANAJOVÁ vyštudovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach študijný odbor všeobecné lekárstvo. Pracovala ako sekundárny lekár na rôznych oddeleniach a ambulanciách UN Louisa Pasteura v Košiciach a v poliklinike Ergomed ako všeobecný lekár. Od r. 2011 pracuje ako všeobecný lekár pre dospelých vo vlastnej ambulancii – DIAGMED s.r.o. na Mlynskej ul. 26 v Košiciach. V roku 2014 bola vymenovaná do funkcie krajského odborníka pre odbor všeobecné lekárstvo v Košickom samosprávnom kraji.

Od r. 2015 pôsobí aj ako zmluvný a posudkový lekár Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko. Venuje sa edukačným, preventívnym, publikačným a prednáškovým aktivitám určeným odbornej lekárskej aj širokej verejnosti.

Rada sa aktívne podieľa na organizácii rôznych športových či charitatívnych podujatí bez obmedzenia veku, ktoré úzko súvisia so zdravým životným štýlom. A, samozrejme, snaží sa ÍSŤ PACIENTOM PRÍKLADOM!

MUDr. František ŽERNOVICKÝ, CSc. vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí v súkromnej angiochirurgickej ambulancii v Bratislave. Predtým niekoľko rokov pracoval vo Fakultnej nemocnici v Bratislave na klinike všeobecnej a hrudníkovej chirurgie a od roku 2009 pôsobí v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb na cievnej chirurgii.