Už 35 rokov na scéne a stále v skvelej kondičke. Peter Nagy otvorene o tom, čo je za tým

Nedáva rozhovory, nechodí na večierky a nefotí sa s fanúšikmi. „Keby som vás nechal hádať, prečo to tak je, neuhádnete,“ hovorí špeciálne pre Zdravie Peter Nagy (60), ktorý napriek tomu vypredáva koncerty.

Ste tridsaťpäť rokov na scéne. To si vyžaduje kondíciu. Ako si ju udržiavate?

Začal som cvičiť, keď som mal 33. Bola to stávka, myslel som, že ma to prejde, ale keď sa dostanete cez určitú hranicu, už je vám cvičenie príjemné. Lebo zo začiatku sa nútite a spomínate na hodiny telesnej výchovy... Aspoň pre mňa to bolo také, lebo vždy som bol najslabší v triede a nevedel som sa vyšplhať po lane. Môj otec, šéf Katedry telesnej výchovy na Vysokej škole vojenského letectva v Košiciach a tréner džuda Slávie Prešov, bol zo mňa nešťastný. Také som mal tenké ručičky!

Skúšali ste aj niečo iné okrem fitnesu?

Kupónovú privatizáciu :). Ale nie, v tom som nešiel. Ako dieťa som veľa hrával tenis, bicykloval a lyžoval. Otec mal na starosti aj lyžiarske výcviky pre budúcich letcov a brával ma od piatich rokov so sebou. Ako decká sme nalyžovali naozaj veľa. Zanevrel som na to, odkedy sa na svahu predvádzajú skôr outfity ako lyžiarske schopnosti a aj tých, ktorí to myslia vážne, je tam priveľa. Mňa nebaví tlačiť sa, čakať a riskovať. Na fitnese je super hlavne to, že je to bezpečný šport. Keby som si zlomil ruky, nohy, niekoľko ľudí nemá obživu vrátane mňa. Ak vám nepadne na hlavu činka, čo už teraz dobrý stroj nedovolí, tak sa vám nemá čo stať.

Adrenalín nie je vaše hoby?

Keď som bol v deväťdesiatych rokoch v USA s kamarátom, požičali sme si vodné skútre. A zrazili sme sa. Naháňali sme sa a skončilo sa to trojitou zlomeninou chodidla. Tri mesiace som bol o barlách a odvtedy som s adrenalínovými športmi skončil. Zabalil som aj kolieskové korčule, veď na hrádzi je to ako na Václaváku. Fitko je dobré, sám si určujem mieru záťaže. V mojom veku už nejde o to byť nabúchaný, ale mať kondíciu a dobrú náladu.

Otec z vás nechcel mať džudistu?

Chodil som na džudo, ale skončilo sa to neúspechom. Každý ma zbil a vždy som prišiel so slzami, že som prehral. Otec ma nenútil. Ale vo fitku som sa našiel. To je pekný šport.

„Dnes je každý tretí kouč a každý štvrtý guru, toto beriem s rezervou. Mám svoj návod na život." Zdroj foto: Július Dúbravský

Kým ste sa našli vo fitku, žili ste rockerský život?

Nikdy. Ľudia milujú trosky a hrdinov. Najviac tých, ktorí to neprežili a stanú sa ikonami, ale podľa mňa človek zaživa zažije viac :). Nikdy som nebral drogy, nemám k tomu sklony. Mojím cieľom je, ak sa to dá, myslieť pozitívne. A nie vždy sa to dá. Nepovažujem sa za samozvaného guru, ktorý ide kázať zdravý život, pretože týchto zablúdených osôbok je plný internet. Dnes je každý tretí kouč a každý štvrtý guru, toto beriem s rezervou. Mám svoj návod na život, urobil som si ho sám.

Aký je teda váš návod na život?

Študoval som filozofiu a keď ovládate všetky -izmy a princíp manipulácie, tak zistíte, že neexistuje filozofia, ktorá stojí za to, aby ste podľa nej žili. Niekomu stačí, že príde z práce, otvorí si fľašu piva a pozerá televízor, iný sadne na bicykel a urobí tridsať kilometrov. Filozofie sú mantinelové športy. Hovoria vám, ako máte konať, čo je správne a čo nie. A potom sú tu tisícročia staré učenia a nie vždy majú pravdu. Najviac sa k nej podľa mňa približujú tie založené na psychosomatike: Ako konáš, tak sa ti to na zdraví vráti. Nie je to pravidlo, ale keď myslíte optimisticky, tak sa to dá.

Kde beriete optimizmus pri toľkých pesimistických správach, ktoré sa na nás denne valia?

Je to už sedem rokov, čo nemám televízor. A na internete sa snažím vyhýbať negatívnym informáciám. Pozriem si vždy len titulky a môj výber článkov je asi 20 : 1. Nezaujíma ma, kto kde havaroval, lebo to je smutné. Nezaujíma ma, kto je tehotný, kto sa rozvádza. Zaujímajú ma len články, ktoré sa týkajú hudby a kultúry. Médiá sú totiž obchodníci. Ako správni obchodníci majú vyhodnotené, čo sa im najviac predá. A majú vyhodnotené, že najviac sa predajú negatívne správy. Je to chyba ľudí, že to tak chcú, a potom sa píše negatívne aj o pozitívnych veciach. Využívam internet na to, na čo je – nie na to, čo mi vnucujú.

Ale bez internetu to už dnes nejde.

Som ešte človek, ktorý vie zahrať naživo. Zatiaľ od nás nikto nechce, aby sme hrali z obývačky, ale aj k tomu dôjde, lebo ľuďom sa raz nebude chcieť postaviť a prísť na koncert. Neviem, či som ten správny, ktorý to má pochopiť. Asi nie. Vychovávali nás k pozitívnym veciam, ale aby internet dovolil niekomu ničiť zásady slušnosti, to mi vôbec nepripadá moderné. Internet narobil a ešte narobí veľa zla. Ľudia prestávajú byť slušní, spoľahliví, prestávajú jeden druhého brať vážne. Pamätám sa, že keď som chodil do školy, tí najhorší v triede boli odvelení dozadu a učiteľka ich ignorovala, lebo vedela, že sú hlúpi a nemajú sa k tomu čo vyjadrovať. Internet je kontaminovaný ľuďmi, ktorí by sa vzhľadom na svoju jednoduchosť nemali k veciam vyjadrovať. Priznajme si to, máme sa dobre. Tak dobre, ako sme to kedysi videli iba v Nemecku, kam sme sa dostali na devízový prísľub. Aj keď niektorí tvrdia opak.

Vy sa máte dobre? Ste šťastný?

Znie to hlúpo, ale som. V pesničke Sám s nohami na stole „... zrazu dobré je aj to zlé“. Mužovi po päťdesiatke už musí byť jasné, čo chce, s kým chce a musí mať aj ekonomické zázemie. Keď to nemá, niekde zablúdil. Ono sa to ľahko hovorí: „… nemyslím na budúcnosť, nie som taký suchár, ako vy, som taký slobodný...“. Znie to veľmi príťažlivo, akurát okolie čaká, kedy súper zoslabne. A v brandži je každý každému súper. Mám krásny vzťah, šiesty rok som so svojou priateľkou. Žijeme pekný život jeden pre druhého, nemám ekonomické problémy, mám skvelú kapelu, vystupujem aj sám s ľuďmi z národného divadla a filharmónie... Čo viac si človek v šesťdesiatke môže priať? Nie som numizmatik, nezbieram peniaze. Ako jedno slovenské príslovie hovorí: Keď ti chutí, nemliaskaj.

Preto sa neukazujete na večierkoch, nepýšite sa majetkom?

S večierkami som skončil. Dnes to nie je večierok, je to fotoshooting, kde neviete, aký titulok vyfasujete. Ja sa nechcem fotiť s každým, len aby som bol v médiách. To nech robia mladí, tí si potrebujú stavať kariéru. Ja mám určité pesničky, ktoré fungujú ako trafika na námestí.

Odkiaľ stále čerpáte na tie pesničky inšpiráciu?

Žijeme v takej rozporuplnej dobe, že by človek musel byť hluchý, aby o tom nepísal! Pieseň Päťdesiat žiráf hovorí, že príde deň, keď nás táto zem neunesie. A ľudia sú k tomu ľahostajní. Neuvedomujú si, že sme už zjedli to, čo sme mali mať ušetrené pre ďalšie generácie. Pesnička Zachráňte ľudí pred ľuďmi to predznačuje. A Svet je veľký zadok je o polarizácii spoločnosti, neustálom boji dobra a zla... Som z generácie textárov, ktorí používajú metaforu. Neglosujem ako na bežiacom páse a nelepím vatu typu: v hmlách, tmách, snáď, dážď, plášť... odchádzaš, prichádzam, písala si, už sa nevrátiš... je to také ploché.

Pamätáte si všetky svoje texty?

Nie. Mám taký problém, že keď skladám pesničky, mám niekoľko variantov. Keď ju spievam, naskočí mi práve tá nezverejnená verzia. Alebo prehadzujem slohy. Vidím, ako sa fanúšikovia na seba pozerajú. Vedia moje texty lepšie než ja. Ale mám 60, mám na to právo.



Fanúšikovia vedia moje texty lepšie než ja. Zdroj: archív P.N.

Zradilo vás niekedy telo?

Áno. Za komunistov to bolo tak, že keď sme skončili koncert, boli už všetky reštaurácie zavreté. Kto vedel vstať do desiatej, ten mal raňajky. Žili sme na konzervách a trvalo roky, kým v reštauráciách začali mať zdravé jedlá. Mali sme gitaristu, ktorý sa rozhodol byť vegetarián. Po pár mesiacoch to vzdal, lebo ho nebavilo jesť nakladaný hrášok a kapiu.

Dávate si pozor na stravu?

Niekedy áno, niekedy nie. Kedysi som fičal na delenej strave. Dnes keď na niečom, tak na guľáši. Kvalitnom a zdravom, z diviny. Nie som človek, ktorý robí z jedla náboženstvo, ale nie je vždy ľahké vybrať si, najmä v menších mestách je ešte stále problém s donáškou, ak nechcete jesť pizzu.

Problém však máte ešte s niečím. Nefotíte sa s ľuďmi po koncertoch. Prečo?

To by ste nikdy neuhádli. Nie je to ani neochota, ani namyslenosť. Keď sa odfotíte s dvadsiatimi ľuďmi, minimálne jeden z nich má chrípku. To je holý fakt. Všetci na vás rozprávajú z desiatich centimetrov, a keď ochoriem, pripravím o príjem nielen seba. Stávalo sa mi to a manažérka mi to zakázala. Mala tam sedem technikov, osvetľovačov, hudobníkov, ktorí prídu o prácu. A to si ľudia neuvedomujú, keď chcú mať svoju fotku.

