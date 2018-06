Nechutné odhalenie: V posteli spíme s biologickým smetiskom. Aj vy?

Kašlete, slzíte a bývate unavení? Posteľ každého piateho z vás je vážne chorá.

Kedy ste si naposledy ľahli na čerstvo opratú plachtu, zakryli sa voňavým paplónom a položili hlavu na nadýchaný vankúš? Rátate? Tento rok to spočítal aj jeden z online sprievodcov matracmi a prišiel k nechutnému odhaleniu. Priemerný človek, aspoň spomedzi tisícky zapojených Američanov, si mení posteľnú bielizeň len raz za dvadsaťštyri dní. To sú skoro štyri týždne biologického smetiska, ktoré na lôžku nechávate. A v skutočnosti neodpočívate.

Odpadávate

„Posteľná hygiena neznamená prezliecť posteľ kvôli sviežej vôni. V spánku strávime tretinu života. Telo vylučuje pot, maz, telesné tekutiny a odlúči milióny kožných buniek každý deň. Veľkú časť na lôžku a zostane tam,“ ozrejmuje britský alergiológ Adam Fox z londýnskej nemocnice. Vedeli ste, že denne „zhodíte“ asi tridsať gramov kože? A do toho si predstavte, že niekto je schopný ľahnúť si do postele neosprchovaný a nasledujúcu noc nahý! Podľa prieskumu sa hygienická generálka spálne akoby netýkala najmä mužov. Kým zadaní prezlečú posteľ aspoň raz do mesiaca, single muži čakajú štyridsaťpäť dní. Možno to je dôvod, prečo zostávajú slobodní?

Nikdy?

Pravdepodobne ani Európania nie sú oveľa poriadnejší ako Američania. V britskom prieskume spred niekoľkých rokov sa viac ako polovica ľudí priznala, že bežne spí v špinavých obliečkach, každý piaty mesiac v kuse a jeden zo sto, pozor, ich neprezlieka nikdy! V takejto hojnosti si o chvíľu spravia pohodlie baktérie, plesne, prach, alergény a roztoče, ktoré sa neporiadkom z vás živia. „Len na jednom lôžku môže byť desať miliónov roztočov. Spolu s prachom a ich výkalmi za dva roky tvoria až desatinu hmotnosti vankúša,“ šokuje expertka na hygienu Lisa Ackerlyová.

Hýbe sa

Pocit, že vankúš a matrac sa celú noc pod vami „hýbu“, je otrasný, no väčší problém je to, čo po minizvieratkách zostane – ich výlučky. „Ak ich vdýchnete, tieto alergény môžu provokovať astmu, alergickú nádchu a zhoršiť ekzém,“ prízvukuje doktor Fox. Okrem toho môžu byť zodpovedné za chronický kašeľ, suché oči i nespavosť. „Chorí zvážte investovanie do antialergickej, protiroztočovej a protiprachovej posteľnej bielizne. A všetci by ste ju mali prať raz za jeden až dva týždne v práčke na šesťdesiatich stupňoch,“ dodáva expert.

Čistý spánok

posteľné obliečky a plachtu meňte aspoň raz za sedem až štrnásť dní

meňte aspoň raz za sedem až štrnásť dní bielizeň perte v práčke na šesťdesiatich stupňoch Celzia, paplón a vankúš minimálne raz za mesiac, poťah na matrac každé dva mesiace

perte v práčke na šesťdesiatich stupňoch Celzia, minimálne raz za mesiac, každé dva mesiace matrac bez snímateľného poťahu nekupujte

nekupujte po zobudení posteľ neustieľajte , aby sa dnu nedržala vlhkosť, ale vyvetrajte

, aby sa dnu nedržala vlhkosť, ale vyvetrajte pri prezliekaní paplón a vankúš aspoň hodinu vetrajte na slnku

Zdravá rada

Vymeňte posteľnú bielizeň každý týždeň, aby ste neprovokovali astmu, alergickú nádchu, ekzém a únavu.

