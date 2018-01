Váš príbeh: Bol som ako lord Voldemort. Z prepracovanosti krutá diagnóza

Len boľavé koleno a únava, to nemôže byť nič vážne, vravel si Róbert z Nemšovej. Takto nenápadne sa mu prihlásila akútna leukémia.

Zmena 90-kilového vlasatého chlapa na ledva 70-kilového holohlavého mužíčka, navyše v priebehu dvoch týždňov, zaskočila aj najbližších. „Moja priateľka nazrela do nemocničnej izby a vôbec sa pri mne nepristavila pohľadom. Nespoznala ma, vyzeral som ako lord Voldemort,“ hovorí s humorom sebe vlastným Ing. Róbert Gubó (45), ktorý pred tromi rokmi doslova ušiel zubatej z lopaty.

Únava z nadčasov?

Ako bývalý dôstojník, vojak z povolania, mal pán Gubó skvelú fyzickú kondíciu a každý rok podstupoval okrem preverenia telesnej zdatnosti aj dôkladnú zdravotnú prehliadku. „Z armády som odišiel po pätnástich rokoch, presťahoval som sa k rodičom do Nemšovej a zamestnal v kórejskej firme. Pracovné tempo tam bolo vysoké, nadčasy či pracovné soboty boli na bežnom poriadku. Preto som sa nečudoval, keď ma asi po šiestich rokoch začala trápiť únava.

Ozvalo sa aj koleno, párkrát mi z neho museli vyťahovať vodu. Keď sa pridali problémy so žalúdkom, lekár mi dal spraviť viaceré vyšetrenia, no dopadli dobre. Poslal ma aj na gastroskopiu a tam mi našli stopy krvi na sliznici. Pre istotu ma odoslali aj na hematológiu do Ilavy. Hematologička bola práve na nejakej stáži, tak mi kázali prísť o mesiac,“ spomína pán Róbert. To ešte nikto netušil, že aj jediný mesiac môže pri jeho diagnóze znamenať dramatické zhoršenie či dokonca koniec...

Mikulášsky darček

„Krv mi vzali v piatok, 6. decembra 2014, pamätám si to presne, lebo na Mikuláša som dostal naozaj nečakaný ‚darček‘. Poobede som viezol domov priateľku, keď mi zazvonil telefón. Aby som si vzal potrebné veci a ihneď si prišiel ľahnúť do nemocnice. Netušil som, čo sa deje, a nič mi nepovedali ani v nemocnici, len že je to vážne.“ Nakoniec však poslali Róberta domov s tým, že v pondelok ráno sa má hlásiť na hospitalizáciu v nemocnici na Antolskej v Bratislave.

„Celý víkend som sedel pri internete a hľadal podľa údajov v lekárskej správe, o čo asi ide. Bol som vystrašený, ale veril som, že to nebude vážne. Veď okrem únavy a bolesti kĺbov a nôh mi nič nebolo.“ Ale bolo to vážne. Róbertovi vzali v Bratislave krv aj vzorku kostnej drene, v ktorej objavili vyše 90 % blastov, patologických nezrelých krviniek. Na potvrdenie akútnej leukémie stačí už 20 %.

Na polceste

„Lekárka mi oznámila, že mám akútnu myeloblastovú leukémiu a musím podstúpiť chemoterapiu a liečbu, čo si vyžaduje päť týždňov v nemocnici. ‚Ale veď budú Vianoce, tie by som chcel stráviť doma,‘ protestoval som. ‚Ak prídete až po Vianociach, liečba už môže byť zbytočná,‘ odpovedala mi lekárka.“ Aj vďaka naliehaniu rodiny si tuhý fajčiar Róbert zapálil na nemocničnom balkóne poslednú cigaretku a o dva dni mu začala prúdiť do žily chemoterapia.

„Celý čas som sa cítil dobre, zle mi začalo byť až týždeň po chemoterapii. Hnačky, nechutenstvo, vracanie, až mi úplne prestali pracovať črevá. Zakázali mi jesť aj piť, dostával som len infúzie. Z dlaní a podošiev sa mi začala lúpať koža v celých plátoch. Bolo to kritické obdobie, ak by sa mi črevá nerozbehli, bol by koniec. Za dva týždne som schudol dvadsaťpäť kíl. Nebolo jasné, ako to dopadne. Povedali, aby som zavolal rodinu, nech ma prídu pozrieť.“

Otlačený zadok

Pevná vôľa a kondícia Róbertovi Gubóovi asi pomohli. „Lekári mi vraveli, že nesmiem len ležať, mám sa hýbať. Prešiel som nemocničnú chodbu štyrikrát a bol som hotový, ale nevzdával som sa. Rodine som však povedal, aby mi stále netelefonovali, vyčerpávalo ma to. Že sa im ozvem sám, keď mi bude lepšie.“ Hneď na druhý deň po tomto telefonáte lekár konečne začul pri rannej vizite pohyb čriev.

„Potom som sa dal rýchlo dokopy a do týždňa som išiel z nemocnice domov.“ Po dvoch týždňoch sa musel Róbert vrátiť do Bratislavy na plánovanú druhú chemoterapiu, ktorú už znášal oveľa lepšie. „Len som bol taký vychudnutý, že mi všade trčali kosti, ani sedieť som nemohol, tak ma to tlačilo,“ smeje sa Róbert, pre ktorého začali lekári hľadať vhodného darcu kostnej drene. „Mám tri sestry, no ani jedna nebola zhodná. Krv prišlo dať aj šesťdesiat mojich kolegov, ale ani medzi nimi sa nenašiel vhodný darca.“ Róbert chodil raz týždenne na kontrolu do Bratislavy, užíval preventívne rôzne antibiotiká, chránil sa pred infekciou a čakal, či sa nájde darca.

Darkyňa Helga

„Skôr ako by som musel podstúpiť tretiu chemoterapiu, sa našiel darca. Teda darkyňa, žena z Nemecka. Nazval som ju sám pre seba Helga. Transplantácia nie je z hľadiska pacienta nič iné ako transfúzia do žily. No reakcie bývajú rôzne, telo môže transplantát aj odmietnuť. Ja som ešte počas transplantácie dostal také horúčky a zimnicu, že ju museli prerušiť a dokončiť neskôr. Potom sa mi v ústach a v krku narobili malé ranky a afty, takmer som nemohol jesť. Dávali mi teda morfínové náplasti proti bolesti, veď jesť som musel. Najlepšie sa mi prehĺtali detské výživy a instantné rezancové polievky. Totálne nezdravé, ale lekár povedal – jedzte, čo chcete, hlavne, že jete.“

Róbert bol päť týždňov zavretý v prísne sterilnom prostredí a doma mu zatiaľ vymaľovali izbu a snažili sa ju pred jeho návratom čo najlepšie vysterilizovať.

Odniesli si to oči

Prvý polrok po transplantácii kostnej drene je kritický a môžu nastať mnohé komplikácie. „Pre imunosupresívnu liečbu som nemal prakticky žiadnu imunitu a žiadnu črevnú mikroflóru. Horšie než novorodenec! Jedol som hlavne trvanlivé konzervy, čím viac konzervantov, tým lepšie, nemohol som si dovoliť črevné problémy z nejakých mikroorganizmov v jedle. Ovocie alebo zelenina museli byť ošúpané, žiadne jadierka, hlavne nič kyslé.“

V dôsledku chemoterapie sa Róbertovi objavil na oboch očiach sivý zákal. „Už to mám aj zoperované a vidím dobre. Ale aby som mal čo riešiť, začali mi rásť riasy smerom do oka. Na pravom oku dolné a na ľavom horné. Tak chodím k očnému lekárovi na vytrhávanie rias, inak by mi mohli poraniť povrch oka,“ mávne rukou nad touto ‚drobnosťou‘.

„No super je, že okrem vitamínov už neberiem vôbec žiadne lieky. Som na plnom invalidnom dôchodku, ale našiel som si prácu v chránenej dielni. Sedieť doma a nič nerobiť je to najhoršie. Ak vydržím päť rokov od transplantácie v remisii, mal by som byť podľa štatistiky vyliečený!“

Riešenia neodkladám

Róbert vraví, že hoci je leukémia zlá choroba, jeho zmenila k lepšiemu. „Vždy som odkladal riešenia nepríjemných situácií, odsúval aj dôležité rozhodnutia. Teraz robím všetko hneď. Veď čo ak potom nebudem mať čas? Aj pre svoju hlúposť som sa celé roky po rozvode nestýkal s bývalou manželkou a so svojimi dvomi, dnes už dospelými dcérami. Vďaka ústretovosti exmanželky sme opäť v kontakte, s dcérami sa znova zbližujeme, telefonujeme si. A z toho som nadšený!“

Na zlé veci a bolesť Róbert nemyslí, snaží sa ich vytesniť. Chorobu berie s nadhľadom, teší sa z každého dňa a užíva si otcovstvo dvoch úspešných študentiek.

Hlavné príznaky akútnej leukémie

slabosť, únava

chudnutie

bledá pokožka a sliznice

zvýšená teplota

bolesti kostí a kĺbov

zvýšená tvorba modrín

krvácanie z nosa, ďasien

afty v ústach

anemický syndróm – búšenie srdca, dýchavičnosť, závraty

infekcie, ktoré nereagujú na antibiotickú liečbu

