Váš príbeh: Bolesť na hrudi nepodceňujte! Marianovo srdce zachránili lekári už trikrát

Do nemocnice Mariána Grajzu prvý raz priviezli s bolesťou na hrudi doslova v hodine dvanástej. Druhý a tretí raz už vedel, o čo ide. Zachránili ho rýchle zákroky na nebezpečne zúženej koronárnej cieve.

Je to človek činu, ničnerobenie mu nesedí. Uvedomuje si však, že len prednedávnom sa jeho život mohol zvrtnúť veľmi zlým smerom. „Teraz som na maródke. Nemôžem robiť nič namáhavé. Pritom je toľko roboty, ktorú by bolo treba spraviť,“ vzdychne si Marián Grajza (48) z Lakšárskej Novej Vsi. „Našťastie, predpísali mi celodenné vychádzky, tak chodím aspoň do lesa na huby. 5, 6 kilometrov denne nie je problém. 6-tisíc krokov v telefóne mi pípne každý deň,“ pochváli sa. Ako každý správny Záhorák, aj on je vášnivý hubár. A keďže sme na návštevu prišli práve uprostred hubárskej sezóny, v dome cítiť prenikavú vôňu sušiacich sa dubákov a suchohríbov.

Tlak, cukrovka, stres

Marián nefajčí, ale od 40-tky sa lieči na vysoký krvný tlak. Okrem hypertenzie má cukrovku 2.typu, musí si pichať inzulín. Svoje robí aj genetika, jeho otec zomrel ako 45 ročný na infarkt. Myslí si však, že jeho cievam najviac uškodil dlhodobý stres. „Lekárka mi raz povedala: Prestaňte podnikať a budete zdravý. Dá sa to však? Veď z niečoho musíte žiť. Podnikám už 21 rokov v kamiónovej doprave. Za ten čas som zažil všeličo. Za 6 rokov mi vodiči rozbili 4 kamióny na totálku, jeden kamión mi ukradli tesne po splatení lízingu, o ďalší som prišiel pre nezodpovedné firmy. Teraz už mám len 2 autá a časť zodpovednosti a organizácie som presunul na kolegu.“ Všetko bolo v poriadku, kým sa mu v poslednom čase pri fyzickej námahe a strese nezačal prudko zvyšovať tlak. „Išli sme na dovolenku, odšoféroval som asi 1 600 kilometrov. Zrazu som si nameral tlak 200 na 100, hoci som bral lieky. Cítil som bolesť medzi lopatkami, ale najmä na prsiach, akoby mi išlo srdce vyskočiť z hrude. Ťažko sa mi dýchalo a bolela ma ľavá ruka. Neskôr sa bolesť na hrudníku stupňovala, trvala aj trištvrte minúty či minútu, zvieralo mi pritom hrdlo aj čeľuste až po zuby. Potom sa bolesť stratila, akoby sa nič nestalo,“ opisuje Marián.

Poškodená cieva

Keď sa vrátil domov, povedal o ťažkostiach svojmu známemu, odborníkovi na kardiochirurgiu. Ten ho hneď odporučil do centra v Bratislave, ktoré sa špecializuje na intervenčnú neurorádiológiu a endovaskulárnu liečbu. „Lekári mi okamžite spravili vyšetrenia a vysvetlili mi, že jednu z hlavných srdcových ciev mám poškodenú asi na 95%, takže mi do nej musia vložiť stent, akúsi kovovú výstuž. Ešte v ten deň som absolvoval zákrok,“ spomína Marián. Asi 3 týždne sa cítil ako znovuzrodený. Lenže potom sa bolesti vrátili a dokonca sa stupňovali. Dcéra zavolala záchranku, ktorá ho odviezla na urgentný príjem do nemocnice v Malackách. Odtiaľ ho opäť previezli do bratislavského špecializovaného zariadenia. Tentoraz bola na rade bočná vetva tej istej cievy, ktorú lekári predtým ošetrili stentom. O jej postihnutí vedeli už pri predošlom vyšetrení, ale vtedy si ešte neboli istí, či mu práve toto postihnutie spôsobuje ťažkosti.

Manželka mu je oporou. Foto: Robo Hubač

„Bola vraj poškodená na 75%. Rozširovali ju inou metódou ako prvý raz – pomocou špeciálneho balónika. Nejaký čas som sa cítil dobre, ale potom som už zase pociťoval príznaky.“ Keď sa bolesti na hrudníku objavili po tretí raz, putoval do nemocnice znovu. Vyšetrenie potvrdilo, že bočná vetva hlavnej cievy sa nanovo takmer uzavrela. Lekári ju najprv znovu rozšírili balónikom a potom vystužili stentom ako v prvom prípade.

Životný štýl

Marián si po 3 vážnych zákrokoch uvedomil, že odborníci spravili, čo mohli, a teraz je na ťahu on. Už mu je jasné, že chorobu, ktorá sa odborne volá aterosklerotické postihnutie koronárnych tepien, bez zmeny životného štýlu neporazí. Snaží sa vyhýbať pracovnému stresu a viac sa hýbať, upravil si aj jedálny lístok. „Nie je jednoduché zmeniť stravu. Mäso už obmedzujem, ale som od prírody ‚masár‘, takže je to ťažké. Jem menej sladkého, hoci niekedy by som dal aj celú čokoládu. Vypustil som pivo a večer sa snažím zjesť len niečo malé,“ vysvetľuje, ale vzápätí priznáva, že nie vždy sa mu podarí odporúčanú životosprávu dodržiavať na 100%. S lekármi a so sestričkami z nemocnice, kde mu robili zákroky, má len dobré skúsenosti. „Stále počúvam o problémoch v zdravotníctve, o zlom prístupe k pacientovi, o nedostatočnej starostlivosti. Ja som sa stretol len s ochotnými odborníkmi, ktorí mi zrejme zachránili život.“

Zákerná

Ateroskleróza sa týka čoraz viac ľudí v mladšom veku. Už dávno neplatí, že ide o ochorenie seniorov. Postihuje tepny, v ktorých sa ukladajú tukové častice. Z nich sa neskôr tvoria tukové prúžky, neskôr ateromatózne pláty, ktoré zväčšujú svoj objem a zužujú priesvit cievy. V postihnutom úseku sa začne obmedzovať prietok krvi. Okrem tukových častíc sa do plátov často ukladá aj vápnik, takže vznikajú typické aterosklerotické pláty.

„Aterosklerotický proces sa týka tepien kdekoľvek v tele, najčastejšie však postihuje tie, ktoré zásobujú srdce, mozog, obličky a dolné končatiny,“ vysvetľuje intervenčný kardiológ Marián Piešťanský z Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby CINRE v Bratislave. O ochorení spočiatku vôbec netušíte, vyvíja sa potichu mesiace až roky. Keď sa však už ťažkosti objavia, znamená to, že chorobný proces cievnej steny pokročil a obmedzuje prietok krvi. „Ak je postihnutá koronárna cieva, bolesti sa najčastejšie ohlásia zvieraním alebo tlakom za hrudnou kosťou. Môžu vyžarovať do krku, sánky, zubov, medzi lopatky alebo do ľavej ruky. Zjavujú sa pri námahe alebo tesne po nej, prípadne pri psychickom vypätí. Inokedy môžete cítiť len viac unavení, prípadne vám klesá výkonnosť alebo sa zadýchavate.“

Rizikové faktory

Keď sa aterosklerotické postihnutie srdcových tepien, označované aj ako koronárna choroba srdca, nelieči včas, začnú sa u vás prejavovať dôsledky ischémie, teda nedokrvenia srdcového svalu. Srdce trpí, lebo je nedostatočne zásobované krvou. Okrem už spomínaných bolestí na hrudníku, zadýchavania či zníženej výkonnosti sa môžu objaviť vážne poruchy srdcového rytmu alebo srdce začne dokonca zlyhávať.

„Ak sa poškodí vrchná časť aterosklerotického plátu a vytvorí sa na ňom krvná zrazenina, ktorá úplne uzavrie priesvit postihnutej cievy, vzniká klasický infarkt myokardu, teda srdcový infarkt so všetkými dôsledkami,“ upozorňuje odborník. Našťastie, na vznik aterosklerózy, nestačí len jeden rizikový faktor. Zvyčajne sa ich musí stretnúť niekoľko naraz. K tým, ktoré môžete ovplyvniť, patrí v prvom rade cukrovka, vysoký krvný tlak a vysoký cholesterol, ale tiež fajčenie, obezita, chronický stres či nedostatok pohybu. Ak chodíte na pravidelné preventívne prehliadky k všeobecnému lekárovi, ten vás na tieto rizikové faktory určite upozorní. Hoci, s cholesterolom to nie je také jednoduché, lebo niektorí ľudia majú geneticky podmienenú poruchu metabolizmu tukov, ktorú charakterizuje vysoká hladina „zlého“, teda LDL cholesterolu. A ten sa stravou úplne upraviť nedá. Dedičnosť vo všeobecnosti a pohlavie, v tomto prípade mužské, patria k tým faktorom, ktoré neovplyvníte.

Tabletky aj zákrok

„Liečba závisí od rozsahu, lokalizácie a vážnosti postihnutia tepien srdca. Musíme zohľadniť aj stanovisko pacienta. Na prvom mieste je konzervatívna liečba, teda tabletkami. Ovplyvnením hodnôt krvného tlaku, cholesterolu a krvného cukru spomalíme alebo úplne zastavíme ďalší postup aterosklerózy. Ďalej sa snažíme ovplyvniť krvnú zrážavosť potlačením aktivity krvných doštičiek. Ak má pacient bolesti na hrudníku, pridávame lieky, ktoré pomáhajú rozšíriť priesvit postihnutých ciev, prípadne priaznivo ovplyvňujú metabolizmus srdcového svalu,“ objasňuje Marián Piešťanský.

Druhou možnosťou je intervenčná liečba. „Cez stehennú alebo vretennú tepnu vsunieme pomocou katétra do postihnutej koronárnej tepny špeciálny drôtik označovaný ako koronárny vodič. Po tomto vodiči zavedieme do miesta zúženia špeciálny balónik, ktorým postihnutú cievu rozšírime na pôvodný priemer, aby ňou krv mohla voľne pretekať. Potom do tohto miesta vložíme stent, čo je v podstate kovová výstuž. Tento zákrok sa volá koronárna angioplastika. O tom, či na ošetrenie zúženého miesta použijeme len balón alebo aj stent, rozhoduje miesto postihnutia a tiež priemer poškodenej cievy.“

Bajpas nakoniec

Poslednou možnosťou je chirurgická liečba. „Ide o klasickú operáciu v narkóze. Našívame pri nej premosťujúce obchádzky pomocou tepnových a žilových bajpasov.“ Týka sa pacientov s rozsiahlym postihnutím koronárnych tepien, ale i tých, ktorí majú okrem koronárnej choroby iné pridružené postihnutie srdca, napríklad poškodenie srdcovej chlopne, ktoré si vyžaduje operačné riešenie. Jednotlivé liečebné prístupy sa často vzájomne kombinujú a dopĺňajú. Aj po zákrokoch platia pre pacienta s koronárnou chorobou srdca rovnaké režimové opatrenia ako pred ním. „Ak ste po angioplastike alebo po bajpasoch, neznamená to, že nemusíte užívať žiadne lieky a dodržiavať režimové opatrenia. Naopak,“ zdôrazňuje Marián Piešťanský.

