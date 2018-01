Váš príbeh: Kde nájsť nových priateľov? Inšpirujte sa touto Slovenkou

Nemáte s kým ísť v piatok večer von, lebo všetci kamaráti už majú rodiny? Urobte si nových. Aj po tridsiatke sa to dá! Kvetka je toho dôkazom.

Po rozvode sa Kvetka, rodená Bratislavčanka, vrátila do hlavného mesta. „Keď som sa začala rozvádzať, mala som tridsaťtri. Desať rokov mimo Bratislavy stačilo na to, aby som stratila kontakt s mnohými priateľmi,“ opisuje bývalá novinárka. Jej deti chodievajú každý druhý víkend za otcom a ona zrazu mala kopu voľného času, s ktorým nevedela naložiť. „Najprv som trávila čas s rodinami kamarátov, ale v podstate mi začali chýbať iné aktivity. Tak som začala sama chodiť plávať, na bicykel, tancovať salsu, navštevovať hrady a zámky na Slovensku a v Česku,“ prezrádza Kvetka.

Festivalový zlom

Prostredníctvom rôznych skupín pre single ľudí sa na Facebooku dozvedela o Gettpale a požiadala o prijatie do skupiny. Fungovala tak, že ak niekto hľadal partnera na spoločné aktivity, napísal a čakal, kto sa ozve. Zo začiatku ho využívala len na získavanie tipov, ako tráviť čas. Gettpal sa však začal postupne meniť a samotní organizátori začali vymýšľať výlety, kultúrne podujatia a aktivity ako splav či skok z mosta. „A to som vedela, že sa už chcem začleniť aj osobne. Zlom nastal toto leto, kedy mi ‚vypadli‘ kamaráti, ktorí mali ísť so mnou na festival. Tak som oslovila Moniku z Gettpalu, ktorá organizovala ,Stanové mestečko s Gettpalom na festivale‘. Už komunikácia s ňou ma zbavila stresu, že tam budem s niekým, koho vôbec nepoznám“.

Prvýkrát išla s ľudmi z Gettpalu na festival Pohoda. Foto: Archív K.K.

Priatelia v mobile

Nasledoval výlet s partiou dvadsiatich ľudí v horách. „Aj medzi vlastnými známymi, priateľmi či priateľmi priateľov sa vám stane, že niekto vám sedí viac a niekto menej. To, že si budem veľmi dobre rozumieť s viac ako polovicou z nich, mi ani nenapadlo,“ teší sa z postupného rozrastania „priateľskej“ základne.

Po festivale Pohoda, nasledoval výlet s partiou dvadsiatich ľudí v horách. Foto: Archív K.K.

Od júla minulého roku funguje Gettpal aj vo vlastnej aplikácii pre smartfóny. Viete v nej filtrovať rôzne typy podujatí. „Ak nechcete ísť hneď na pár dní stanovať s cudzími, môžete vyskúšať jednu z aktivít v meste. Zahrať si hry, pozrieť si film, precvičiť cudzí jazyk v kaviarni či skúsiť skok z mosta alebo len ísť si s niekým zabicyklovať,“ vymenúva Kvetka možnosti.

Nová doba

Novinkou je networking – zoznamovanie ľudí z rôznych sektorov a s rôznym profesionálnym backgroundom, možnosť prepájať svoj „biznis“. „V ponuke sú rôzne kurzy zamerané na osobnostný rozvoj, ale aj kurz sebaobrany či kurz umenia zvádzania, komunikácie a milostného života v praxi. Záber je skutočne široký,“ neskrýva Bratislavčanka nadšenie. Sama si vďaka novým stretnutiam našla dve spriaznené duše. „Sadli sme si tak, že ľudia, ktorí nás nepoznali, si mysleli, že sa poznáme roky. Spoločne plánujeme ďalšie aktivity,“ prezrádza s úsmevom.

Zo známych priatelia

To, či dokážete premeniť nových známych na priateľov, je na vás. „Záleží na tom, koľko času investujete do rozvinutia priateľstva,“ myslí si Kvetka a pridáva hneď niekoľko bonusov. Môžete vyskúšať niečo nové, venovať sa činnostiam, ktorým sa vaši známi nevenujú, a dokážete si zosúladiť termín, aktivitu a miesto tak, aby vám to vyhovovalo. „A je naozaj skvelé, keď cez víkend spoznáte špecialistku na cestovanie, odborníka na investovanie, psychologičku či manažérku ľudských zdrojov. Popri milých aktivitách sa v rámci rozhovorov dozviete kopu zaujímavého zo života ľudí, ktorých by ste možno nemali ani kde spoznať,“ konštatuje.