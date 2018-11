Váš príbeh: Srdce Daniela zradilo v bani. Pre lieky infarkt riskoval 2-krát

Aj napriek ukážkovej životospráve prekonal Daniel prvú srdcovú príhodu ešte pred šesťdesiatkou. A tortúra sa len začala...

Bol to celkom obyčajný deň v práci. „Nepociťoval som žiadne príznaky typické pre srdcovú príhodu. Len náhla nevoľnosť a strata vedomia. Po asi piatich minútach som sa prebral pri kolegovi, ktorý ma našiel ležať na zemi," opisuje Daniel Ilavský, baník a vyznávač zdravého životného štýlu. „Vyfárať na povrch nám trvalo asi polhodinu. Necítil som sa zle, ale vedel som, že so mnou niečo nie je v poriadku. Po vyšetrení v záchranke bola diagnóza jasná – infarkt myokardu," vedel, koľká bije.

Infarkt chodí podľa hodiniek. Nečakajte, fakt neprejde!

Zradila ho upchatá cieva

Po prevoze do nemocnice absolvoval zákrok – koronárnu angioplastiku. Okrem upchatej cievy vedúcej do srdca, nemal v poriadku aj niekoľko ďalších, opisuje laicky. „Po štyroch dňoch na JISke ma previezli do nemocnice v Banskej Štiavnici, kde som ležal dva týždne a doliečoval sa. Po mnohých vyšetreniach som dostal lieky na srdce, na riedenie krvi, na cukrovku a tiež na vysoký cholesterol," spomína diagnózy, ktoré mu objavili napriek tomu, že jedával striedmo a pohyb mal rád.

► Cholesterol, vysoký tlak a cukor. Smrtiacej trojke zmerajte čísla. Už dnes!



Daniel mal vždy rád pohyb, no infarkt si ho aj tak našiel. Zdroj foto: archív D. I.

Prvá pomoc pri infarkte: Tabletka, ktorú majú všetci doma

Dvaja z desiatich

Práve vysoká hladina cholesterolu je jednou z príčin srdcových i mozgových príhod. Ak si ich nevykoledujete nezdravým postojom k životu, môžete mať smolu na gény „zlého cholesterolu". Ak sa ho nepodarí znížiť jeden z desiatich pacientov v priebehu jedného roka znovu prekoná mozgovú príhodu alebo infarkt myokardu a počas dvoch rokov až dvaja z desiatich. Znížiť hladinu LDL-C cholesterolu čo i len o 1 mmol/l znamená znížiť pravdepodobnosť vzniku infarktu a mozgovej príhody až o 20-25 percent.

Možno to dosiahnuť zmenou stravovania a životného štýlu, no nie vždy sa vyhnete užívaniu liekov. Najbežnejším typom, ktorý preukázateľne znižuje riziko infarktu a cievnej príhody, sú statíny. Vysoké dávky statínov však niektorí ľudia neznášajú dobre a trpia vedľajšími účinkami. Riziko, že ich vysadia a vystavia sa druhému infarktu či mŕtvici, je vysoké....

Obávané statíny: Lekárka o liekoch na vysoký cholesterol



Daniel má rád prírodu v akejkoľvek podobe. Najradšej chodí na hríby. Zdroj foto: archív D. I.

Príbeh: Muž sa zachránil pri infarkte úplne sám. Viete správne zareagovať?

Vysadíte, riskujete

„Denné užívanie toľkého množstva liekov mi nerobilo dobre na žalúdok. Často mi bývalo zle a mal som veľa vedľajších účinkov," sťažoval sa Daniel svojmu kardiológovi. A urobil dobre. Predčasné prerušenie liečby by totiž mohlo rýchlo viesť k opätovnému zvýšeniu hladiny cholesterolu. Ak doplácate na nepríjemné stavy z liekov, lekár vám môže predpísať znesiteľnejšiu alternatívu - biologické lieky. Tie cholesterol dostanú do normálnej hladiny bez poškodzovania ostatných orgánov.

„Každé dva týždne si pichám injekciu do brucha. Injekcia pripomína pero s veľmi tenkým hrotom a vpich je bezbolestný. Zo začiatku mi pomáhala manželka, ale teraz to už zvládam úplne sám v pohodlí domova. Samozrejme, okrem injekcií užívam lieky na srdce a na cukrovku, ale nezaťažuje to môj žalúdok a cítim sa lepšie. Po polroku biologickej liečby sa môj cholesterol dostal na spodnú hranicu hodnôt, aké má úplne zdravý človek," pochvaľuje si Daniel.



Ako baník si nedostatok svetla rád kompenzuje pobytom na slnku. Zdroj foto: archív D. I.

No len do seba pchať tabletky nie je všetko. Veľkú časť práce musíte zdolať pevnou vôľou: „Po infarkte sa môj život zásadne zmenil. Už som nemohol nastúpiť do práce a snažím sa vyhýbať stresovým situáciám. Obmedzil som na minimum mastné jedlá a sladkosti. Vždy keď môžem, doprajem si pohyb, pobyt v prírode a príjemný čas strávený s rodinou a priateľmi," odporúča Daniel na záver.

Čítajte aj:

Infarkt myokardu