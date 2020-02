Váš príbeh: Ste unavení? Slováci Rišo a Peťa objavili obrovský zdroj energie

Petru a Richarda najprv spájalo len priateľstvo, teraz už aj láska a energia, ktorej majú na rozdávanie. A to doslova. Objavili totiž gofio – potravinu pôvodných obyvateľov Kanárskych ostrovov, ktorá im dobíja baterky.

Dovolenka na Kanárskych ostrovoch na Richarda (29) hlboko zapôsobila. „Až tak, že dal v práci výpoveď, predal auto, zbalil sa do jednej tašky, zobral všetky úspory a odišiel. Už sa neplánoval vrátiť. Vnútorne cítil, že tam potrebuje odísť a ja som ho v tom podporovala,“ začína svoje rozprávanie Petra (31). S Richardom boli vtedy dobrí kamaráti a ostali spolu v kontakte, aj keď odišiel.

Raňajky nestačili

Kým Petra ako grafická dizajnérka a fotografka pracovala v reklamnej agentúre v Bratislave, Richard na Tenerife premýšľal, čo bude v živote robiť. Spoznával ostrov, veľa čítal a surfoval. A práve vďaka športu sa dostal ku gofiu. „Odporučili mi ho známi, pretože pri aktívnom živote na ostrove mi nikdy nestačili raňajky.



Z gofia si môžete pripraviť zdravý cereálný nápoj, ktorý vám dodá energiu a zaženie hlad. Foto: P.K.

Najprv som netušil, čo s ním mám robiť. Myslel som si, že je to múka a ja som predsa piecť nevedel. Spolubývajúca mi našepkala, že gofio už nemusím tepelne upravovať. Stačí, keď si urobím kašu, ako keď jedávam ovsené vločky. Ibaže bez varenia. Pár lyžíc gofia, ovocie, voda a med. S vlčím hladom bol nadobro koniec,“ opisuje Richard.

Potravina Guanchov

Energia Richardovi vydržala nielen počas fyzicky náročného športovania, ale ešte aj nejaký čas po ňom. Po zmene bývania objavil v novej kuchyni smoothie mixér a keď do gofia pridal viac vody, z kaše vznikol cereálny smoothie nápoj. „Vtedy sa pre mňa začala revolúcia. Objavil som jedlo, ktoré stačí vypiť a zasýti ma na dlhý čas. A tak som už nič viac nepotreboval,“ spomína na svoje nadšenie. Začal sa preto o múku čoraz viac zaujímať. Dočítal sa, že gofio bolo základnou potravinou Guanchov – pôvodných obyvateľov Kanárskych ostrovov.



Nenechali si ujsť možnosť navštíviť

továreň na spracovanie zŕn priamo

na Kanárskych ostrovoch. Foto: P.K.



Foto: P.K.

„A z praktických dôvodov sa zachovalo dodnes. Je to veľmi výživné celozrnné jedlo, energetické, ktoré zasýti na dlhý čas. Niektoré kultúry takým spôsobom konzumovali cereálie, pretože nevedeli piecť chlieb. Behal som po ostrove so šejkrom plným gofia. Pred 2 000 rokmi to isté robili Guanchovia. Tí síce nemali šejker, používali však miešky z kozích žalúdkov,“ hovorí Richard. Dostal sa aj k článkom, ktoré opisovali gofio ako superpotravinu pre športovcov, či k štúdiám, ktoré hovorili o prospešnosti gofia pre ľudský organizmus.



Na energetické tyčinky postačia dve

suroviny. Foto: P.K.

Je, aby žil

Keď sa Richard rozhodol vrátiť na Slovensko, pribalil si i gofio. „Za posledné roky svojho života som sa naučila raňajkovať cereálie, či už to boli vločky, polenta, alebo proso. Varila som si teplé kaše. Cereáliami začínam svoj deň. Rada športujem, takže kvalitný prísun energie je pre mňa veľmi dôležitý. Ja som teda iba prešla k silnejším cereáliám – ku gofiu,“ prezrádza Petra, že aj jej zachutilo. Richard zase holduje rýchlemu jedlu, kde nemusí s prípravou ani so samotnou konzumáciou strácať čas. „Hlavne čo sa týka raňajok, ktoré pokladá za najdôležitejšie jedlo dňa. Stále opakuje, že nežije preto, aby jedol, je, aby žil,“ prezrádza Petra na partnera.

Richard a Petra Foto: P.K.

Zdravo a hravo

Petra s Richardom sa pokladajú za priaznivcov celistvých potravín. „Čiže namiesto bielej múky alebo obilných otrúb uprednostníme celozrnné jedlo. Miesto dochucovadiel, aróm alebo umelých sladidiel si dáme ovocie alebo prírodný cukor. Skrátka, nech má jedlo čo najbližšie k pôvodnému stavu a je čo najmenej spracované,“ prezrádza Petra. S gofiom dvojica veľa experimentovala. Skúšali, čo sa z neho dá pripraviť, a fakt je, že gofio má najviac možností využitia spomedzi všetkých cereálií. Najmä z dôvodu, že je úplne instantné. Cez kaše, nápoje, tyčinky, lievance, keksy až po omáčky či placky. Veľmi dobre sa používa v „raw“ receptoch, hoci výsledok už nebude „surový“, pretože gofio je pražené. Ale surové obilniny človek aj tak nestrávi.

Ostrov Tenerife je najväčší zo siedmich Kanárskych ostrovov.

Leží 320 km od pobrežia Maroka. Foto: P.K.

Ideálny začiatok aj koniec dňa

Svoje domáce recepty sa snažia pretvoriť na hotové produkty, aby ľuďom gofio viac priblížili. Preto Richard začal študovať literatúru o výžive. „O makronutrientoch, pomere sacharidov, tukov, bielkovín...“ prezrádza Petra na partnera, že čím viac sa ponoril do problematiky výživy, tým viac otázok mal. „Názory sa neskutočne líšia, nutričných expertov a blogerov je ako húb po daždi, teórií a výskumov o výžive viac ako výmoľov na bratislavských cestách. Vrátili sme sa teda na začiatok a vyrábame ako pre seba, s najlepším vedomím a svedomím. Momentálne celozrnné nápoje. Tak, ako chutia a fungujú nám,“ konštatuje, že to je jediná správna cesta. A zdá sa, že funguje. Ochutnávky medzi priateľmi slávili veľký úspech. A na nápojoch vedeli ľahšie vysvetliť, čo je gofio.



Turistiku si vďaka Petre obľúbil aj Richard. Foto: P.K.

Keď sa spoznali, nemali žiadne spoločné záujmy.

„Dvaja úplne rozdielni ľudia. Richard bol vždy človek

, ktorý sa nikam neponáhľal, všetko malo

svoj čas a hlavne nikdy nerobil veci zbytočne.

Pracoval v korporácii, mal rád cestovanie

na motorke, na ktorej už prešiel zopár krajín.

A nikdy neriešil zdravú stravu, varenie je pre

neho úplne cudzia oblasť. Miluje more,

pokoj a teplo. Ja zas potrebujem veci rýchlo.

Aj práca ma naučila veci robiť čo najrýchlejšie

a neplytvať časom. Zdravú stravu riešim už

asi sedem rokov. Rada si navarím zdravé jedlo a milujem

chodiť do prírody na turistiku,“

potvrdzuje Petra, že protiklady sa priťahujú.

Sedliacky rozum

„Ohlasy sú pozitívne. Ľuďom nápoje chutia a šetria im veľa času. Pri výrobe používame sedliacky rozum a vynechávame prázdne kalórie. Slúžia ako alternatíva k obilným kašiam. Na raňajky alebo večeru. A keď niekoho omrzia naše verzie, vie si jednoducho pripraviť vlastnú. Stačí iba smoothie mixér, gofio, ovocie, chia, kakao, škorica, vanilka a podobne. Fantázii sa medze nekladú,“ dodáva Petra. Názov výrobkov vznikol ešte na Tenerife. „Kanárčania totiž gofio označujú muy rico – veľmi silné, bohaté, zdravé. Názov je teda kombinácia slov rico a gofio. Hoci ja si myslím, že podobnosť názvu s Richardovým menom nie je čisto náhodná,“ smeje sa Petra, ktorá produktom vymyslela dizajn i logo. Gofio sa stalo neodmysliteľnou súčasťou ich jedálneho lístka.



Petra je grafická dizajnérka a fotografka. Foto: P.K.

Upražené a pomleté

Gofio vzniká z dôkladne vybraných a očistených obilných zŕn, ktoré sa pražia a následne pomelú, preto ho už netreba variť ako vločky alebo polentu. Proces výroby gofia zahŕňa praženie, ktoré zvyšuje stráviteľnosť a biovyužiteľnosť obilnín, zlepšuje chuť, znižuje glykemický index a zneškodňuje antinutrienty, prípadne plesne.



Richard s Peťou vyskúšali robiť

z gofia už všeličo, napríklad aj placky. Foto: P.K