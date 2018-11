Vaše kĺby trpia! 10 návykov, ktorými si spôsobujete bolesť

Problémy prichádzajú pomaly a nenápadne. Všimnete si ich zväčša, keď už je neskoro. Odstráňte preto v predstihu nesprávne zvyky, ktorými si škodíte.

Aj nevinné denné návyky vám môžu časom škodiť. Najmä ak pri nich vykonávate nesprávny pohyb, ktorý zaťažuje nielen kĺby, ale aj chrbticu a svaly. Postupným opotrebovaním kĺbov si môžete vypestovať nepríjemné bolesti, ktorých sa dá zbaviť len veľmi ťažko, alebo už vôbec. Čomu sa vyhnúť a pri akej činnosti by ste mali byť opatrnejší?

Čítajte aj: Dámy! 7 spôsobov, ako posilniť kosti. Niekedy stačí 10 minút

Zaborení do vankúša

Pozrime sa napríklad na taký bežný spánok. Každý z nás uprednostňuje inú polohu pri spánku, no len málo ľudí spí v noci tak, aby netrpela chrbtica. Či už je to kvôli zlej výške a tvaru vankúša alebo kvôli polohe, v ktorej v noci odpočívate. Možno uprednostňujete spánok na bruchu, niektorí ľudia sa tak chcú vyhnúť chrápaniu. Lenže vášmu telu ležanie na bruchu počas noci neprospieva. Hlava položená na vankúš je v záklone a tlačí na krčnú chrbticu. Svaly na krku sú tiež viac namáhané, než pri spánku na chrbte. To prináša neprimeraný tlak na krk a ramená.

Spoznajte ďalšie návyky, pri ktorých si ničíte kĺby ►►►