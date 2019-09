Vedci objavili prísadu dlhého života. Porazí aj rakovinu, stačí naozaj málo

Choroby, úrazy i depresiu dokáže odohnať jedna dôležitá schopnosť. Máte ju?

S prichádzajúcou jeseňou života má časť ľudí pocit, že všetko pre nich končí. Podľa vedcov však toto obdobie môže byť tým najkrajším v živote a dokonca si ho môžete výrazne predĺžiť.

Pridajte si roky

V rámci štúdie skúmali dve skupiny ľudí, ktoré sa zúčastňovali na iných výskumoch - 70-tisíc zdravotných sestier a 1 500 mužov vojnových veteránov. Pýtali sa ich na stravovanie, cvičenie, či fajčia alebo pijú alkohol. Okrem toho posudzovali ich úroveň optimizmu a celkové zdravie. Zistili, že v priemere mali najoptimistickejší muži a ženy v porovnaní s najmenej optimistickou skupinou o 11 - 15 percent dlhšiu dĺžku života a bola u nich väčšia pravdepodobnosť, že sa dožijú 85 rokov.

„Naše zistenia hovoria o skutočnosti, že zvýšenie úrovne optimizmu by mohlo podporiť dlhovekosť a zdravé starnutie," vysvetlila docentka psychiatrie Lewina Lee z Boston University School of Medicine, ktorá pracovala na štúdii. Dôkazy z náhodných testov podľa nej naznačujú, že predstavovanie si budúcnosti, kde všetko dobre dopadne, alebo intenzívnejšia kognitívno-behaviorálna terapia môžu zvýšiť úroveň optimizmu. Prečo sa však zdá, že optimistickí ľudia žijú dlhšie, je podľa jej slov na ďalšiu debatu.

„Zdravšie správanie a nižšia úroveň depresie len čiastočne vysvetľujú naše zistenia. Počiatočné dôkazy z ostatných štúdií naznačujú, že optimistickejší ľudia mávajú ciele a sebadôveru ich dosiahnuť, sú efektívnejší v riešení problémov a lepšie ovládajú svoje emócie počas stresových situácií," dodala.

Pomoc proti rakovine

Podľa profesora vývojovej psychológie v spoločnosti Brucea Hooda z University of Bristol, výsledky štúdie podporujú existujúce dôkazy o výhodách pozitívneho myslenia. „Myslím, že jedným z príčinných mechanizmov by mohlo byť, že optimisti sa lepšie vyrovnávajú so stresom. Vyhýbajú sa hĺbaniu o negatívnych životných udalostiach. Stres ovplyvňuje imunitný systém a existuje možnosť, že to znamená, že sa optimisti lepšie vyrovnávajú s infekciami. Viacero štúdií spája stres s kratšími telomérami, časťami chromozómov, ktoré sa spájajú so starnutím buniek a rizikom ochorení srdca, diabetu a rakoviny," vysvetlil Hood pre spravodajský portál BBC.

