Vedci na stope nového syndrómu zo sociálnych sietí. Trpíte ním?

Pomáhajú vám nezblázniť sa, alebo šaliete preto, že ich používate? Zistite, či nie je čas na detox od sociálnych sietí.

Aj bez internetu a sociálnych sietí sme sa vždy snažili robiť lepšími, než v skutočnosti sme. Jediný rozdiel je, že sme mali menej divákov - obdivovateľov a „hejterov”. Je však zdieľanie svojho súkromia s priateľmi a známymi na sieťach naozaj také škodlivé?

Dve hodiny denne

Sú dnešné vzťahy žité za klávesnicou iné, ako tie s pohľadom z očí do očí? Výskum vykonaný na takmer dvoch tisíckach mladých ľudí vo veku od 19 do 32 rokov v Spojených štátoch amerických nedávno potvrdil domnienku, že Twitter, Facebook, Pinterest a ďalšie platformy spôsobujú, že stále viac (najmä mladých) ľudí sa cíti osamelo. Podľa jeho výsledkov čelia tí, ktorí strávia na týchto sieťach viac než dve hodiny denne (- aj vy???), dvojnásobne vyššej pravdepodobnosti, že sa dostanú do sociálnej izolácie. Navyše sa ukazuje, že sledovanie šťastných životov a úžasných zážitkov cudzích ľudí v nás vyvoláva závistlivé pocity.

Pre alebo napriek osamelosti?

Čo bolo skôr – osamelosť alebo siete? „Ešte nevieme, čo bolo prvé - či sociálna sieť, alebo pocit spoločenskej izolácie,” cituje spoluautorku štúdie, lekárku Elizabeth Millerovú z Pittsburskej univerzity, britská BBC. Podľa Millerovej je totiž možné nielen to, že sa k sociálnym médiám obracajú najviac práve tí mladí ľudia, ktorí sa cítia osamelo a izolovane, ale i fakt, že rastúca aktivita vo virtuálnom priestore nás vedie k tomu, že sa začneme vzďalovať skutočnému svetu, uvádza stránka patalie.sk.

Dobrý sluha, zlý pán

Logicky, čím viac času človek strávi na sociálnych sieťach, tým menej mu ho potom ostáva na klasické reálne spoločenské stretávanie. Lenže čo ak ide o introverta, ktorý sa s nikým naživo vlastne ani veľmi stretávať nechce? Alebo o človeka, ktorý je inak celkom spoločensky aktívny, ale strávi hodiny denne vo vlaku na ceste do práce a na sieti si len kráti cestu? Alebo mamičky, ktoré sa starajú o malé dieťa a nemôžu si večer len tak niekam vyraziť, či fyzicky handicapovaní ľudia? Sociálne siete môžu byť rovnako zlí páni, ako dobrí sluhovia.

Syndróm FOMO

Na druhej strane, psychológovia popisujú úplne nový syndróm, ktorý z užívania sociálnych sietí vzišiel - syndróm FOMO (Fear of Missing Out - strach, že mi niečo utečie). Začína to frustráciou, ktorú vo vás vyvolajú fotky a videá z večierka, na ktorý vás zase nikto nepozval. Pokračuje to informáciou o zásnubách ďalšej kamarátky a počítaním lajkov pod statusmi.

Je zrejmé, že najviac sa problémy so zvládaním vplyvu sociálnych sietí na krehkú ľudskú dušu týkajú teenagerov a mladých ľudí. „Problémy s duševným zdravím a sociálnou izoláciou sa medzi nimi šíria ako epidémia,” upozorňuje profesor Brian Primack z Pittsburskej univerzity. „Môže to síce vyzerať, že sociálne médiá ponúkajú možnosti, ako túto spoločenskú potrebu naplniť. Naša štúdia však ukazuje, že to zrejme nebude tá správna cesta,” dodáva.

Sociálny detox?

Ak sa neviete rozhodnúť, či vám sociálne siete prospievajú, alebo vás ničia, sledujte svoje pocity. Robí vás komunikácia na sieťach závistlivými, dobrosrdečnými, šťastnými či smutnými? Ak prevažujú negatívne pocity, je čas na menší detox. Vyhoďte všetky stránky, ktoré sledujete, ale ich tipy nevyužívate. Spravte si sito v priateľoch. Tí, ktorých príspevky vás poburujú, hnevajú, alebo jednoducho len nudia, prípadne tých, ktorých ani dobre nepoznáte, vyhoďte alebo aspoň prestaňte sledovať. A aspoň raz do týždňa nechajte telefón doma alebo vypnite wifi.

