Vedecky dokázané: Meditácia má väčší zdravotný význam, než si myslíte

Chcete prežiť chrípkové obdobie v zdraví? Odborníci zistili, ako znížite riziko ochorenia až o 30%. Ako na to, poradí sám Dalajláma.

Odborníci urobili pokus na takmer 400-člennej skupine dospelých, ktorých rozdelili na 3 skupiny. Cieľom bolo zistiť, čo pomáha predísť chrípke. Je to oddych a nečinnosť? Cvičenie? Alebo meditovanie? Ukázalo sa, že tí, ktorí cvičili či meditovali, znížili riziko choroby až o 30%! Skupina tých, ktorí nevykonávali žiadnu činnosť, vynechala spolu 105 pracovných dní. Skupina tých, ktorí cvičili, strávila na „péenke“ 82 dní a skupina, ktorá meditovala, chýbala zo zamestnania najmenej, len 73 dní. Účastníci druhých dvoch skupín sa celkovo menej často obracali na lekára.

Lekári by mali odporúčať meditáciu

To, že pohyb a meditácia pomáhajú chudnúť, znižovať stres či zlepšiť srdcovo-cievne zdravie, asi vieme všetci. Ale že majú priamy vplyv aj na nádchu či chrípku? Výskum odborníkov z Wisconsin-Madison univerzity dokázal, že o takmer tretinu znižujú riziko týchto vírusových ochorení. Ich jednoznačným záverom je, aby lekári okrem očkovania proti chrípke odporúčali svoji pacientom popri pohybe aj meditáciu.

Hlavu treba vyčistiť od všetkých myšlienok

Chcete byť voči virózam odolnejší aj vy? Účastníci výskumu absolvovali 8-týždenný kurz meditácie a už to im pomohlo zvýšiť imunitu. Meditácia sa odporúča na zlepšenie psychickej odolnosti, ktorá veľmi úzko súvisí s fyzickým zdravím. Najlepšie je meditáciou buď začínať alebo končiť deň. Ráno vás povzbudí a večer upokojí. Pokojne ale meditujte ráno i večer, jedno sedenie by malo mať aspoň 5 minút. Hlavným cieľom je vyprázdniť si hlavu od akýchkoľvek myšlienok. Je viacero spôsobov, ako na to. Pozrite sa, ako začať s meditáciou - radí samotný Dalajláma.

Rady Dalajlámu pre začiatočníkov meditácie

