Vianoce pri mori? Vyčerpaní z práce neriskujte, skúste TIPY na imunitu

Dovolenka v exotickej destinácii býva zárukou dobrého počasia a nevšedných zážitkov. No aby sa naozaj vydarila, je niekoľko vecí, na ktoré treba myslieť vopred.

More pod stromček je pre imunitu výborný nápad. No vystríhajte sa chýb, ktoré zaútočia na vašu imunitu. Autor: Shutterstock.com

Idete k moru, a tak si myslíte, že zdraviu pomôžete. Budete sa kúpať v slanej vode a dýchať vzduch obohatený o výpary z mora, takže pomôžeme koži, dýchaniu, alergiám. To všetko je pravda. Ale čo exotické choroby, ktoré na vás v cudzine číhajú? A čo v prípade, že máte oslabenú imunitu, čo nemusí byť len prípad detí alebo seniorov, ale aj ľudí vyčerpaných z práce?

Dali by ste si 30 stupňov Celzia? 10 najkrajších destinácií na Vianoce

Samoochrana

Posilniť sebaobranu organizmu sa oplatí ešte pred dovolenkou a probiotiká či ďalšie látky podporujúce imunitu si zbaľte aj do cestovnej batožiny. „Imunitu môžeme definovať ako schopnosť organizmu brániť sa proti čomukoľvek, čo by mohlo spôsobiť poškodenie zdravia, dokonca i smrť. Je to obranný systém, ktorého orgány, tkanivá a bunky sú rozložené po celom organizme,“ vysvetľuje Ing. Adrian Doboly z biotechnologickej spoločnosti. Stačí, aby bola imunita narušená na jednom mieste, nepríjemný efekt sa prejaví na celom tele.

Hliva do batoha

Jedným zo silných a dobre preskúmaných podporovateľov obranného systému organizmu je betaglukán, ktorý sa nachádza napríklad v hlive ustricovej. „V tele aktivizuje imunitné bunky nazývané makrofágy, ktoré pohlcujú cudzorodé objekty – baktérie a vírusy - zodpovedné za ochorenia, a okrem toho rozpoznávajú a ničia poškodené bunky,“ vysvetľuje Adrián Doboly.

Hliva ustricová alebo šii-take: Huby pomôžu na srdce aj proti rakovine

Bezpečnosť na prvom mieste

Ďalším spôsobom, ako si pred dovolenkou v exotike posilníme imunitu, je očkovanie. Nie je vždy nevyhnutné, no o tom, aké choroby aktuálne hrozia v destinácii, kam sa chystáte, vedia najlepšie v ambulanciách exotických chorôb. Spojte sa buď so svojím lekárom, alebo s niektorou zo spomínaných špecializovaných ambulancií, ktoré majú vždy vďaka Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) aktualizované informácie o potenciálnych hrozbách. Treba tak urobiť šesť až osem týždňov pred cestou.

Hlavne žltačka!

Cestovateľským základom je očkovanie proti žltačke A a B. Žltačkou A sa človek môže nakaziť z držadla v dopravnom prostriedku či na nákupnom vozíku alebo z bankoviek, ktorých sa predtým dotkol nakazený človek. Vírus na povrchu prežíva až dva týždne. Žltačka B sa prenáša krvou napríklad pri tetovaní, ale aj pri zubnom ošetrení a lekárskych zákrokoch v krajinách s nižšou úrovňou hygieny. Viaceré výskumy dokázali, že účinok očkovania sa zvyšuje popri súbežnom užívaní betaglukánu.

Nákaza na trhoch: Vianočná žltačka si vyberá dospelých!

Cestovateľská hnačka

Okrem vážnych chorôb pri pobyte v exotických krajinách hrozia tráviace ťažkosti. Podľa štatistík potrápia 60 až 80 % cestovateľov. A nemusí to byť len preto, že ste mali v drinku ľad vyrobený z miestnej vody alebo ste si raz zabudli vydezinfikovať ruky. Problém je skôr vo výskyte odlišných mikroorganizmov v tamojšom mikrosvete. Jeden z druhov baktérie E. coli, ktorý najčastejšie vyvoláva hnačku cestovateľov, je takmer všade.

Nepreseďte dovolenku na toalete!

Siahnuť však hneď po liekoch na hnačku nie je najlepší nápad. Lekári upozorňujú, že hnačka je vlastne obrannou reakciou organizmu, ktorou chce z tela vylúčiť nebezpečnú baktériu. Lieky proti hnačke síce uľavia kŕčom, ale zároveň spomalia peristaltiku čriev, čo môže trvanie hnačky výrazne predĺžiť. Odporúča sa užívať lieky proti hnačke uvážlivo, s mierou a kombinovať ich s preparátmi na báze betaglukánu na podporu imunity a podporu množenia dobrých baktérií.

S deťmi na dovolenku bez kinetózy. Toto by vám v lekárničke nemalo chýbať

Deti sú dvojnásobne zraniteľné

Pri ceste do exotiky sú dvojnásobne zraniteľné deti. Ich imunitný systém ešte nie je celkom zrelý a v nových krajinách sa môže stretnúť s výzvami, ktoré ešte nepozná a ktorým nečelil. Treba si preveriť, či dieťa bolo zaočkované proti chorobám, ktoré sa u nás vďaka niekoľko desaťročí trvajúcemu systematickému očkovaniu už nevyskytujú, ale v cudzine môžu byť bežné. Problematické býva aj preventívne očkovanie proti chorobám, ktoré sú z nášho pohľadu exotické.

Aj preto sa neodporúča cestovať s úplne malými deťmi do vyslovene exotických krajín. Za každých okolností však treba ich imunite pomáhať zvonka. Spomínaný beta glucan, výťažok z hlivy ustricovej, je vhodný aj pre tých najmenších.

Čítajte aj:

Hnačka