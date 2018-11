VIDEO: Ako si privolať najlepšieho priateľa

Vraví sa, že najlepší priateľ človeka je pes. Aby to naozaj platilo, musíte vedieť spolu komunikovať a psík vás musí poslúchať.

Keď do domácnosti pribudne psík, je to úžasné psychické povzbudenie pre všetkých. No počiatočná veľká radosť sa časom môže zmeniť na menšie či väčšie trápenie. Hlavne, ak ste začiatočník a so psíkom príliš neviete zaobchádzať.

Vyberte si to správne šteniatko

Ťažšie to môže byť najmä pre ľudí, ktorí v sebe nemajú prirodzenú autoritu. „Takýmto ľuďom odporúčam, aby si vyberali pod dohľadom odborníka submisívnejšieho psa, ktorý nemá potrebu presadzovať sa. Ak si vezmete prirodzene vysoko sebavedomého psa, máte problém,“ radí kynológ a cvičiteľ psov Ján Löw. Naučiť sa kvôli psovi väčšej dominancii je totiž ťažké až nemožné, lebo ide o vlastnosť, ktorá vychádza z vašej prirodzenosti a podstaty. Navyše, pes rýchlo vycíti, ak svoju prísnosť na neho len hráte.

Výcvik vám pomôže pochopiť psíka

Aby ste sa naučili s vašim psíkom komunikovať a predávať mu správne pokyny, určite sa vám oplatí absolvovať výcvik na cvičiku. Čo sa tam deje? „Na cvičisku sa jednej strane u ľudí rozvíjajú komunikačné schopnosti so zvieratami a na druhej strane tým, že zvieratko cvičí, musí používať mozog, takže ten sa mu trénuje. A tréningom sa zlepšujú komunikačné schopnosti medzi psíkom a človekom. Dochádza teda k vzájomnému lepšiemu pochopeniu,“ vraví kynológ. Podľa neho na výcviku nahliadnete do psychiky psa a lepšie pochopíte, čo je a čo už nie je schopný pochopiť.

Prvý a základný pokyn

Celkom prvý pokyn, ktorý by váš pes mal zvládnuť je, aby na privolanie prišiel k vám. Ako na to, ukazuje aj toto video:

Zdroj videa: youtube

