VIDEO: Halucinácie aj výjavy. Zahľaďte sa na 10 minút do očí a začnú sa diať zvláštne veci!

Intenzívne pozeranie vás zhypnotizujem a vyvolá rôzne výjavy. Zvládne to každý, stačí len vydržať a neodvrátiť zrak.

Hovorí sa, že oči sú oknom do duše. Keď sa na vás niekto zahľadí, dokážete vycítiť, o aký pohľad ide. Ak je príliš dlhý, intenzívny, zväčša je vám nepríjemný a potrebujete odvrátiť zrak. Skúšali ste však niekedy tento pocit prekonať? Neurológovia popísali, čo sa deje, ak sa vydržíte pozerať niekomu do očí 10 minút. Začnú sa diať zvláštne až strašidelné veci a vy uvidíte výjavy, ako nikdy predtým.

Na začiatku bol experiment. V roku 2015 taliansky psychológ prišiel na to, ako vyvolať zmenené vedomie bez drog. Požiadal 20 dobrovoľníkov, aby sedeli v pároch a hľadeli jeden druhého priamo do očí počas 10 minút. Zdanlivo jednoduchá úloha nielenže priniesla dobrovoľníkom podivné „mimotelové“ skúsenosti, ale tiež spôsobila, že videli halucinácie príšer, ich príbuzných alebo seba v tvári svojho partnera.

Zvláštny pokus

Experiment, ktorý uskutočnil Giovanni Caputo z University of Urbino, vyskúšal v slabo osvetlenej miestnosti. Dobrovoľníci boli od seba vzdialení asi meter a 10 minút nerobili nič iné, len nepretržite pozerali do očí partnera z dvojice. Osvetlenie v miestnosti bolo dosť jasné na to, aby ľahko rozoznali rysy tváre svojho partnera, ale dosť nízke na to, aby sa znížilo ich celkové vnímanie farieb.

Mŕtvi aj vlastná tvár

Dobrovoľníci nemali takmer žiadne informácie o experimente, a tak nemohli vedieť, čo bude nasledovať. Po uplynutí 10 minút popisovali, čo videli a výsledky boli skutočne ohromujúce. Prostredníctvom dotazníka priraďovali svoje pocity k tomu, čo približne videli. Až 90% uviedlo, že videlo deformované rysy tváre, 75% tiež zaznačilo, že sa im zjavilo monštrum, 50% zazreli črty vlastnej tváre v tvári svojho partnera a 15% videlo tvár príbuzného, dokonca aj mŕtveho.

Iné vnímanie

Psychológ Giovanni Caputo zážitky popisuje ako disociatívne symptómy, ktoré sa v psychológii označujú na opis celej škály psychologických zážitkov spôsobujúcich, že sa osoba cíti oddelená od svojho bezprostredného okolia. Takéto príznaky, ako videnie v skreslených farbách alebo pocit, že svet nie je skutočný, môžu byť spôsobené tiež zneužívaním a traumou, liekmi, alkoholom alebo drogami. Ako je však možné, že tieto stavy môžu vzniknúť pri pozeraní do očí?

Vysvetlenie s nervami

V časopise Psychiatry Research vedec Caputo uviedol, že ak sa niekto nepretržite pozerá do očí inej ľudskej bytosti počas 10 minút, má to výrazný vplyv na jeho vizuálne vnímanie a duševný stav. Účastníci napríklad opisovali, že videli tváre živých alebo zosnulých rodičov, archetypálne tváre, ako je stará žena, dieťa alebo portrét predka, zvieracie tváre mačky, prasaťa alebo leva a dokonca aj fantastické a príšerné bytosti. Niektorí pri tom cítili silné emócie.

Ale ako je to možné? Psychológovia vysvetľujú, že to pravdepodobne súvisí s nervovou adaptáciou. Tá za určitých podmienok dokáže neuróny spomaliť alebo dokonca zastaviť a ostanú tak na veľmi krátky čas bez reakcie. Stáva sa to, keď sa pozeráte na akúkoľvek scénu alebo objekt počas dlhšej doby. Vaše vnímanie sa začne strácať, až kým nezažmurkáte alebo kým sa scéna nezmení.

