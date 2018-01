VIDEO: Nazrite do stránok nového Zdravia! Aj pre vás máme zľavu na relax

Februárové Zdravie už v predaji, je originálne!

Choroby zúria, preto sme veľkú tému mesiaca venovali liečbe antibiotikami. Ako si nimi môžete uškodiť a ktoré bylinky by sa mali stať ich nádejnými náhradami? Máte ich doma! Ak je vám tam stále zima, v Zdraví nájdete praktické hrejivé vychytávky.

Konečne ľahké a rýchle obedy!

V novom čísle nemôže chýbať naša tradičná štvorstrana receptov. Tentokrát odľahčia váš jedálny lístok výborné teplé šaláty. V lete sa tých studených predsa ešte najete dosť.

Zaláskovaní

Február patrí aj zamilovaným, preto sme spevákov Máriu Čírovú a Filipa Tůmu vyspovedali z ich osudových lások.

Posilníte svaly aj imunitu

A nezabudli sme ani na posilnenie imunity, a to spôsobom, ktorým si spevníte celé telo. Pôjdeme na to príjemne. V teplúčku, cvičením jogy, ktoré so Zdravím hravo zvládnete.

Alebo by ste si teplo radšej užívali v kúpeľoch?

