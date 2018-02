VIDEO: TOP 10 songov proti stresu. Vypočujte si víťaznú melódiu

Pozitívne účinky hudby na psychiku sú neodškriepiteľné. Kým jedna pesnička vás nabije energiou, pri druhej si môžete snívať alebo relaxovať. Mnohé však dokážu odbúrať napätie.

Väčší či menší stres dnes zažíva každý. Jednoducho sa mu nedá vyhnúť. Dôležité je, aby ste sa ho naučili spracovať. Stres je totiž rizikovým faktorom pre vznik mnohých ochorení. Ide nielen o srdcovo-cievne ochorenia, ale aj obezitu či depresiu. Beh, tanec, joga, každý si môže nájsť svoj spôsob relaxu. Mnohé aktivity však sprevádza hudba a tá je podľa odborníkov ideálna na odbúranie stresu. Britskí vedci si dokonca posvietili na konkrétne pesničky. Ktorá vyšla ako víťaz ich výskumu?

V strese z hlavolamov

Účastníci výskumu mali vyriešiť niekoľko hlavolamov. Neboli však jednoduché a stanovený bol aj časový limit, kedy sa od nich očakávalo riešenie. Všetci boli pripojení na senzory. Postupne im začali púšťať v pozadí rozličné piesne. Britskí neurológovia zaznamenávali zmeny v úrovni stresu. Výsledky spracovali a vznikol rebríček 10-tich relaxačným piesní, ktoré vám pomôžu upokojiť sa v stresových situáciách. Melódia Weightless, beztiažová, od hudobného zoskupenia Marconi Union znížila stres u účastníkov testovania až o 65%.

Vypočujte si víťaznú pieseň:

Zachránila ich hudba

Možno bude rovnako účinkovať aj na vás, stačí len počúvať. Skupina vraj mala presne tento zámer. Zložiť skladbu, v ktorá by bola symbolom dokonalej harmónie. Práve preto si pri jej tvorbe zavolali na pomoc Britskú akadémiu zvukovej terapie. Použili rytmy a basy, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu. Táto pieseň je vhodná aj pri zaspávaní. Pri dlhej ceste autom po diaľnici si ju však radšej nepúšťajte. Pieseň nie je to žiadna novinka, vznikla už pred siedmimi rokmi. Výskum jej však priniesol popularitu. Minulý rok sa vyšvihla aj do hudobného rebríčka zostavovaného hudobných časopisom Billboard.

Ako vyzerá rebríček britských vedcov?

1. Weightless – Marconi Union

2. Electra - Airstream

3. Mellomaniac (Chill Out Mix) - DJ Shah

4. Watermark - Enya

5. Strawberry Swing - Coldplay

6. Please Don’t Go - Barcelona

7. Pure Shores - All Saints

8. Someone Like You - Adele

9. Canzonetta Sull’aria - Mozart

10. We Can Fly - Rue du Soleil

