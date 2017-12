20 balíčkov výživy posilní zdravie diabetikov. Gratulujeme výhercom!

Teší nás, že môžeme urobiť radosť dvadsiatim z vás a posilniť vaše zdravie balíčkom vitamínových doplnkov. Poslali ste nám odpoveď na súťažnú otázku? Ak áno, hľadajte sa medzi vyžrebovanými!

Mená výhercov súťaže nájdete nižšie.

Napadlo vás, že sú povolania či pracovné pozície, ktoré by nemal vykonávať diabetik? Samozrejme, netýka sa to všetkých cukrovkárov. Ktorých áno?

Hoci je dnes cukrovka veľmi dobre liečiteľná, najmä ak diabetik poctivo dodržiava naordinovanú liečbu, predsa sú profesie, v ktorým by sa ľudia s touto diagnózou mali vyhýbať. Aj kvôli sebe, ale najmä kvôli ostatným!

Zodpovednosť za ľudské životy

Ako vysvetľuje docentka MUDr. Viera Doničová, PhD., určite je nevhodné, aby sa stal vodičom z povolania diabetik na inzulínovej liečbe. Ak je na tabletkovej liečbe, nie je to prekážka pre výkon tohoto povolania. To isté platí pre pilotov, strojvodcov v železničnej doprave a všeobecne v doprave sú pozície, ktoré by človek na inzulínovej liečbe nemal zastávať. Okrem toho sú to vojaci, hasiči, teda také profesie, ktoré majú v náplni práce zachraňovať iných ľudí.

Čo ďalšie platí pre zamestnanie diabetikov? Vysvetľuje diabetologička, docentka MUDr. Viera Doničová, PhD.

VIDEO



Podľa nových výskumov, ktoré robili vedci na skupine respondentov-mužov, sa ukázala ako účinná prevencia cukrovky konzumácia vajec.

Autor videa: Erik Báboš

Viac sa dočítate v decembrovom vydaní časopisu Zdravie. V predaji už zajtra, 21.novembra!

Zdravie až na 3 mesiace

Súčasťou balíčka DIAbox je ako DARČEK Ureagamma® masť 45 ml, na starostlivosť o nohy s obsahom 10 % Urey, ktorá podporuje schopnosť kože pohlcovať a zadržiavať vlhkosť. Masť je určená na ošetrovanie suchej a zhrubnutej pokožky nôh.

Balíčky s doplnkami stravy pre diabetikov s obsahom vitamínov, minerálov a antioxidantov s chrómom na udržanie normálnej hladiny glukózy v krvi a zinkom pre správnu funkciu imunitného systému získava:

Anna Fitková, Nitra

Jozef Chromík, Horné Štitáre

Jana Mujgošová, Trnava

Anastázia Škurlová, Prešov

Ľubica Šťastná, Trenčianske Stankovce

Jana Búvalová, Banská Bystrica

Helena Minichová, Prievidza

Petra Mandáková, Nitra

Dominika Beňadiková, Valašská Belá

Vlasta Koyšová, Dubnica nad Váhom

Zuzana Držková, Senica

Rastislav Haverlík, Topoľčianky

Natália Kurciníková, Zlaté Moravce

Helena Morova, Zemplínsky Branč

Anna Pindrochová, Snina

Stanislav Kačur, Nižný Hrušov

Ladislav Molnár, Čierna Voda

Vavrinec Perleczký, Matuškovo

Monika Petrovská, Vrbov

Bohumila Senderáková, Bratislava

