Víkendová zmena času ovplyvní spánok a rozbolí telo. Ako tomu predísť?

Migrény, nervozitu, bolesti žalúdka a poruchy spánku spôsobuje zmena času najmä citlivým ľuďom. Hlavne sa kvalitne vyspite.

Počas spánku sa spomaľuje metabolizmus a regenerácia funguje na plné obrátky. Kvalitný spánok je nenahraditeľným zdrojom energie a podmienkou zdravia.

Čo spôsobí zmena času

Problémy s posunom času sa môžu prejaviť najmä u citlivých ľudí. Zvyčajne je u nich sprevádzaný migrénami, nervozitou, bolesťami žalúdka či poruchami spánku. Podľa MUDr. Jána Hroneca zo Spánkového laboratória v Bratislave, by si mali ľudia s poruchami spánku postupne upravovať čas počas týždňa pred jeho prichádzajúcou zmenou. Nestihli ste?

Na letný čas prejdeme už v noci. V nedeľu 25. marca si prestavíme hodinky z 02:00 na 03:00. Vstávať tak budeme o hodinu skôr



„K zmene času dochádza vždy cez víkend. Nie je to ľahké, najmä v situácii, keď môžeme spať o hodinu dlhšie. Ale práve senzitívni ľudia lepšie tolerujú zmenu postupne po niekoľkých minútach či desiatkach minút denne, ako o hodinu naraz,“ dodáva spánkový odborník. Ak nespavosť či iné poruchy spánku dlhodobo pretrvávajú, určite vyhľadajte odbornú pomoc.

Vaša spálňa by mala byť dostatočne tmavá, vyvetraná, s primeranou teplotou a vlhkosťou, bez rušivých elementov, hlavne techniky ako televízor, počítač či blikajúce svetielka. Vhodná je aj investícia do kvalitného matraca a ortopedického vankúša, ktoré značne zvýšia komfort a pocit oddýchnutia. Ak je to čo len trochu možné, mobilný telefón, či už pracovný alebo súkromný, by mal ostať pred dverami spálne. V posteli neriešte ani problémy, pracovné či osobné. Pri problémoch so spánkom treba dbať aj na zdravú životosprávu.

Ako dlho by sme mali spať

Dĺžka spánku potrebná na dobrú regeneráciu organizmu je individuálna, zvyčajne je to sedem až osem hodín denne. Pri snahe o úpravu spánkového režimu však nespite dlhšie, než je nutné. Vo všeobecnosti platí, že akýkoľvek spánok dlhší ako 8 hodín je škodlivejší, ako spánok krátky.

Poobedné zdriemnutie má byť krátke

Naštartuje metabolizmus na zvyšok dňa, opäť ale platí, že menej je viac. Nespite preto dlhšie ako štyridsať minút, aby ste nenabúrali svoj nočný spánok.

