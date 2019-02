Víkendový wellness pobyt v Tatrách s časopisom Zdravie! Pôjdete práve vy?!

Čítať časopis Zdravie sa oplatí. Veď komu by neprospel relax v krásnom horskom hoteli a wellness od rána do večera? Vieme, že presne to potrebujete!

Vo februárovom čísle ste mali možnosť sa cez SMS zapojiť do súťaže o víkendový pobyt v tatranskom štvorhviezdičkovom hoteli Horizont Resort spolu s celodenným vstupom do AquaCity v Poprade. Oplatilo sa! K pobytu pre 2 osoby na 3 noci gratulujeme: Lenka Lišková z Myjavy,

Julia Pišová, Humenné,

Dusan Slančo, Bratislava,

Veronika Železňáková, Trstená,

Helena Novotná, Martin. Dobrá správa! Súťažíme ďalej Nemali ste šťastie? Ešte máte šancu? Ďalšiu súťaž nájdete v marcovom čísle, ktoré je už v predaji! Viac info ► TU

