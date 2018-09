Voňavé ošetrenie všetkých pórov. Zatlačte na správny bod a relaxujte!

Odborné masáže či domáci kúpeľ prospejú každému. Podporia očistu a upokoja zmysly.

Masáže rozprúdia lymfu, uvoľnia napätie, naštartujú správne fungovanie niektorých orgánov. Účinok sa určite znásobí, ak si vyberiete ošetrenie, ktoré vám je príjemné. Ak nemáte čas na masáž, pripravte si uvoľňujúci kúpeľ doma.

Sila vôní

Ak sa pri masáži používajú aromatické oleje, budú sa masérovi lepšie kĺzať ruky, ale zároveň si zmysly vychutnajú aj pozitívne účinky vôní. Napríklad citrónový olej pomáha pri poruchách krvného obehu, eukalyptus pri bolestiach hlavy, pomarančový kvet pri nespavosti a strese. Dýchanie zlepší mäta, upokojí vás levanduľa. Ak vám nejaká vôňa nesedí, hneď na začiatku to masérovi oznámte.

Celé telo na chodidlách

Vnútorné orgány výborne stimulujete pomocou reflexnej masáže nôh. Pri tomto druhu ošetrenia je veľmi dôležitá znalosť presného uloženia bodu, ktorý zodpovedá konkrétnemu orgánu. Reflexná masáž sa často využíva aj ako diagnostická metóda. Bolesť pri tlaku na niektorý bod znamená, že má problém orgán, ktorý danému miestu zodpovedá. Na uvoľnenie organizmu sa skôr využíva reflexná masáž rúk.

Oddychová vaňa

Teplá voda rozširuje cievy, vďaka čomu sa napríklad uvoľnia svaly. S teplotou vody to však nepreháňajte, mala by sa pohybovať okolo tridsiatich siedmich stupňov Celzia. Výbornou prísadou do kúpeľa sú morské riasy. Stimulujú krvný obeh a zjemňujú opuchy.

Do kúpeľa si môžete pridať i morskú soľ, ktorá pomôže pri suchej pokožke alebo pri ekzémoch, ale aj v prípade boľavých kĺbov. Suchej pokožke prospeje aj kúpeľ v odvare z ovsených vločiek. Niekedy však stačí, keď si do kúpeľa pridáte mlieko alebo med. Výbornou detoxikačnou prísadou je zelený čaj. Do vane ho hoďte asi za hrsť.

Pohľad na prsty

Vo vode oddychujte maximálne dvadsať minút. Ak nemáte na očiach hodinky, orientujte sa podľa zvlnenia pokožky na končekoch prstov a rúk. Pri týchto prejavoch je najvyšší čas vyjsť z vane. Na záver kúpeľa sa môžete opláchnuť sprchou. Ani s príjemným kúpeľom to však nepreháňajte, koža potrebuje čas, aby sa obnovil prirodzený ochranný plášť. Do vane skočte maximálne dvakrát do týždňa.

Olejový píling

Pred kúpeľom si doprajte píling. Pomiešajte soľ z Mŕtveho mora s trochou olivového oleja. Masážnymi pohybmi budete bojovať proti celulitíde. Olivový olej má navyše hojivý účinok. Ak máte viac času ráno, urobte si píling zo sezamového oleja a z morskej soli alebo z cukru. Nechajte ho chvíľu pôsobiť a potom sa osprchujte.

Domáca sauna

Nemusíte ani prikúriť, navyše naplno rozbehnete látkovú premenu. S nápadom prišli nemeckí odborníci. Päťdesiat gramov morskej soli rozpusťte v litri teplej vody. Do roztoku namočte bavlnené tričko. Vyžmýkajte ho a oblečte si ho. Potom sa omotajte veľkou osuškou a na ňu si prehoďte hrubšiu deku. Sadnite si na kreslo a aspoň tridsať minút sa v zábale poťte. Potom sa osprchujte.

