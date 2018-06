Dnes bude poriadne horúco! A my vieme, ako to ľahšie zniesť

Letné horúčavy k nám dorazili už na jar. Tiež dávate prednosť príjemnému teplu okolo 25 stupňov? Naučte sa pred nimi chrániť a správne schladiť organizmus.

Dnes oznamuje Slovenský hydrometeorologický ústav „veľmi teplo"! Slabý vánok nám bude počas dňa pomáhať len minimálne. Kým sa dočkáte poobednej úľavy v podobe búrok v niektorých oblastiach krajiny, skúste tipy, ktoré vám horúčavu pomôžu zvládnuť bez ujmy na zdraví.

Telo sa pokúša zmierniť horúčavu zvýšeným potením. Termoregulácia však spôsobuje, že prichádzame o tekutiny, minerálne látky a stopové prvky. O chladenie sa organizmus stará aj tým, že sa rozširujú cievy v pokožke. Dôsledkom môže byť pokles krvného tlaku, závraty, prípadne odpadnutie.

Na horúčavy sú najcitlivejší ľudia s chronickými, najmä srdcovo-cievnymi chorobami, obézni, tehotné ženy a seniori. Vysoké teploty neprospievajú ani bábätkám a malým deťom, ktoré ešte nemajú dostatočne vyvinuté potné žľazy a nevedia sa potiť. Ich organizmus sa veľmi rýchlo prehreje.

Správne sa oblečete

Snažte sa vyhýbať najväčšej páľave na obed a poobede. Pred slnečnými lúčmi sa chráňte ľahkým, svetlým bavlneným oblečením, šiltovkou či klobúkom, slnečnými okuliarmi a krémom s UV filtrom.

Pite veľa tekutín

Vo všeobecnosti platí, že denne by ste mali vypiť dva a pol až tri litre tekutín denne. Ak sa pohybujete vonku alebo športujete, pite viac. Ideálne sú minerálky, vychladené bylinkové či ovocné čaje a zriedené ovocné alebo zeleninové šťavy. Obsahujú dostatok minerálov, ktoré nahradia vypotené elektrolytické soli. Sladkým limonádam sa vyhýbajte, budete po nich ešte smädnejší.

Dajte si pozor na extra studené až ľadové nápoje, hoci na ne v horúčavách isto máte chuť. Spôsobujú bolesti žalúdka, okrem toho telo musí vydať viac námahy, aby ich spracovalo na telesnú teplotu. Kontraproduktívne sú aj horúce nápoje. Postarajú sa o to, že telesná teplota stúpne a vy sa začnete ešte viac potiť. Vyhýbajte sa aj kofeínu, ktorý odvodňuje organizmus, a alkoholu, lebo rozťahuje cievy a zaťažuje srdce. Či je váš príjem tekutín dostatočný, uvidíte podľa moču. Mal by byť svetložltý.

Jedzte ľahké jedlá

Nekonzumujte ťažké vyprážané a mastné jedlá, orientujte sa radšej na polievky, zeleninové pokrmy a ovocie. Jedzte v menších dávkach a častejšie. Ak sa veľmi potíte, či už prirodzene alebo pri športe, mali by ste sa postarať o dostatočný príjem soli v strave.

Spite v chlade

Spálňu večer poriadne vyvetrajte. Ak máte klimatizáciu, zapnite ju, aby sa miestnosť poriadne vychladila. Prv, než pôjdete spať, ju však vypnite, alebo si ju nastavte na teplotu nižšiu maximálne o 7 stupňov pri prerušovanom režime. Dajte si studenú sprchu. Pozor, nie ľadovú: Zmena teploty v takom prípade spôsobí, že cievy sa stiahnu a teplo ostane vnútri. Potom sa však zvýši prekrvenie pokožky, očerveniete a budete sa potiť ešte viac ako predtým. Po sprchovaní sa neutierajte dosucha, nechajte si trochu vlhkosti na pokožke.

Spite v ľahkom, vzdušnom pyžame či v nočnej košeli z bavlny. Tá saje pot, ktorého v noci môže byť aj pol litra. Spíte najradšej nahí? Je to síce príjemné, ale má to dva háčiky. Prvý: všetok váš pot skončí v posteľnej bielizni, čo nie je veľmi hygienické. Druhý: holé ramená a chrbát nie sú chránené pred prievanom z otvoreného okna či pred klimatizáciou.

Okúpte sa

Nevrhajte sa však bezhlavo do bazéna, jazera či v mora v snahe čo najskôr sa ochladiť. Okrem šoku si môžete privodiť aj srdcový infarkt. Telo si na chladnú vodu musí zvykať postupne. Najprv si do nej namočte ruky a nohy, až potom zvyšok. Nemáte k dispozícii žiadne jazero či more? Ochladíte sa, aj keď si tvár, ruky, šiju opláchnete v studenej vode. Osvieži vás tiež minerálna voda v špeciálnych rozprašovačoch. Ak môžete, vyložte si nohy do vyššej polohy, odľahčíte cievy a vyhnete sa opuchnutým členkom a lýtkam.

Športujte, ale...

Naplánujte si športovú aktivitu ráno alebo neskoro poobede či večer. Seniori, deti a ľudia so srdcovo-cievnymi ochoreniami by sa mali telesnej námahe v horúčavách vyhýbať.

Následky horúčavy

Prehriatie organizmu spôsobené intenzívnym pobytom na slnku signalizuje úžeh. Prejavuje sa stuhnutou šijou, nevoľnosťou, úpornými bolesťami hlavy, závratmi, malátnosťou, červenou spálenou pokožkou a pľuzgiermi. Zlyhanie prirodzenej termoregulácie môže spôsobiť aj úpal.Ten nemusíte dostať len na priamom slnku. Ľahko sa k nemu dopracujete aj v uzavretej miestnosti s horúcim vydýchaným vzduchom, pri cestovanív MHD, na koncerte či inej masovej akcii, keď málo pijete, alebo pri športe. Prejavuje sa vysokou horúčkou, triaškou, suchou, nespotenou kožou, únavou a slabosťou, závratom, bolesťou hlavy, zrýchleným tepom, nevoľnosťou až zvracaním. Niekto môže dokonca upadnúť do bezvedomia.

Prvá pomoc

Čo najskôr sa presuňte do tieňa či do chladnej, vetranej miestnosti. Prostriedkom prvej pomoci je vlhký uterák na tvári alebo šiji a nápoj, najlepšie minerálka alebo voda so soľou, chladný čaj alebo iontový drink bez kofeínu. Keď môžete, osprchujte sa. Pri úžehu pomáha na spálenú pokožku pantenol v spreji a chladné obklady. Ak je postihnutý už v bezvedomí, uložte ho do stabilizovanej polohy a okamžite privolajte záchranku.