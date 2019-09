7 NAJ antioxidantov. Pod týmito názvami by ste ich nečakali, znejú povedome

Sú všade a predsa o nich vieme tak málo. Obdivuhodná je nielen ich sila, ale aj rozmanitosť - pričom spolu vytvárajú jeden silný tím!

Stále sa o nich píše, všetci o nich vedia a je po nich čoraz väčší dopyt. No zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo to vlastne antioxidant je, ako pomáha vášmu zdraviu a kde ho hľadať? Antioxidant sa ukrýva pod mnohými bežnými názvami, ktoré ste si s ním možno doteraz nespájali. Viete však, prečo by ste sa mali o ne zaujímať?

Antioxidanty tvoria dôležitú súčasť imunitného systému a spomaľujú proces starnutia. Jednoducho povedané, sú to prírodné látky, ktoré v bunkách bojujú proti procesu nazývanému oxidácia. Hlavným zdrojom sú rastlinné potraviny, ale niektoré z nich vytvára aj vaše telo. Pravdepodobne poznáte vitamíny A, B, C a E, betakarotén a minerály selén, zinok a mangán. Antioxidanty sú tiež rastlinné zlúčeniny, ako napríklad flavonoidy, fenoly, polyfenoly a fytoestrogény.

Tvoria jeden tím

Pričom každý z týchto antioxidantov funguje inak. Spoločne vytvárajú tím, ktorý bojuje s voľnými radikálmi. Tieto chemikálie spôsobujú oxidačný proces, ktorý poškodzuje bunky a genetický materiál v nich. Organizmus vytvára voľné radikály, pretože spracováva jedlo, slnečné žiarenie a toxíny, ako je dym, znečistenie a alkohol. Antioxidanty buď zastavia voľné radikály skôr, ako sa vytvoria, alebo ich rozložia, takže sú napokon neškodné.

Najbežnejšie mýty

Tým, že sú antioxidanty v súčasnosti populárne, koluje okolo nich tiež dostatok mýtov. Jedným z nich je, že antioxidanty stačí dopĺňať v tabletkách. Výskumy a názory odborníkov podľa zdravotníckeho portálu WebMD však ukazujú, že umelé dopĺňanie antioxidantov nemá badateľný efekt na zdravie. Siahnite preto radšej po zelenine a ovocí, ktoré týchto prírodných látok obsahujú najviac. Antioxidanty sa však nachádzajú aj v mnohých ďalších potravinách.

