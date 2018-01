Všetko pre erekciu? Vyskúšali elektrinu aj implantovanie rebra

Zaviesť elektródy do penisu a naštartovať ho cez káble ako batériu v aute? Muži skúšali všeličo, aby dosiahli erekciu. Vákuová pumpa prežila doteraz.

Od konca 18. storočia sa v liečbe začali uplatňovať rôzne alchymisticko-šarlatánske prístupy. A tie nemohli obísť ani liečbu impotencie. Vyrojilo sa obrovské množstvo rôznych pastiliek, balzamov, tinktúr a sirupov. Podľa neskorších analýz obsahovali väčšinou zmes rôznych druhov horca, kardamonu, damiánu a niekedy aj španielske mušky. To všetko macerované v silnom alkohole, najčastejšie v brandy. Pomôcť to síce veľmi nepomohlo, ale poškodiť to nepoškodilo. A niektoré maceráty mohli byť celkom chutné.

Myslíte si, že máte príliš malý penis? Vyvedieme vás z omylu

Cez elektródy

Nielen chémia a farmácia našli svoje uplatnenie v liečbe impotencie. Svoje miesto si získala aj fyzika, hlavne elektrina. Zo všetkých využití elektriny asi najmenej obťažujúca bola elektrická posteľ doktora Grahama. Podstatne komplikovanejšie to bolo s iným prístupom, ktorý vyžadoval pripojenie elektród na penis a semenníky. Aj toto však nebolo nič v porovnaní s metódou, keď sa elektródy zaviedli cez otvor dovnútra penisu a na ich dva trčiace konce sa napojila elektrina. Asi ako keď máme v aute vybitú batériu a štartujeme pomocou externých káblov.

Obzeráte si prirodzenie v zrkadle? Nezabudnite sa aj nežne prehmatať

Vákuová pumpa

Iný fyzikálny fenomén, popri elektrine, ktorý našiel využitie v liečbe impotencie, je vákuum. Zariadenia pracujúce na princípe vákua – vákuové pumpy, či pumpičky – vychádzajú z predpokladu, že podtlak spôsobený vákuom vženie do penisu krv a tým spôsobí erekciu. Prvý známy prístroj navrhol koncom 19. storočia pruský „bodybuilder“ a veľká estrádna hviezda tých čias, Eugen Sandow. Nazval ho peniscope. Prvý patent si však podal Dr. Otto Lederer v roku 1913. Zariadenie sa, až na malé materiálové a dizajnové zmeny, vyrába dodnes. A aj dnes, v dobe Viagry, je možné si vybrať z niekoľkých stoviek rôznych aparátov, v cene od 20 do 500 eur. Výrobcovia tvrdia, že 50 - 80% mužov, ktorí vákuové pumpy vyskúšali, boli s nimi spokojní.

Prvú vákuovú pumpu navrhol koncom 19. storočia pruský „bodybuilder“ a veľká estrádna hviezda tých čias, Eugen Sandow. Nazval ho peniscope. Foto: archív

Rebro v penise

Jedna zo sťažností, ktorú muži môžu adresovať matke prírode je, že nemajú v penise kosť. Má ju väčšina živočíchov, dokonca aj netopiere. Veľryby ju majú až dva metre dlhú. Má ju väčšina ostatných primátov, vrátane goríl a šimpanzov. Len človek ju stratil niekde vo fáze vývoja, približne pred 50 miliónmi rokov. Táto situácia celkom oprávňuje snahy vyrovnať tento hendikep, keď to je potrebné. Ako prvé náhrady sa používali časti rebra pacienta. Implantáty však zakrátko stratili pôvodný tvar a postupne sa vstrebali do pacientovho tela.

Semenníky neohrozuje iba rakovina, ale aj zápal a zväčšené žily

Pumpa v miešku

Bolo potrebné použiť umelé materiály. Na tie sa muselo čakať až do 70. rokov dvadsiateho storočia. Najskôr sa použili silikónové tyčinky a neskôr špongiovité silikónové implantáty. Tie po voperovaní do penisu nasiakli krvou a tak spôsobili jeho zväčšenie. Nevýhodou bolo, že takýto prístup poznal len stav roztiahnutia a neumožňoval stav uvoľnenia. Najväčšie uplatnenie našli nafukovacie penisové protézy. Pozostávali zo silikónových tyčiniek, implantovaných do penisu, ktorých pozícia sa ovládala pomocou malej pumpičky umiestnenej v miešku pacienta. A hoci celý prístup vyzerá pomerne komplikovane, protézy sa stali dosť populárnymi. V desaťročí nasledujúcom po ich objavení sa ich implantovalo takmer 300 tisíc.

O obrovsky míľnik v histórii sexuálnej medicíny sa postaral muž, ktorý si pred publikom stiahol tepláky. Prečítajte si o ňom vo februárovom čísle časopisu Zdravie. Práve v predaji!