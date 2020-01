Pozor na vtáčiu chrípku: Takto zistíte, či jete vajcia od chorej sliepky!

Ak nechováte sliepky, vtáčia chrípka sa pre vás začína a končí pri uhynutých labutiach. No čo ak si smrteľný vírus nájde kurín, z ktorého vajíčka končia u vás na panvici?

Vtáčia chrípka je infekčná vírusová choroba domácich, voľne žijúcich aj exotických vtákov. Ak sa o tie svoje bojíte, mali by ste vedieť, čo si na nich máte všímať.

Ako vyzerá vtáčia chrípka?

„Chrípka pri vtákoch sa prejaví apatiou, nechutenstvom, našuchoreným perím a horúčkou. Nakazený vták namáhavo dýcha, prevažne sedí bez pohybu, prípadne postáva s hlavou sklonenou k zemi. Medzi časté príznaky patria vodnaté hnačky, pre ktoré sa infikujú nadmerne smädné jedince. Bežný je aj krvavý alebo vodnatý výtok z nosa a zo zobáka,“ vymenúva MVDr. Jana Koščová, PhD., z Katedry mikrobiológie a imunológie Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

A to ani zďaleka nie je všetko. Hydine môže zmodrieť lalok a hrebeň, pričom neprehliadnete opuch hlavy a očných viečok. Nosnice prestanú niesť. Na neoperených miestach sa môžu objaviť zakrvácané miesta. No niekedy sa nestihne objaviť nič! „Pri vysokopatogénnej vtáčej chrípke nastane úhyn skôr, ako sa dostavia charakteristické klinické príznaky,“ hovorí o jednej z možností. Na priebeh ochorenia má vždy vplyv aj vek a životné podmienky jedinca.

Choré vajcia

Ak ráno pijete surové vajce, aby ste si pre radosť zaspievali áriu z Rigoletta, mali by ste vedieť, že vtáčou chrípkou sa môžu nakaziť i ľudia. A nielen ňou! „Vzhľadom na to, že vajcia patria k zdroju významných bakteriálnych infekcií, akými sú kampylobakterióza či salmonelóza, konzumáciu surových vajec z domácich nekontrolovaných chovov vôbec neodporúčam,“ upozorňuje Jana Koščová. Dávajte si pozor aj na zdeformované vajíčka a na tie s mäkkou škrupinou, pretože aj to môže svedčiť o tom, že nosnica má chrípku.

Nakazili ste sa?

Ak sa predsa len nakazíte, čakajte príznaky podobné klasickej chrípke. Bolesti svalov a kĺbov, vysokú horúčku a zimnicu. Ochorenie vyležte, lekár vám lieky nepredpíše. V ohrození vtáčou chrípkou sú najmä tí, ktorým by ublížila i klasická chrípka – teda seniori, malé deti a tí s oslabenou imunitou.

