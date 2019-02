Vyhrali to spolu. Čo je za dlhoročnými vzťahmi večne zamilovaných športovcov?

Tenisové, biatlonové či atletické manželstvá to skrátka vyhrali.

Mirka a Roger

Ich vzťah trvá neuveriteľných osemnásť rokov a symbolicky sa v prípade tenistov začal na najväčšom športovom podujatí, na olympijských hrách v Sydney. Svoj vzťah vraj odštartovali posledný deň olympiády, keď Roger Mirku prvýkrát pobozkal. Budúca hviezda mala vtedy osemnásť rokov. Krátko nato však tenistka, ktorá má slovenské korene, musela pre opakujúce sa zranenia nohy ukončiť aktívnu kariéru Ešte však stihli spoločne odohrať Hopmanov pohár. Hviezda jej partnera stále stúpala. Roger Federer (37) nikdy nezabudne pri úspechoch zdôrazniť fakt, že sa za nimi skrýva aj Mirka (40).

„Bez svojej ženy by som v tenise nikdy toľko nedokázal,“ zdôrazňuje držiteľ dvadsiatich grandslamových titulov. Za veľkú výhodu považuje, že Mirka presne vie, čo všetko sa za profesionálnou športovou kariérou skrýva.

Cestuje celá rodina

Svoj vzťah spečatili na jar pred deviatimi rokmi. Tri mesiace po svadbe sa im narodili dvojičky Myle a Charlene. A o tri roky k dvojičkám pribudli opäť dvojičky. Pre zmenu chlapci Leo a Lennart. Na väčšinu turnajov chodí s Rogerom celá rodina a on si to skutočne váži. Najsilnejšiu motiváciu pociťuje, keď má v hľadisku milovanú ženu a deti. Snažia sa užívať si rodinný život. „Má veľkú zásluhu na mojich výsledkoch. Vie to ona, viem to ja a vie to každý. Je mamou, manželkou a fanúšikom. Som šťastný, že moja manželka je fanúšikom číslo jeden,“ vyznal sa po získaní jedného z množstva grandslamových titulov Roger.

