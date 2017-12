Vykuklo na vás spod stromčeka zvieratko? Lekár vystríha pred alergiou

Je mýtus, že zvieratá bez srsti alergikom neprekážajú. Alergickú reakciu môže vyvolať už minimálne množstvo alergénu.

Martina bola nadšená, keď sa dopočula o špeciálnej „antialergickej“ mačke. „Nemá srsť ani vysávať po nej netreba,“ tešila sa, že svojim deťom konečne splní prianie, ktoré píšu Ježiškovi každý rok. Obe dcéry majú alergiu, mladšia aj na zvieratá. Ešteže sa nadšená Martina podelila o svoj objav s kamoškami na sociálnej sieti. Nebola by totiž prvá, ktorá naletela...

Každý tretí

„Asi tretina populácie trpí alergiou, z toho pätnástim percentám prekážajú zvieratá,“ upresňuje štatistiky alergiológ Boris Hruškovič, podľa ktorého bývajú na domácich miláčikov alergickí najmä ich majitelia. Zvieracie alergény patria medzi veľmi agresívne. Nepredstavujte si ich však ako chlpy či „vlasy“ plemien, ktoré nepĺznu. Problém je úplne inde.

Kurz prežitia alergika. 11 zásad, bez ktorých ani nevystrčte nos z domu

„Je mýtus, že zvieratá bez srsti, zvlášť tie vyšľachtené na tento účel, neprodukujú alergény,“ upozorňuje odborník. Nebezpečné látky sa nachádzajú vo výlučkoch mazových, potných či slinných žliaz, ako aj v moči zvierat, najmä mačiek a hlodavcov. Odtiaľ sa dostávajú do ovzdušia, držia sa na nábytku, v kobercoch, záclonách, srsti zvierat a na koži a slizniciach majiteľov.

Najhoršie sú mačky

Nepomôže vám pravidelné vysávanie a dezinfikovanie domácnosti. A už vôbec nie akákoľvek poctivá očista domáceho miláčika. Alergickú reakciu môže vyvolať už minimálne množstvo alergénu. „Preto je najlepšou liečbou prevencia. Ak sú obaja rodičia alergici, ich očakávaný potomok bude mať alergiu na osemdesiatpäť-deväťdesiat percent. V takom prípade, ak majú doma mačky či hlodavce, ktoré sú najsilnejšími zvieracími alergénmi, treba ich dať preč z domu a profesionálne vyčistiť celú domácnosť,“ radí alergiológ.

Dajte alergiám STOPKU už v tehotenstve. Účinný spôsob, ako deti ochrániť čím skôr

Reakcia sa však vyskytne aj po kontakte so zvieraťom v inom prostredí. Ak vás začnú svrbieť oči, začne vám tiecť z nosa alebo sa vám bude ťažko dýchať, s veľkou pravdepodobnosťou trpíte alergiou na zvieratá. Je to o to pravdepodobnejšie, ak už nejakú alergiu máte. Peľová alergia často tej zvieracej predchádza.

Bez milosti!

Ak dáte alergikovi zvieratko, riskujete, že jeho problémy sa budú zhoršovať. A poriadne. „Nedá sa to riešiť užívaním silnejších liekov mať naďalej zviera v domácnosti. Ak máte problémy, zviera musí preč. Inak sa choroba bude zhoršovať, alergia často vyústi do astmy. Medicína nie je a ani by nemala byť ‚diplomatická‘,“ varuje pred chybou, ktorú dnes robí veľa ľudí. Hoci vedia, že im zviera prekáža, risknú to a dúfajú, že si naň zvyknú.

Manuál alergika: Ktoré lieky zaberú a kedy treba dať chlpáča preč?

„Zaujímavosťou posledných štúdií sú dôkazy o tom, že dieťaťu prospeje, ak sa narodí do prostredia, kde žijú aspoň tri psy. Ale zatiaľ to nie sú oficiálne odporúčania a určite neplatia pre ľudí, ktorí už alergiu majú. Z pohľadu sedliackeho rozumu je však pes domáce zviera. Mačka ani hlodavce nie sú, tie žili skôr v hospodárskych častiach obydlí, určite nie v spálni,“ mieni alergiológ.

Zdravá rada

Zabudnite aj na papagáje. Vtáky v domácnosti môžu zapríčiniť zvýšený výskyt prachu a roztočov v domácnosti, čím spôsobia problémy ľuďom alergickým na roztoče.

Bude vás zaujímať: